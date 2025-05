Russlands Angriffskrieg: Wie die Ukraine Luftangriffe präzisiert

Vor dem Weltkriegsdenken in Moskau setzt Russland die Ukraine an der Front weiter enorm unter Druck. Allerdings verbessert die ukrainische Luftwaffe ihre Fähigkeit zu Angriffen.

Der Ukraine ist es gelungen, präzise Luftangriffe durchzuführen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Russland setzt im Zuge seiner Frühjahrsoffensive die Angriffe auf die Ukraine an allen Abschnitten der Frontlinie fort, allerdings mit minimalen Ergebnissen.

Einer aktuellen Analyse des Institute for the Study of War (ISW) zufolge zahlt Russland derzeit höhere Personalverluste pro gewonnenem Quadratkilometer als noch im Herbst 2024. Dies deutet auf einen besseren Zustand der ukrainischen Verteidigung hin.

Ukraine immer noch in der Region Kursk aktiv

Trotz russischer Behauptungen, den ukrainischen Vorposten in der Region Kursk beseitigt zu haben, halten die ukrainischen Streitkräfte immer noch Teile von Oleschnja und Gornal, einschließlich des Klosters Gornal, in unmittelbarer Nähe der russisch-ukrainischen Grenze.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Moskau versuchen wird, die verbleibenden ukrainischen Kräfte noch vor den Feierlichkeiten zum 9. Mai aus der Region Kursk zu vertreiben.

Inmitten einer schwierigen Weltlage könne Kiew Moskau militärisch wenig entgegensetzen, so Oberst Reisner. Bataillone seien unterbesetzt, Russland habe ein höheres Wehrpotential. 03.04.2025 | 31:30 min

Die Entwicklungen an den übrigen Frontabschnitten

In der Region Belgorod halten die Ukrainer derweil ihre Positionen.

In der Region Donezk gelang es den russischen Streitkräften jedoch, nördlich von Otscheretyne über Tarassiwka in Richtung Oleksandropil und Nowoseliwka vorzustoßen. Die Russen rücken bereits seit zwei Wochen in diese Richtung vor, was darauf hindeutet, dass die Ukraine hier nicht in der Lage ist, ihre Verteidigung zu stabilisieren.

Die Ukraine wurde in der Nacht von mehr als 160 Drohnen angegriffen. Präsident Selenskyj warf Russland in seiner abendlichen Videoansprache vor, keine Waffenruhe anzustreben. 04.05.2025 | 1:25 min

Russland rückt auch südwestlich von Pokrowsk in Richtung Kotljariwka und Preobraschenka vor. Hier sind die Streitkräfte bereits weniger als fünf Kilometer von der Grenze zur Region Dnipropetrowsk entfernt.

Ukraine verbessert ihre Fähigkeit zu Luftangriffen

In den letzten Wochen sind zahlreiche Bilder von ukrainischen Kampfjets aufgetaucht, die präzise Luftunterstützungsschläge gegen russische Stellungen an der Front durchführen. Luftnahunterstützung ist eine der komplexesten Kampfaufgaben, da sie Echtzeitaufklärung über gegnerische Luftabwehranlagen, Zielerfassung in Echtzeit und eine enge Koordinierung mit den Bodentruppen erfordert.

Die Tatsache, dass die Ukraine eine Reihe solcher Angriffe - unter anderem gegen Artillerieeinheiten und Kampfstellungen - durchgeführt hat, zeigt, dass die ukrainische Luftwaffe inzwischen auch hochkomplexe Operationen erfolgreich durchführen kann.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Kombinierte Luft-See-Operation gegen Russland auf der Krim

Am 1. und 2. Mai startete die Ukraine eine groß angelegte, kombinierte Operation von Luft- und Seedrohnen gegen die besetzte Krim. Die Klärung der verursachten Schäden ist noch nicht abgeschlossen.

In Moskau sprach der US-Sondergesandte Witkoff mit Präsident Putin über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine - auch Trumps Krim-Äußerung sorgte dabei für Gesprächsstoff. 25.04.2025 | 1:49 min

Die Ukraine hat ein Bildmaterial veröffentlicht, auf dem eine Marinedrohne einen russischen Sukhoi Su-30-Kampfjet mit einer modifizierten R-73-Luft-Luft-Rakete abschießt, die auf der Marinedrohne installiert ist.

Sollte das Bildmaterial authentisch sein, wäre dies der erste Abschuss eines Kampfjets durch eine Marinedrohne überhaupt. Bemerkenswert ist, dass ukrainische Marinedrohnen bereits eine Reihe von russischen Hubschraubern mit ähnlichen Raketen abgeschossen haben.

US-Unterstützung unter Trump mit Ersatzteilen und Waffenverkäufen

Unterdessen ist die US-Regierung unter Donald Trump offensichtlich bereit, die Ukraine bis auf Weiteres zu unterstützen. Erstens haben die Vereinigten Staaten mindestens drei ausgemusterte F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine übergeben, um sie als Ersatzteile zu verwenden.

Die Ukraine und die USA einigten sich auf ein neues Wirtschaftsabkommen. Der Abbau seltener Rohstoffe liegt noch in weiter Ferne - doch Kiew hofft jetzt auf eine neue Nähe zur Trump-Regierung. 02.05.2025 | 1:32 min

Dieser Transfer ist wahrscheinlich Teil eines größeren, kürzlich vom Außenministerium angekündigten 310-Millionen-Dollar-Geschäfts für die Ausbildung und Wartung der ukrainischen F-16-Flotte.

Zweitens hat die US-Regierung die ersten kommerziellen Waffenverkäufe an die Ukraine seit der Wiederwahl von Trump genehmigt. Der Transfer hat einen Wert von 50 Millionen Dollar und besteht aus nicht näher bezeichneten "Verteidigungsartikeln", darunter höchstwahrscheinlich auch Artillerie- und Flugabwehrmunition.

Großbritannien gibt alle fahrenden Artilleriesysteme ab

In der Zwischenzeit kündigte das Vereinigte Königreich an, dass London alle seine verbleibenden selbstfahrenden Artilleriesysteme AS-90 an die Ukraine abgeben wird.

Diese letzte Charge umfasst 68 Fahrzeuge, was darauf hindeutet, dass alle jemals produzierten AS-90 entweder in die Ukraine verbraucht oder ausgemustert wurden, was das Ende der Verwendung dieses Systems in der britischen Armee bedeutet.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: