Gérard Depardieu soll sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Der Schauspieler scheiterte mit dem Versuch, die Anordnung eines Prozess zu verhindern.

Dem französischen Schauspieler Gérard Depardieu wird vorgeworfen die Schauspielerin Charlotte Arnould vergewaltigt zu haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. 26.11.2026 | 1:01 min

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu soll sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht entschied, dass es einen Prozess wegen Vergewaltigung und sexuellen Übergriffs geben wird.

Depardieu wird zur Last gelegt, im August 2018 die Schauspielerin Charlotte Arnould in seinem Pariser Zuhause vergewaltigt zu haben. Eine Anklage, die einen zweiten mutmaßlichen Vorfall sechs Tage später betrifft, wurde fallengelassen. Depardieu kann noch versuchen, einen Prozess mit einer Revision zu verhindern.

Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt

Arnould war damals 22 Jahre alt, Depardieu 69. Sie hatte die Vorwürfe wenige Tage später zur Anzeige gebracht. Depardieu bestreitet sie und spricht von einem einvernehmlichen Vorgang. Im vergangenen Jahr war wegen der Vorwürfe ein Prozess gegen ihn angeordnet worden. Dies bestätigte das Berufungsgericht nun - allerdings nur für die Vorwürfe, die sich auf den 7. August 2018 beziehen.

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Verfahren teilweise eingestellt

Mit Blick auf den 13. August 2018 stellte es das Verfahren ein. Sollte es tatsächlich zum Prozess kommen, drohen Depardieu 20 Jahre Haft. Er werde eine mögliche Revision gegen den Gerichtsentscheid prüfen, sagte Depardieus Anwalt David-Olivier Kaminski. Das Berufungsgericht habe dem Schauspieler teilweise recht gegeben.

Der 77-Jährige ist mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Arnould war die Erste, die Depardieu in Frankreich wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Das Verfahren wurde zunächst eingestellt und zwei Jahre später wieder aufgenommen, mit Arnould als Nebenklägerin. Depardieu war ein Freund ihres Vaters, sie war in Depardieus Villa gekommen, um für eine Rolle zu lernen.

Carine Durrieu Diebolt, Anwältin der Schauspielerin, sprach von einer echten Erleichterung und einem Sieg für ihre Mandantin. Arnould sei die Erste, die Gérard Depardieu angezeigt habe, und daher "eine Pionierin in der Anprangerung sexueller Gewalt", sagte ihre Anwältin Carine Durrieu-Diebolt. Sie rechne mit einem "historischen" Prozess.

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Vorwürfe häufen sich

Bereits seit Jahren häufen sich Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen die französische Filmikone. Nachdem er diese zunächst vehement abgestritten hatte, entschuldigte sich Depardieu vergangene Woche für von ihm begangene Verletzungen. Worauf genau er sich damit bezog, blieb unklar. Der Schauspieler hatte zeitgleich eine Berufung zurückgenommen. Seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe am Set eines Films 2021 und damit eine 18-monatige Bewährungsstrafe sind somit rechtskräftig.

Der preisgekrönte Schauspieler hat in mehr als 200 Filmen gespielt, viele sind zu Klassikern des Kinos geworden, wie "Cyrano von Bergerac", "Asterix und Obelix" und "Die letzte Metro". Wegen der Vielzahl an Anschuldigungen sowie obszöner Äußerungen ist er in Frankreich mittlerweile zur äußerst umstrittenen Figur geworden.

Quelle: dpa, AFP