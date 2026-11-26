Hohe Ausgaben bei Personal und Sicherheit machen die Organisation von Weihnachtsmärkten deutschlandweit teuer. Und dann kommt noch die angespannte Kassenlage der Kommunen dazu.

Weihnachten wird für Kommunen zur finanziellen Belastung: In Isny endet die Schlossweihnacht, in Tutzing ist die Beleuchtung nur durch Spenden möglich - knappe Kassen sorgen für ein mageres Fest. 26.11.2026 | 2:31 min

Deutschland schmückt sich zu Weihnachten: Lichterketten, Tannenbäume und Weihnachtsmärkte werden auf öffentlichen Plätzen aufgestellt und aufgehängt. Ein Aufwand, bei dem Rathäuser oft tief in die Tasche greifen müssen. Gerade in Zeiten von leeren Kassen ist das nicht überall möglich. Die so lieb gewonnenen Weihnachtsfeste werden zum Ausgaben-Albtraum.

In Isny im Allgäu findet etwa die Schlossweihnacht dieses Jahr zum letzten Mal statt. Mehrmals in der Adventszeit fliegt hier eigentlich das sogenannte Engele über die Köpfe der Marktbesucher. Aber die Stadt hat eine Haushaltssperre, muss wegen hoher Schulden auf jeden Euro achten.

Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Bürgermeister, aber das war eine der härtesten Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben. „ Rainer Magenreuter, Bürgermeister

Bürgermeister Rainer Magenreuter (parteilos). Bei der Stadt haben sich die Gewerbeeinnahmen nicht wie geplant entwickelt, mehrere Millionen fehlen. Die rund 160.000 Euro, die der Markt insgesamt kostet, kann die städtische Marketingfirma nicht mehr stemmen.

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Weihnachtsmärkte stehen auf der Kippe

Isny steht für einen größeren Trend vieler Kommunen in Deutschland. Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing haben fast 70 Prozent der befragten Stadtmarketingunternehmen im vergangenen Jahr ihr Weihnachtsprogramm reduziert.

Die finanzielle Lage der Kommunen zeigt sich auch daran, dass sich viele verschulden müssen. Im vergangenen Jahr stieg der Schuldenstand aller deutschen Kommunen um fast zehn Prozent. Viele Orte beklagen lahmende Steuereinnahmen, die wirtschaftliche Stagnation der vergangenen Jahre macht sich in den Kassen bemerkbar.

In Rostock hat die Stadt etwa am Weihnachtsbaum gespart. Stattdessen gibt es eine 30 Meter hohe Lichtinstallation einer Tanne auf dem eingerüsteten Stadttor. Der üblicherweise rund 20 Meter hohe Naturbaum hätte die Organisatoren 10.000 Euro gekostet. Die Kritik wurde auf Facebook so scharf, dass die Organisatoren die Kommentarspalte abschalteten.

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Auch reiche Regionen sparen bei Dekoration und Festen

Selbst Gemeinden in reicheren Regionen sind betroffen. Ludwig Horn (CSU) ist Bürgermeister von Tutzing. Seine Gemeinde liegt eigentlich im reichsten Landkreis Deutschlands: Starnberg. Aber über 30 Millionen Euro für eine Schulsanierung und zehn Millionen Euro für die Aufbesserung der Hauptstraße haben den Schuldenstand auch hier steigen lassen.

Eine erste sichtbare Auswirkung ist hier die Weihnachtsbeleuchtung der Hauptstraße. Sie wird neu angeschafft, aber dieses Mal nur auf Spendenbasis. Die Gemeinde kann dafür kein Geld mehr aufwenden.

Man sieht, dass wir keine Spielräume mehr haben für neue Projekte und eigentlich nur noch versuchen, das Geschäft gerade so am Laufen zu halten. „ Ludwig Horn, Bürgermeister Tutzing

Auch wenn Tutzing immer noch gut dastehe im Vergleich zu anderen Gemeinden, wie Horn erläutert, seien die Kostentreiber nun auch hier angekommen.

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Städte und Gemeinden sparen vor allem an den sogenannten freiwilligen Leistungen. Kinderbetreuung oder Sozialleistungen müssen finanziert werden, weil Bund und Länder das vorgeben. Kulturelle Projekte werden hingegen freiwillig finanziert und können eingespart werden. In der Weihnachtszeit trifft das dann auch die Weihnachtsmärkte.

Kostenfaktor Sicherheit

Während bei den Gemeinden immer öfter Geld fehlt, werden auch die Märkte selbst teurer. Besonders die Sicherheitskosten explodieren seit Jahren. Augsburg hat sich in diesem Jahr etwa 19 neue Stahlbarrieren gekauft, für fast 800.000 Euro. Sie sollen Autos bei einer Fahrt auf den beliebten Christkindlesmarkt stoppen. Die mehrere Tonnen schweren Metallsperren habe man in Absprache mit der Polizei angeschafft, sagt Frank Pintsch (CSU), Ordnungsreferent Augsburgs.

Dass die Stadt die Summen hierfür komplett selbst tragen musste, sieht er kritisch: "Wenn man die Dimension der Sperren sieht, dann wird klar, wir machen hier Terrorschutz und da stellt sich schon die Frage, ob wir das machen müssen oder ob das nicht eine Aufgabe des Bundes und des Landes wäre, hier die Kommunen zu unterstützen."

Retten, was zu retten geht

Die Sparmaßnahmen an den weihnachtlichen Veranstaltungen sind nicht die einschneidendsten Folgen der kommunalen Finanzkrise. Isnys Bürgermeister Magenreuther spricht trotzdem von Demokratie- und Politikverdrossenheit, die bei ihm nach der Absage der Schlossweihnacht angekommen sei. In Isny soll der Weihnachtszauber nicht ganz aus der Stadt verschwinden. Auf dem Marktplatz sollen in den künftigen Jahren einzelne Buden stehen und auch das Engele soll weiterfliegen.