Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz:Trittscheid: Wo der Neubau einer Straße Existenzen bedroht
von Kai Remen
In Rheinland-Pfalz müssen Eigentümer für den Neubau von Dorfstraßen zahlen. Viele können sich das nicht leisten und protestieren. Doch die Kommunen sind auf das Geld angewiesen.
Es sind rund 600 Meter Dorfstraße, die im rheinland-pfälzischen Trittscheid für Aufregung sorgen. Unzählige Löcher und Risse. Die Straße im kleinen Ortsteil muss neu gebaut werden. Doch wer muss das bezahlen und wer kann das überhaupt zahlen? Diese Fragen stellen sich viele der rund 120 Bewohner, seitdem der Gemeinderat im vergangenen Jahr den Neubau beschlossen hat.
Denn in Rheinland-Pfalz gibt es verpflichtende Straßenausbaubeiträge. Eigentümer in einem festgelegten Bereich müssen abhängig von Grundstücksfläche zahlen - egal, ob sie an der Straße wohnen oder nicht.
Anwohner in Eifeldorf sollen bis zu 80.000 Euro zahlen
Laut Planung soll der Neubau rund zwei Millionen Euro kosten. 1,1 Millionen entfallen auf die Eigentümer und damit Summen von bis zu 80.000 Euro pro Haushalt.
Für Anwohner wie Ilona Schmidt ist das existenzgefährdend. Die Rentnerin war extra für den Ruhestand in die günstige Eifel gezogen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann kommen auf sie Kosten von voraussichtlich 30.000 Euro zu. Einen Kredit würde sie in ihrem Alter nicht mehr kriegen, sagt sie.
Bürgerinitiative: Straßensanierung betrifft 47 Haushalte
Wie ihr geht es vielen. Deshalb haben sie in Trittscheid eine Bürgerinitiative gegründet, Schilder aufgestellt und immer wieder mit Landespolitikern gesprochen. 47 Haushalte seien betroffen, erklärt Initiator Percy Merkelbach. Ihm gehe es auch um Fairness.
Rheinland-Pfalz ist Einzelfall
Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, dass solche Beiträge noch verpflichtend erhebt. Immer wieder kommt deshalb ein Vorwurf: Da Instandhaltungskosten für Dorfstraßen nicht umlegbar sind, würden einige Kommunen die Straßen verfallen lassen, um anschließende Neubau-Kosten auf die Anwohner umlegen zu können.
Hoffnung auf CDU-Ministerpräsident Schnieder
Nach großem Protest der Bürger liegt der Straßenbau in Trittscheid inzwischen auf Eis. Die Hoffnungen liegen auf der neuen CDU-geführten Landesregierung. Ministerpräsident Gordon Schnieder hatte im Wahlkampf die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge als Teil seines Sofortprogramms versprochen. Diese belasteten Grundstückseigentümer "einseitig".
Sieben Monate nach der Wahl teilt der Ministerpräsident mit:
Frust und Abwarten bei den Betroffenen
Ilona Schmidt hatte zum ersten Mal die CDU gewählt, um die existenzgefährdenden Kosten zu umgehen. Heute gibt ihr die Dorfgemeinschaft Halt, sie selbst ist aber resigniert.
Finanzielle Not der Kommunen
Andererseits - die Kommunen stehen finanziell schlecht da. Sie alleine können sich einen Straßenneubau oft nicht leisten, sind auf die Ausbaubeiträge der Anwohner angewiesen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht "enorme Herausforderungen".
Wenn ein Bundesland die Straßenbaubeiträge abschaffen würde, müsste es die Einnahmeausfälle dauerhaft kompensieren. "Nicht alles, was politisch gewünscht wird, kann dauerhaft ohne ausreichende Gegenfinanzierung abgeschafft bzw. auf die Kommunen übertragen werden", so der Deutsche Städte- und Gemeindebund.
Kai Remen ist Reporter im ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.
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