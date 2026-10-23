Weihnachtsbäume: Verbände erwarten Preisanstieg

Kleinere Bäume im Trend:Weihnachtsbäume: Leichter Preisanstieg erwartet
Wenige Wochen vor der Weihnachtszeit beginnt die Weihnachtsbaum-Ernte. Die Preise für die beliebten Wohnzimmerbäume werden voraussichtlich etwas höher sein als im letzten Jahr.
Für die anstehende Weihnachtsbaum-Saison sehen die Erzeuger einen leichten Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr. Für die beliebte Nordmanntanne liege der laufende Meter bei etwa 25 bis 33 Euro, teilte der Verband natürlicher Weihnachtsbaum mit. Im vergangenen Jahr lag die Preisspanne demnach noch bei 23 bis 30 Euro. "Die Preisentwicklung ist vor allem auf gestiegene Produktions-, Personal- und Logistikkosten sowie das rückläufige Angebot zurückzuführen", sagte Geschäftsführerin Saskia Blümel.
Weihnachtsbaum-Ernte startet im November
Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger nennt dieselben Preiserwartungen. Demnach kostet der laufende Meter einer Blaufichte in diesem Jahr 17 bis 22 Euro, der einer Rotfichte 14 bis 19 Euro.
Die Haupternte startet dem Verband natürlicher Weihnachtsbaum zufolge grundsätzlich Mitte November. Erste Bäume, etwa für Dekorationszwecke in Kommunen, würden teilweise schon früher geschlagen. Dabei handele es sich in der Regel um Tannenbäume, die höher als fünf Meter sind.
Heißer Sommer schadet Neuanpflanzung
Der lange trockene Sommer hatte nach Verbandsangaben regional sehr unterschiedliche Auswirkungen. So sei es in Süddeutschland schwieriger gewesen als in Norddeutschland.
Die Trockenheit habe vor allem bei Neuanpflanzungen für die kommenden Jahre Probleme bereitet, heißt es dazu vom Christbaumverband Baden-Württemberg. "Da haben wir halt viel Schaden gehabt oder zum Teil Totalausfall vom Frühjahr", sagte der Vorsitzende Sebastian Fertig.
Die Bäume, die sich schon ernten ließen, seien davon nur vereinzelt betroffen gewesen. Nordmanntannen sind laut Verband natürlicher Weihnachtsbaum nach acht bis zwölf Jahren verkaufsfertig.
Sinkendes Angebot an Weihnachtsbäumen
Grundsätzlich geht das Angebot an Weihnachtsbäumen den Angaben zufolge zurück, weil Erzeuger ihre Anbauflächen reduzierten oder die Produktion vollständig aufgäben.
Pro Jahr würden in Deutschland rund 16 Millionen natürliche Weihnachtsbäume verkauft. Rund 80 Prozent der Weihnachtsbäume, die in Deutschland aufgestellt werden, stammten auch aus der Bundesrepublik. Importiert würden vor allem Nordmanntannen aus Dänemark.
Kleinere Weihnachtsbäume im Trend
Als längerfristigen Trend sieht der Verband unter anderem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf etwas kleinere Bäume mit einer Höhe von 1,50 bis zwei Meter setzen. "Dies hat zum Beispiel auch den Hintergrund, dass der Wohnraum immer geringer wird", sagte Blümel. Zudem gibt es laut dem Verband auch den Trend zum Zweitbaum, also einem zusätzlichen Baum im Garten oder auf der Terrasse. Außerdem kauften die Menschen ihre Tannenbäume immer früher.
Wie aus einer Umfrage im Auftrag des Verbandes aus dem Jahr 2024 hervorgeht, kaufte zuletzt gut ein Drittel der Befragten einen natürlichen Weihnachtsbaum. Rund 30 Prozent setzten demnach auf einen künstlichen Baum - und ähnlich viele verzichteten auf einen Baum.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zur Weihnachtszeit
Ideen zum Verwerten von Wachs:So können Sie Kerzenreste sinnvoll wiederverwendenvon Esther Burmannmit Video3:09
Rechte von Kunden im Einzelhandel:Was beim Umtausch von Weihnachtsgeschenken giltvon Sven Schefflermit Video2:27
- FAQ
Fakten zum Weihnachtsfest:Warum wir Weihnachten feiernmit Video2:53
- FAQ
Pflege-Tipps für die Pflanze:Warum Weihnachtssterne nicht in den Müll gehörenvon Alice Schirasimit Video43:42