Die Müllgebühren in Deutschland können sehr unterschiedlich ausfallen. Allein in NRW reicht die Spanne von 162 bis 730 Euro im Jahr. Wovon die Höhe in den Kommunen abhängt.

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Egal ob Mietwohnung oder Eigenheim: Wer in Deutschland wohnt, kommt um die Zahlung von Gebühren für die Abfallentsorgung nicht herum. Welche Mülltonnen über den Restmüllbehälter hinaus vorgeschrieben sind, ist bundesweit unterschiedlich. Mieter und Mieterinnen zahlen die Müllgebühren in der Regel jeden Monat als Neben- bzw. Betriebskosten mit ihrer Warmmiete.

Der Service, den Mieter und Wohneigentümer über die Abfallgebühren zahlen, scheint auf den ersten Blick überall gleich: Der produzierte Müll wird vom kommunalen Abfallbetrieb vor der Haustür abgeholt und anschließend entsorgt oder recycelt. Trotzdem variiert die Höhe der verlangten Abfallgebühren von Kommune zu Kommune extrem, wie Vergleiche und Rankings zeigen.

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Abfallgebühren: Unterschiede von teilweise 350 Prozent

Der Bund der Steuerzahler NRW hat sich die Höhe der Abfallgebühren in nordrhein-westfälischen Kommunen für das Jahr 2026 angeschaut. Das Ergebnis: Die Kommune mit den niedrigsten Gebühren ist die Gemeinde Titz. Hier zahlt ein Musterhaushalt für die Abfallentsorgung 163 Euro im Jahr. Anders sieht es in der teuersten Kommune aus: In Münster werden laut dem Bund der Steuerzahler NRW 730 Euro im Jahr veranschlagt.

Wie der Steuerzahlerbund die Gebühren verglichen hat Bei den Vergleichszahlen legt der Bund der Steuerzahler NRW einen Musterhaushalt mit vier Personen zugrunde. Vor der Tür stehen eine 120-Liter-Restmülltonne und eine 120-Liter-Biotonne, die 14-tägig geleert werden. Außerdem fällt Papierabfall in haushaltsüblichen Mengen an. Eine Ausnahme bildet die Stadt Münster. Dort wird die Biotonne zwingend wöchentlich und nicht 14-tägig entleert.

Unterschiedlicher Service führt zu unterschiedlichen Gebühren

Wie kommen diese Unterschiede zustande? Die Entsorgungskosten hängen zunächst von lokalen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise Anfahrtswege, Personalkosten oder die Nähe zu Müllverbrennungsanlagen.

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Für die Höhe der Abfallgebühren spiele jedoch nicht zuletzt auch der gebotene Service der Kommunen eine Rolle, so der Bund der Steuerzahler NRW. Für die Kosten relevant seien zum Beispiel das kommunale Angebot an Mülltonnentypen und -größen, aber auch die Abholfrequenz.

Hohe Standards in der Hausmüllentsorgung wie in Münster - Abfuhr der Biotonne wöchentlich - oder wie in Düsseldorf - Abfuhr der Altpapiertonne wöchentlich - treiben die Kosten in der häuslichen Abfallentsorgung unnötig in die Höhe. „ Rik Steinheuer, Vorsitzender Bund der Steuerzahler NRW

Weitere Gründe für unterschiedliche Gebühren sind verschiedene kommunale Berechnungsmodelle. So kann etwa das erwartete Müllvolumen pro Woche und Kopf von Kommune zu Kommune variieren. Des Weiteren geben einige Kommunen die Erhöhung des CO2-Preises unmittelbar an die Bürgerinnen und Bürger weiter.

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Mehr Transparenz bei den Abfallgebühren gefordert

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat die Höhe der Müllgebühren im Auftrag der Interessengemeinschaft Haus & Grund bundesweit in den 100 größten Städten untersucht und dabei ebenfalls große Preisspannen festgestellt.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher sei zudem oft kaum nachvollziehbar, ob die Gebühren in ihrer Kommune angemessen sind, so Haus & Grund. Der Verband fordert, dass die Kommunen einen Abfallgebührenrechner anbieten sollten, der die Ursachen hoher Kosten transparent macht. Bisher haben nur wenige Städte dieses Instrument eingeführt.

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Wie Müllentsorgung günstiger werden kann

Die Kosten zu senken, ist zwar möglich, geht jedoch laut Steuerzahlerbund NRW oft mit Abstrichen im Service einher: "Everswinkel hat den Leerungsrhythmus der Restmülltonnen von 14-tägig auf vierwöchentlich verlängert. Das Ergebnis: Die Gebühren sinken um sechs Prozent", so Rik Steinheuer vom Bund der Steuerzahler NRW.

Eine geringere Abholfrequenz drückt die Gebühren, führt möglicherweise aber auch zur Überfüllung der Tonnen oder besonders im Sommer zu Geruchsentwicklung oder Madenbefall.

Ein anderer Weg ist daher Innovation. In Flensburg sind die Müllgebühren laut Ranking des IW Köln mit 163 Euro im Jahr deutschlandweit am günstigsten - auch dank Digitalisierung. Sensoren an großen unterirdischen Müllbehältern, die von mehreren Haushalten genutzt werden, melden der Zentrale digital den Füllstand. Der Behälter wird nur geleert, wenn es wirklich nötig ist.

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