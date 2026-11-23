Wenige Tage vor dem ersten Advent starten viele Weihnachtsmärkte in Deutschland. Wo es diese Woche losgeht und welche Kritik es an Märkten gibt, die schon früher geöffnet haben.

In Deutschland öffnen traditionell nach Totensonntag die meisten Weihnachtsmärkte. Mancherorts ging es mit dem Verkauf schon früher los. 23.11.2026 | 0:18 min

Die ersten haben längst offen, nun kommen viele weitere hinzu: Einen Monat vor Weihnachten öffnen von Montag an in vielen Städten Deutschlands Weihnachtsmärkte.

In der Regel starten sie nach Totensonntag - auch in diesem Jahr unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge rund 3.000 größere und mittlere Weihnachtsmärkte in der Adventszeit. Hinzu kommen viele kleine, die privat veranstaltet werden oder nur an einem einzigen Tag stattfinden.

Wann welche Märkte öffnen

Am Montag, 23. November, öffnen Märkte zum Beispiel in:

Berlin

Potsdam

Cottbus

Schwerin

Rostock

Eisenach

Frankfurt am Main

Unter anderem diese Märkte öffnen im Laufe der Woche:

Erfurt (24.11.)

Wiesbaden (24.11.)

Dresden (25.11.)

Stuttgart (25.11.)

Mainz (26.11.)

Nürnberg (27.11.)

Den Titel "schönster Weihnachtsmarkt Europas" hat die Stadt Craiova letztes Jahr bei einem europäischen Publikumswettbewerb gewonnen. Der Weihnachtsmarkt ist bereits geöffnet. 16.11.2026 | 0:17 min

Wie wird das Wetter für den Weihnachtsmarktbesuch?

Wer den Wochenbeginn für ein erstes Schlendern über einen der Märkte nutzen möchte, sollte sich laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes warm anziehen.

Bundesweit sollen die Temperaturen am Montag tagsüber unter 7 Grad bleiben. Im Norden und Osten könnte es regnen oder schneien - in anderen Regionen lasse sich neben Nebel auch die Sonne sehen.

Ein paar Flocken am Vormittag im Erzgebirge, Schwarzwald und Allgäu. Richtung Nordwesten recht freundlich, die Tageshöchsttemperaturen liegen dabei zwischen -1 und 7 Grad. 23.11.2026 | 2:58 min

Kritik an frühen Öffnungen vor Totensonntag

Einige Märkte haben schon geöffnet - zum Beispiel in München und Köln. Das Bayreuther Winterdorf bereits seit Oktober.

Kritik an frühen Öffnungen vor Totensonntag kam etwa von der Kirche. Der November sei traditionell eine Zeit des Erinnerns, des Gedenkens und der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, hatte die Nordkirche - die evangelische Kirche im Norden an Deutschlands Küsten - mitgeteilt.

Wenn die Weihnachtszeit immer weiter vorgezogen wird, besteht die Gefahr, dass diese wichtigen Tage des Erinnerns und Gedenkens aus dem Blick geraten. „ Mitteilung der Nordkirche

Zufahrtssperren und Kontrollen sollen Weihnachtsmärkte schützen

Spätestens seit den Anschlägen auf die Weihnachtsmärkte in Berlin im Jahr 2016 und Magdeburg 2024 ist das Thema Sicherheit verstärkt in den Fokus gerückt. Vom Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute heißt es dazu: "Die Maßnahmen sind bereits auf hohem Niveau."

Ein Schwerpunkt seien die Zufahrtssperren. Videoüberwachung und Sicherheitskontrollen seien weitere Bestandteile, damit Märkte sicherer seien.

Für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten wird maximal viel getan, und das macht sie auf jeden Fall sicherer als die ganz normale Innenstadt. „ Frank Hakelberg, Geschäftsführer des Schaustellerbunds

Quelle: dpa, ZDF