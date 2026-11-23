Beginn der Adventszeit:Wo jetzt die Weihnachtsmärkte öffnen
Wenige Tage vor dem ersten Advent starten viele Weihnachtsmärkte in Deutschland. Wo es diese Woche losgeht und welche Kritik es an Märkten gibt, die schon früher geöffnet haben.
Die ersten haben längst offen, nun kommen viele weitere hinzu: Einen Monat vor Weihnachten öffnen von Montag an in vielen Städten Deutschlands Weihnachtsmärkte.
In der Regel starten sie nach Totensonntag - auch in diesem Jahr unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Bundesweit gibt es Schätzungen zufolge rund 3.000 größere und mittlere Weihnachtsmärkte in der Adventszeit. Hinzu kommen viele kleine, die privat veranstaltet werden oder nur an einem einzigen Tag stattfinden.
Wann welche Märkte öffnen
Am Montag, 23. November, öffnen Märkte zum Beispiel in:
- Berlin
- Potsdam
- Cottbus
- Schwerin
- Rostock
- Eisenach
- Frankfurt am Main
Unter anderem diese Märkte öffnen im Laufe der Woche:
- Erfurt (24.11.)
- Wiesbaden (24.11.)
- Dresden (25.11.)
- Stuttgart (25.11.)
- Mainz (26.11.)
- Nürnberg (27.11.)
Wie wird das Wetter für den Weihnachtsmarktbesuch?
Wer den Wochenbeginn für ein erstes Schlendern über einen der Märkte nutzen möchte, sollte sich laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes warm anziehen.
Bundesweit sollen die Temperaturen am Montag tagsüber unter 7 Grad bleiben. Im Norden und Osten könnte es regnen oder schneien - in anderen Regionen lasse sich neben Nebel auch die Sonne sehen.
Kritik an frühen Öffnungen vor Totensonntag
Einige Märkte haben schon geöffnet - zum Beispiel in München und Köln. Das Bayreuther Winterdorf bereits seit Oktober.
Kritik an frühen Öffnungen vor Totensonntag kam etwa von der Kirche. Der November sei traditionell eine Zeit des Erinnerns, des Gedenkens und der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens, hatte die Nordkirche - die evangelische Kirche im Norden an Deutschlands Küsten - mitgeteilt.
Zufahrtssperren und Kontrollen sollen Weihnachtsmärkte schützen
Spätestens seit den Anschlägen auf die Weihnachtsmärkte in Berlin im Jahr 2016 und Magdeburg 2024 ist das Thema Sicherheit verstärkt in den Fokus gerückt. Vom Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute heißt es dazu: "Die Maßnahmen sind bereits auf hohem Niveau."
Ein Schwerpunkt seien die Zufahrtssperren. Videoüberwachung und Sicherheitskontrollen seien weitere Bestandteile, damit Märkte sicherer seien.
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