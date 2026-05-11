Guten Abend,

ein neuer Vorschlag zur Rente - aber keine Einigung; ein Nachfolger für Christine Lagarde an der EZB-Spitze - und kein Streit darüber; zwei Festnahmen und ein verhinderter Terroranschlag - manchmal sind die Dinge, die nicht passieren, die eigentlichen Nachrichten des Tages. So auch heute.

Lagarde-Nachfolge: Spanier soll EZB-Chef werden

Das ist passiert: Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden. Die formelle Ernennung steht noch aus.

Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden. Die formelle Ernennung steht noch aus. Das ist der Hintergrund: Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen, die die Spitze der EZB im Februar verlässt. Der 55-Jährige ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen.

Hernández de Cos soll Christine Lagarde ablösen, die die Spitze der EZB im Februar verlässt. Der 55-Jährige ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen. Das sagt der Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen: Dass sich die EU-Spitzen so "schnell und geräuschlos" auf die neue EZB-Spitze einigen konnten, nennt Florian Neuhann "eine gute Nachricht". "Eine Hängepartie wäre in diesen angespannten Zeiten - in denen die Renditen für Staatsanleihen steigen - zum echten Problem geworden", sagt er. Hernández de Cos gelte zwar als eher moderat - aber es sei kaum zu erwarten, dass er den Kurs der EZB grundlegend verändern werde.

ZDFheute am 26.11.2026 um 17:15 Uhr 26.11.2026 | 0:29 min

SPD lehnt Unionsvorschlag zur "Rente mit 63" ab

Das ist passiert: Die SPD hat einen Vorschlag der Union zur "Rente mit 63" zurückgewiesen. Er sei "so nicht hinnehmbar". Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren müsse für alle erhalten bleiben.

Die SPD hat einen Vorschlag der Union zur "Rente mit 63" zurückgewiesen. Er sei "so nicht hinnehmbar". Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren müsse für alle erhalten bleiben. Das ist der Hintergrund: Aus der Union kam gestern der Vorschlag, die abschlagsfreie Frühverrentung nach 45 Versicherungsjahren nur noch Menschen zu ermöglichen, die in ihrer Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient haben. Wer mehr verdient hat, soll demnach Abschläge hinnehmen müssen.

Aus der Union kam gestern der Vorschlag, die abschlagsfreie Frühverrentung nach 45 Versicherungsjahren nur noch Menschen zu ermöglichen, die in ihrer Erwerbszeit 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient haben. Wer mehr verdient hat, soll demnach Abschläge hinnehmen müssen. Das sagt der Initiator Pascal Reddig: Der CDU-Politiker fordert, die Rente mit 63 nicht zur Prinzipienfrage zu machen. Es gehe darum, die abschlagsfreie Frühverrentung zu erhalten, "für kleine Einkommen überproportional und für alle anderen anteilig", sagt er im Gespräch mit meinem Kollegen Mathis Feldhoff aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Reddig weiter: "Das wäre fair, sozial ausgewogen und finanzierbar und deswegen aus unserer Sicht ein guter Kompromiss."

ZDF heute in Deutschland, 26.11.2026, 14:00 Uhr 26.11.2026 | 1:40 min

Anschlag auf Kölner Synagoge geplant, Festnahmen

Das ist passiert: Eine islamistische Terrorgruppe soll im März unter anderem einen Anschlag auf eine Kölner Synagoge geplant haben. Zwei Mitglieder der Gruppe wurden festgenommen.

Eine islamistische Terrorgruppe soll im März unter anderem einen Anschlag auf eine Kölner Synagoge geplant haben. Zwei Mitglieder der Gruppe wurden festgenommen. Das ist der Hintergrund: Die beiden Iraker wurden von der Bundesanwaltschaft in Heidelberg und Köln festgenommen. Einer von ihnen soll Kontakte zu der islamistischen Terrorgruppierung HAYI gehabt haben. Diese tauchte erstmals während des Iran-Kriegs auf und hat sich Ermittlern zufolge seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt.

Die beiden Iraker wurden von der Bundesanwaltschaft in Heidelberg und Köln festgenommen. Einer von ihnen soll Kontakte zu der islamistischen Terrorgruppierung HAYI gehabt haben. Diese tauchte erstmals während des Iran-Kriegs auf und hat sich Ermittlern zufolge seitdem zu mehreren Anschlägen in Europa gegen jüdische und westliche Einrichtungen bekannt. Das sagt mein Kollege aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz: HAYI sei zwar erst seit Beginn des Iran-Krieges so richtig präsent, aber von der Gruppierung sei im Grunde von Anfang an ein erhebliches Gefahrenpotenzial ausgegangen, sagt Daniel Heymann aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Davor warne auch der Verfassungsschutz. "Und in dieses Bild passen auch die mutmaßlichen Anschlagspläne in Köln. Hier ging es nicht bloß um theoretische Überlegungen, sondern die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die von HAYI beauftragten mutmaßlichen Täter bereits Sprengsätze dabei hatten."

ZDF heute in Deutschland, 26.11.2026, 14:00 Uhr 26.11.2026 | 1:32 min

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Wer im Haushalt 2027 mehr Geld bekommen soll - und wer weniger:

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Ratgeber: Fristen beim Deutschlandticket nicht verpassen

Das Deutschlandticket wird teurer. So weit, so ärgerlich. Was viele nicht wissen: Kunden der Deutschen Bahn, die das Ticket vor dem 15. Oktober bestellt haben, müssen dieser Preiserhöhung online zustimmen - sonst läuft der Vertrag zum Jahresende aus.

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Heftige Nachrichten für Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang. Weil sie gegen Meldepflichten bei Dopingkontrollen verstoßen hat, wurde sie nun gesperrt und verpasst die WM 2027 in Brasilien. Was passiert ist und was Freigang selbst zur Sperre sagt: DFB-Spielerin verpasst die WM 2027: WADA sperrt Laura Freigang

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Die Handball-EM wirft ihre Schatten voraus - und rechtzeitig wieder dabei ist Xenia Smits. Die Nationalspielerin ist rechtzeitig wieder aus der Babypause zurück, um die Vize-Weltmeisterinnen aus Deutschland zu unterstützen: Xenia Smits wichtiger Baustein für deutsche Abwehr

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Ein Skifahrer in Colorado hat mehrere Schneelawinen ausgelöst - er selbst konnte sich in Sicherheit bringen:

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Ob Geburtstag, Silvester oder einfach mal so: Alkoholfreie Sekt-Alternativen werden immer interessanter. Stiftung Warentest hat 17 Produkte untersucht, darunter bekannte Marken, Flaschen aus dem Supermarkt und Bio-Produkte. Immerhin sieben Sorten überzeugten die Tester geschmacklich.

ZDF Volle Kanne, 26.11.2026, 09:05 Uhr 26.11.2026 | 4:40 min

Streaming-Tipps für den Abend

Kurt Krömer hat eines der letzten großen Rätsel der Menschheit gelöst: Er darf entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle muss. In "Krömers letzte Stunde" unterziehen sich jeweils zwei Promis einem dafür eigens entwickelten Test. Wer die meisten Punkte sammelt, wird von Krömer ins Paradies befördert. In der ersten Folge treten Annette Frier und Teddy Teclebrhan gegeneinander an (ZDFneo, Unterhaltung, jede Folge ca. 30 Minuten).

ZDFneo, Krömers letzte Stunde, 26.11.2026, 10:00 Uhr 26.11.2026 | 29:02 min

Einem anderen Rätsel, diesmal ganz ernsthaft, ist ZDF Aspekte auf der Spur: "Ist Heimat nur ein Ort?" Kann einer, der anders ist, dazugehören? Ist der Geburtsort für jeden auch Heimat? Buchpreisträgerin Shida Bazyar, die Musiker von LaBrassBanda und Sänger Monchi (Feine Sahne Fischefilet) erklären, warum Heimat für sie keine Selbstverständlichkeit ist (ZDF aspekte, Reportage, 42 Minuten).

ZDF aspekte, 20.11.2026, 23:35 Uhr 20.11.2026 | 44:03 min

Rezept des Tages: Burger im Advent

ZDF Volle Kanne, 26.11.2026, 09:05 Uhr 26.11.2026 | 5:42 min

Gänsebrust, Rotkohl und Camembert im Brötchen: TV-Koch Mario Kotaska zaubert aus diesen weihnachtlichen Zutaten einen leckeren Advents-Burger. Für das gewisse Extra gibt es einen Crumble mit Spekulatius.

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

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