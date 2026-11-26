Um abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben zu können, will die Bundesregierung mit Ruanda kooperieren. Erstmals nennt die Union konkrete Summen für sogenannte "Return Hubs".

Ein sogenanntes "Return Hub" in Ruanda ist als Pilotprojekt gedacht (Symbolfoto). Quelle: dpa | Julian Stratenschulte

Für sogenannte Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber in Ruanda sind nach Angaben der Union zunächst fünf Millionen Euro eingeplant, die sich mehrere europäische Staaten teilen. Der CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch nannte im Bundestag erstmals eine konkrete Summe für das umstrittene Vorhaben. Die oft genannten 20 Millionen Euro im Haushalt für "Return Hubs" seien nicht nur für die Ruanda-Pläne vorgesehen, sondern auch für andere mögliche Projekte in Drittstaaten.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte gemeinsam mit Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland offiziell Verhandlungen mit Ruanda begonnen, um schon 2027 abgelehnte Asylbewerber aus Europa dorthin zu bringen. Dazu sind bisher wenige Details bekannt. Ein erstes Zentrum in Ruanda ist als Pilotprojekt gedacht. Als weitere mögliche Aufnahmeländer gelten Uganda, Mauretanien, Usbekistan und Äthiopien.

Deutschland, Österreich, Dänemark, die Niederlande und Griechenland wollen ab 2027 abgelehnte Asylbewerber in ein Abschiebezentrum in Ruanda ausfliegen. Die Pläne sind umstritten. 16.11.2026 | 2:40 min

In der Debatte über den Etat des Innenministers äußerte der Koalitionspartner SPD erneut Bedenken, vor allem aber die Opposition. Abgeordnete der Sozialdemokraten bemängelten zuletzt, die Pläne seien nicht mit der SPD abgestimmt, und warnten vor willkürlicher Inhaftierung und Folter in Ruanda. Auch Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Ruanda ein autoritärer Staat sei, der zudem Rebellen im Nachbarland Kongo militärisch unterstütze.

"Staatlich organisierter Menschenhandel"

Der AfD gehen die Pläne nicht weit genug. Der Abgeordnete Marcus Bühl sprach von einer "Nebelkerze", weil in Ruanda nur 20 Plätze für Asylbewerber aus Deutschland vorgesehen seien. Grüne und Linke lehnen die Pläne hingegen ab. Der Grünen-Abgeordnete Leon Eckert sprach von "staatlich organisiertem Menschenhandel". Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch verwies darauf, dass man in Ruanda mit einem autoritär regierenden Präsidenten paktiere.

Innenminister Dobrindt wies dies zurück. Die Opposition versuche, Stimmung gegen ein Konzept zu machen, das auf europäischer Ebene vereinbart sei. Abwertende Urteile über Ruanda seien vollkommen deplatziert, sagte der CSU-Minister. Er nannte das Beispiel eines Internats für afghanische Mädchen, das Kabul verlassen musste und nun im Exil in Ruanda weiterbetrieben werde.

Ruanda: Der Schauplatz eines grausamen Völkermordes gilt heute als modernes Musterland in Ostafrika. Dabei wird Ruanda seit 26 Jahren von Präsident Kagame autoritär regiert. 16.11.2026 | 0:57 min

Von Deutschland abgelehnte Asylsuchende, die nicht direkt in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können, in kooperierende Partnerländer wie Ruanda zu bringen, sei eine "innovative Lösung", so Dobrindt.

Dobrindt wiederholte, dass die schwarz-rote Koalition eine Migrationswende durchgesetzt habe. Auch die umstrittenen Grenzkontrollen verteidigte er. Diese seien wirksam und notwendig. In den vergangenen Monaten seien 60.000 Menschen zurückgewiesen und Tausende Schleuser festgenommen worden.

Weniger Geld für Migration

Dobrindts Haushalt soll im kommenden Jahr um gut eine Milliarde auf 16,81 Milliarden Euro steigen. Mehr Geld ist unter anderem für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz eingeplant, aber auch für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auch die Ausgaben beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen steigen.

Juristisch sei Deutschland nicht für die Abgeschobenen in Ruanda verantwortlich, politisch schon, so Asylrechtsexperte Prof. Daniel Thym. Innenminister Dobrindt habe wenige Details genannt. 16.11.2026 | 11:49 min

Die Gesamtausgaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge werden laut Entwurf hingegen sinken, von 999 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 994 Millionen Euro. Die Mittel für Integration werden gekürzt. Der entsprechende Haushaltstitel soll 2027 um 328 Millionen auf 1,07 Milliarden Euro sinken.

Der Etatentwurf für das Innenministerium wurde mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD angenommen. AfD, Grüne und Linke stimmten dagegen.

Quelle: dpa, epd, Reuters