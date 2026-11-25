Erst 9-Euro Ticket, dann 49-Euro Ticket, jetzt soll das Deutschlandticket nochmals teurer werden. Ob Kündigung oder Verlängerung: Alles, was Inhaber beachten müssen.

Das neue Sparticket für das deutsche Verkehrsnetz wird zum neuen Jahr wieder teurer. Allerdings ist dafür bei einigen Anbietern eine aktive Zustimmung nötig, sonst droht die Vertragskündigung. 25.11.2026 | 2:30 min

Da droht eine böse Neujahrsüberraschung: Das Deutschlandticket wird teurer. Ärgerlich genug. Zum Jahreswechsel 26/27 steigt der Preis erneut. So weit, so ärgerlich. Was viele nicht wissen: Kunden der Deutschen Bahn, die das Ticket vor dem 15. Oktober 2026 bestellt haben, müssen dieser Preiserhöhung online zustimmen - sonst läuft der Vertrag zum Jahresende aus.

14 Millionen Menschen nutzen derzeit das Deutschlandticket, eine Erfolgsgeschichte. Als 9-Euro-Ticket wurde der Vorläufer 2022 eingeführt - als Reaktion auf Ukraine-Krieg und Energiekrise wollte der Staat die Menschen entlasten. Ab 2023 hieß es dann Deutschlandticket. 49 Euro war der Preis.

Einige Bahnkunden sind überrascht

Einfahrt des Regionalexpress RE1 am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Eine Spontanumfrage zeigt: Viele Kunden wissen nichts davon. "Nee, das wusste ich nicht", sagt Anja Voges. "Mir war klar, dass es teurer wird - aber dass ich da aktiv etwas tun muss, wusste ich nicht."

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"Ich finde das sehr problematisch", ergänzt Janine Karuseit, "weil es ja viele Leute gibt, die digital nicht so versiert sind. Die davon auch keine Information haben - also das schließt viele Leute aus." Ein weiterer Fahrgast fügt an: "Man kann nicht einfach erhöhen und davon ausgehen, dass man das Abo weiternimmt. Also, da muss schon gefragt werden."

Was jetzt für Verbraucher wichtig ist

Was man wissen muss: Der Monatspreis steigt zum 1. Januar von 63 Euro auf 66,80 Euro. Bis zum 30. November müssen Kunden der Deutschen Bahn dem online zustimmen, sonst ist der Vertrag beendet. Zumutung - oder doch eher kundenfreundlich?

Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen nimmt die Bahn in Schutz: "Also die aktive Zustimmung zur Preiserhöhung ist für die Kunden eine zusätzliche Absicherung. Die ist nicht zwingend nötig - aber die Bahn macht es so. Für die Verbraucher ist das ganz komfortabel, weil sie zum Zeitpunkt X nochmal darauf hingewiesen werden, dass sich was verändert."

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Bis zum 30. November können Kunden ihre Zustimmung erteilen, über die DB-Navigator-App oder im Abo-Portal von Bahn.de. Dort muss man "Vertragsänderung zustimmen" anklicken.

Kleiner Trost: Wer das verschläft, kann noch bis 31. Dezember den Button "Abo reaktivieren" anklicken. Das rettet den Vertrag. Andreas Schröder vom Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert das Verfahren trotzdem:

Also aus Fahrgastsicht ist erstmal ärgerlich, dass sich die Preise erhöhen um sechs Prozent. „ Andreas Schröder, Fahrgastverband Pro Bahn

"Zudem ist ärgerlich, dass man aktiv klicken muss, damit sich so ein Abo verlängert. Man muss aktiv werden - und da gibt es bestimmt ein paar Leute, die das vergessen oder nicht gesehen haben. Und so fallen wieder ein paar Leute aus dem Abo raus."

Bei Deutschlandtickets anderer Verkehrsunternehmen laufen die Abos normal weiter. Deutsche Bahn- Kunden aber müssen sich jetzt beeilen.

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