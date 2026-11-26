Bewegung im Renten-Streit? Die Union will die abschlagsfreie Frührente künftig vom Einkommen abhängig machen. Aus der SPD kommt Kritik, CDU-Politiker Reddig verteidigt die Idee.

Im Rahmen der Debatte um die Rentenreform hat die Union einen neuen Vorschlag unterbreitet. Dabei soll die Abschlagsfreiheit für geringe Einkommen erhalten bleiben. 26.11.2026 | 1:33 min

ZDFheute: Sie haben ein Papier vorgelegt, das ein Kompromissvorschlag zur sogenannten Rente mit 63 sein soll. Warum?

Pascal Reddig: In der Rentenkommission haben wir vereinbart, dass wir die abschlagsfreie Frühverrentung abschaffen wollen. Die SPD hat gesagt, sie macht das jetzt nicht mit, obwohl sie ja Teil der Rentenkommission war.

Und weil wir jetzt gerade alle in unseren Schützengräben, im Ideologischen sind und die Lage ziemlich verhärtet ist, wollten wir einen Vorschlag machen, der aus unserer Sicht geeignet ist, sowohl den Ideen der SPD als auch unseren gerecht zu werden - die Rente mit 63 zielgenau zu machen, aber gleichzeitig auch bezahlbar und finanzierbar.

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ZDFheute: Die SPD hat den Vorschlag bereits zurückgewiesen.

Reddig: Wir haben doch ehrlich gesagt als Politik jetzt eine Verantwortung, dass wir die Rentenreform hinbekommen. Sechs Monate lang hat die Rentenkommission getagt. Seit fünf Monaten zerreden wir als Politik die Ergebnisse.

Die Erwartung an Politik ist nicht, dass wir die ganze Zeit diskutieren, sondern dass wir auch Entscheidungen treffen. „ Pascal Reddig

Wenn jetzt alle wieder sagen, das geht nicht und das geht nicht und wir stellen uns einfach auf unsere Blockadehaltung und ändern nichts, dann wird auch im Land nichts passieren. Und wir wollen einen Vorschlag machen, wie man sich jetzt einigen kann, wie wir vorankommen, aber da müssen natürlich auch beide Seiten sich bewegen.

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ZDFheute: Seit Wochen verhandelt eine Gruppe aus Nina Warken, Alexander Dobrindt und Alexander Schweitzer über diese Rentenfrage. Da gibt es mal Fortschritte, mal wenig Bewegung. Ist Ihr Papier auch das Signal an die Regierung, sie soll nicht ohne Sie, die Sozialpolitiker, das Parlament verhandeln?

Reddig: Mein Eindruck ist, dass die Fronten, jedenfalls bei der Frage, was machen wir mit der abschlagsfreien Frühverrentung, extrem verhärtet sind. Wir als Union sagen, wir wollen die Ergebnisse der Rentenkommission umsetzen. Und die SPD ist davon jetzt abgekehrt und sagt, sie will keine vollständige Umsetzung der Kommissionsergebnisse, obwohl sie Teil davon war.

Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht. Natürlich ist damit auch die klare Botschaft verbunden: Wir brauchen einen gemeinsamen Weg, einen Kompromiss.

Es kann nicht sein, dass die SPD sich hier an einer Stelle einfach extrem durchsetzt. „ Pascal Reddig

ZDFheute: Die SPD-Abgeordnete Annika Klose kritisiert, Ihr Vorschlag würde bedeuten, dass alle, die mehr als 3.000 Euro brutto verdienen, künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden. Selbst wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben. Das betreffe 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten, also die meisten Pflegekräfte, Handwerker oder Erzieherinnen.

Reddig: Mit unserer Idee wäre es so, dass alle profitieren. Die Rente mit 63 würde nicht abgeschafft, sondern es profitieren vor allem Menschen mit kleinem Einkommen überproportional, aber alle anderen auch. Deswegen ist es ein Kompromiss. Es müssen sich dann aber auch beide Seiten bewegen.

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ZDFheute: Nicht nur aus der SPD, auch aus der Union gibt es Kritik an Ihrem Papier. Der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten moniert, Sie bieten einen Kompromiss an einer Stelle, wo man keinen Kompromiss anbieten dürfe - aus Prinzip nicht. Wie wirkt das auf Sie?

Reddig: Wir sollten alle jetzt die Rente mit 63 nicht zur Prinzipienfrage machen, sondern uns überlegen, wie man das Ergebnis so macht, dass es für die Menschen im Land passt. Und uns geht es darum, dass wir die abschlagsfreie Frühverrentung erhalten, für kleine Einkommen überproportional und für alle anderen anteilig.

Das wäre fair, es wäre sozial ausgewogen und es wäre finanzierbar und deswegen aus unserer Sicht ein guter Kompromiss. Zum Kompromiss gehört, dass beide Seiten sich auch bewegen.

Das Interview führte Mathis Feldhoff aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.