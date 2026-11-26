Mit ihm soll erstmals ein Spanier Chef der Europäischen Zentralbank werden: Pablo Hernández de Cos. Die formelle Ernennung steht noch aus.

Er soll EZB-Chef werden: der Spanier Pablo Hernandez de Cos. Quelle: CLAUDIO ANTONIO DE ANGELIS / AFP

Der Spanier Pablo Hernández de Cos wird mehreren Berichten zufolge Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel geeinigt, melden unter anderem die Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP sowie die "Financial Times" unter Berufung auf Diplomaten. Demnach ebneten die Niederlande Hernández de Cos den Weg, indem sie ihren Kandidaten zurückzogen.

Lagarde tritt Anfang Februar vorzeitig ab. Hernández de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

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Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Formelle Ernennung steht noch aus

Bevor Hernández deCos sich auf den Chefsessel in Frankfurt setzen kann, müssen das Europäische Parlament und der EZB-Rat noch angehört werden. Nachdem ihre Stellungnahmen angenommen sind, ernennen die Staats- und Regierungschefs die neue EZB-Spitze offiziell. Das ist derzeit für das nächste reguläre Gipfeltreffen im Dezember geplant.

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Die Amtszeit bei der EZB dauert acht Jahre, der Präsident kann nicht wiedergewählt werden. Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt entscheidet über die Geldpolitik im Euroraum und bestimmt die Leitzinsen, die für Sparer, Kreditnehmer und Banken wichtig sind und weitreichenden Einfluss an den Finanzmärkten haben. Oberstes Ziel der EZB ist es, für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen und die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent zu halten.

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