Der Bund wird sich 2027 weiter verschulden - mit Krediten in Höhe von 210 Milliarden Euro. Drei Bereiche, in denen Experten zufolge Milliarden gespart werden könnten.

"Der Spielraum liegt bei ungefähr 10 bis 20 Prozent, der Rest ist wirklich festgelegt", sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zum Bundeshaushalt. Er "wird in den nächsten Jahren immer kleiner werden". 25.11.2026 | 3:50 min

Die Bundesregierung wird kommendes Jahr erneut mehr Geld ausgeben als einnehmen. 2027 sind im Kernhaushalt sowie den Sondervermögen für Bundeswehr und Infrastruktur zusammen rund 643,43 Milliarden Euro vorgesehen.

Diese Ausgaben stehen geschätzten Steuereinnahmen von 391,23 Milliarden und rund 42 Milliarden sonstigen Einnahmen gegenüber. Rechnerisch wird damit ungefähr jeder dritte ausgegebene Euro über Kredite finanziert.

Haushaltsentwurf 2027 nach Ministerien ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der Sachverständigenrat Wirtschaft spricht von einem "Konsolidierungsbedarf von historischem Ausmaß" und gibt gleichzeitig Sparvorschläge. Drei mögliche Bereiche stechen dabei hervor.

1. Subventionen abbauen

Subventionen sind staatliche Hilfen für Unternehmen oder private Haushalte. Ob reduzierte Mehrwertsteuer für die Gastronomie, das Dieselprivileg oder Förderprogramme für Gebäude: Die Liste staatlicher Subventionen ist lang. 2026 hat der Bund laut Subventionsbericht dafür 77,8 Milliarden Euro veranschlagt.

Der Bund plant für 2027 einen Rekordhaushalt. Doch fast zwei Drittel des Geldes gehen an Soziales, Verteidigung und Zinsen – und die Schulden steigen. Ein Überblick in Zahlen. 25.11.2026 | 1:06 min

Der Sachverständigenrat plädiert dafür, gezielt ineffektive oder umweltschädliche Subventionen abzubauen, wie zum Beispiel die Steuerbegünstigungen für Kraftstoffe im inländischen Flugverkehr und der Binnenschifffahrt. Insgesamt könnte der Bund den Experten zufolge bis zu 17 Milliarden Euro pro Jahr sparen und klimapolitische Fehlanreize reduzieren.

Sachverständigenrat Wirtschaft Der Sachverständigenrat Wirtschaft, umgangssprachlich auch "Wirtschaftsweise" genannt, berät die Bundesregierung in wirtschaftswissenschaftlichen Fragen. Er analysiert regelmäßig die wirtschaftliche Lage, zeigt Fehlentwicklungen und Lösungswege auf. Der Bundespräsident beruft die Mitglieder auf Vorschlag der Bundesregierung für die Dauer von fünf Jahren.

Florian Schuster-Johnson vom Institut für Makrofinanzen in Berlin warnt aber vor unbedachten Kürzungen: "Wenn man da jetzt wirklich so hart sparen würde, dann hätte das durchaus auch ziemlich große wirtschaftliche Nebenwirkungen."

Der Bundesregierung fehlten die Mittel, um ihre Wahlversprechen umzusetzen, sagt Ökonomin Monika Schnitzer. Die Finanzlage dürfte künftig noch schwieriger werden. 12.11.2026 | 14:07 min

2. Renten- und Sozialreformen

Mit rund 203 Milliarden Euro ist Arbeit und Soziales der größte Ausgabenbereich des Kernhaushalts 2027. Allein die Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter sowie die Erwerbsminderung will der Bund mit mehr als 143 Milliarden Euro bezuschussen.

Der Sachverständigenrat plädiert dafür, die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen. Der Staat könnte zudem mit der Rücknahme der Mütterrente III jährlich rund fünf Milliarden Euro sparen. 2028 fallen wegen der Nachzahlung für 2027 einmalig rund zehn Milliarden Euro an. Die Mütterrente III ist jedoch ein Wahlversprechen der CSU und mittlerweile gesetzlich geregelt.

Haushalt 2027: Welche Ministerien mehr, welche weniger bekommen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Ökonom Schuster-Johnson gibt zu bedenken: "Rente, Zinsen, Verteidigung, Personal - da kann der Bund nicht einfach von Jahr zu Jahr kürzen, denn dahinter stehen Rechtsansprüche." Die Leute hätten ein Recht darauf, Geld zu bekommen, bezahlt zu werden, Zinszahlungen zu erhalten, so Schuster-Johnson weiter.

Trotz eines Finanzvolumens von über 560 Milliarden Euro fehlt es im Bundeshaushalt 2027 in allen Bereichen an Geld. Die Folge: die versprochene Senkung der Stromsteuer fällt aus. 15.11.2026 | 3:59 min

Widerstand gegen Kürzungen im Sozialbereich kommt von Sozial- und Gewerkschaftsverbänden. Sie kritisieren, dass diese Maßnahmen Familien sowie Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zusätzlich belasten würden. Stattdessen fordern sie höhere Steuern auf Einkommen und Vermögen.

3. Bundesverwaltung modernisieren

Bei Bundespersonal und Verwaltung sehen Experten mittelfristig Sparpotenzial. Im aktuellen Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 sind für das Bundespersonal rund 52 Milliarden Euro veranschlagt, was einem Anteil von circa neun Prozent des Kernhaushalts entspricht.

Dabei hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, bis 2029 acht Prozent der Stellen in der gesamten Bundesverwaltung abzubauen - mit Ausnahmen zum Beispiel für Verteidigung oder Bundespolizei. Dieser Schritt könnte den Haushalt um rund 620 bis 650 Millionen Euro entlasten, so der Sachverständigenrat.

Kanzler Merz stimmt die Bürger auf Einschnitte ein: Aus Steuermitteln sei nicht mehr alles bezahlbar. Er verteidigte den Etat 2027 mit fast 123 Milliarden Euro neuen Krediten. 25.11.2026 | 3:04 min

Ginge die Bundesregierung noch weiter, könnte sie den Experten zufolge 3,3 Milliarden Euro sparen, wenn sie ressortübergreifend ausnahmslos zehn Prozent der Stellen in der Bundesverwaltung streichen würde. Hohe pauschale Einsparziele können jedoch die staatliche Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen.

Jede Reform hat Folgen

Reformvorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch. Doch jede hat politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen: Der Abbau von Subventionen trifft Branchen und Verbraucher, Rentenreformen Millionen Versicherte, soziale Kürzungen Geringverdiener und Familien. Verwaltungsreformen brauchen Zeit. Ohne grundlegende Reformen dürfte es aber schwer werden, die Finanzierungslücken im Bundeshaushalt dauerhaft zu schließen.

Beatrice von Braunschweig ist Reporterin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.