Stiftung Warentest hat 17 alkoholfreie Schaumweine getestet: Ein französischer Tropfen überzeugt geschmacklich und gute Alternativen gibt es schon für knapp drei Euro.

Pünktlich zur Festtagssaison hat die Stiftung Warentest alkoholfreie Sekte geprüft. Welche schneiden besonders gut ab? 26.11.2026 | 4:40 min

Ob Geburtstag, Silvester oder einfach ein gemütlicher Abend: Alkoholfreie Alternativen zum klassischen Sekt werden immer interessanter. Doch wie gut schmecken die prickelnden Getränke tatsächlich? Stiftung Warentest hat 17 Produkte untersucht, darunter bekannte Marken, Handelsmarken aus dem Supermarkt oder Discounter und Bio-Produkte.

Alkoholfreier Sekt im Geschmackstest

Im Mittelpunkt des Tests steht natürlich der Geschmack: Fünf geschulte Fachleute verkosteten die anonymisierten, auf zehn bis zwölf Grad gekühlten Getränke. Sie bewerteten Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl.

Ein guter alkoholfreier Sekt wird aus Wein gemacht, dem der Alkohol schonend entzogen wurde. Er schmeckt frisch und fruchtig, hat eine klare Aromatik, ein harmonisches Süße-Säure-Verhältnis und perlt fein. „ Sara Waldau, Stiftung Warentest

Das Geschmacksergebnis floss mit 60 Prozent in das Gesamturteil ein. Zusätzlich untersuchten Labore die chemische Qualität und prüften die Produkte auf mögliche Schadstoffe. Auch die Kennzeichnung auf den Flaschen wurde kontrolliert.

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Sieben alkoholfreie Sektmarken überzeugen geschmacklich

Der Brut Dargent Chardonnay Free ist der geschmackliche Gewinner. Als einziges Produkt erreicht er bei der Geschmacksprüfung die Note "sehr gut". Die Tester beschreiben ihn als angenehm fruchtig und saftig: Aromen von Ananas, Apfel, Zitrusfrüchten und Trauben prägen seinen Charakter.

Hinzu kommen feine Perlen und ein stimmiges Verhältnis von Süße und Säure. Mit 7,89 Euro pro 0,75-Liter-Flasche liegt er preislich im Mittelfeld. Sein Gesamturteil lautet "gut" (1,8) - damit ist er auch Testsieger. Sechs weitere Produkte im Test schnitten im Testfeld Geschmack mit "gut" ab.

Preistipp: Alkoholfreier Schaumwein unter drei Euro

Eine günstige Alternative bietet die Lidl-Hausmarke: Der Burg Schöneck 0,0 % Alkoholfrei kostet lediglich 2,99 Euro pro Flasche und erhält das Qualitätsurteil "gut" (2,1). Geschmacklich punktet das Getränk mit fruchtigen Noten und einer gelungenen Balance zwischen Süße und Säure.

Bei der chemischen Qualität erreicht es sogar die Note "sehr gut" (1,2). Damit ist er der günstigste der guten alkoholfreien Schaumweine im Test.

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Was alkoholfrei bedeutet

Wer beim Sektkauf ganz sicher auf Alkohol verzichten möchte, sollte die Angaben auf dem Etikett genau lesen. Denn die Bezeichnung "alkoholfrei" lässt einen Restalkoholgehalt von bis zu 0,5 Volumenprozent zu.

Bei Produkten mit der Kennzeichnung "0,0 %" liegt die zulässige Grenze deutlich niedriger: Sie dürfen noch maximal 0,05 Volumenprozent enthalten. Im Test erfüllten alle entsprechend gekennzeichneten Getränke diese Vorgaben.

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Weniger Kalorien, aber nicht unbedingt wenig Zucker

Mit alkoholfreiem Sekt lassen sich gegenüber der klassischen Variante Kalorien sparen. Teilweise enthalten die Getränke trotz des höheren Zuckergehaltes nur ungefähr ein Drittel der Kalorien ihres alkoholhaltigen Pendants.

Entscheidend ist dabei der Brennwert: Alkohol liefert pro Gramm sieben Kilokalorien, Zucker dagegen vier. Hier lohnt sich ein genauer Blick auf die Nährwertangaben, denn die untersuchten Produkte unterscheiden sich erheblich in ihrem Zuckergehalt.

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Ein alkoholfreier Sekt enttäuscht

Das Schlusslicht im Test ist der Pizzolato Organic Alcohol free sparkling: Note "mangelhaft" (5,5). Besonders schwer wiegt die laut Stiftung Warentest "irreführende" Produktkennzeichnung. Die Laboranalyse ergab, dass das Getränk nicht aus entalkoholisiertem Wein hergestellt wurde. Stattdessen handelt es sich um ein stark mit Wasser verdünntes Getränk auf Traubenmostbasis.

Auch geschmacklich kann das Produkt nicht überzeugen: Die Prüfer beschrieben es als wässrig und wenig strukturiert. Für eine Flasche sind dennoch 10,99 Euro fällig.

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