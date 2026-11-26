Proteste wie gestern kommen im Bundestag selten vor. Abgeordnete stellten sich gegen andere Abgeordnete. Der Grund: ein umstrittener Gast aus Israel.

Bei einer Veranstaltung im Bundestag, die von Ex-Mossad-Chef Barnea besucht wurde, setzten sich die zwei Abgeordneten der Linken vor eine Tür, um sie zu versperren. Klöckner will Konsequenzen. 26.11.2026 | 0:24 min

Kurz vor acht Uhr im Bundestag. Die beiden Linken-Abgeordneten Tamara Mazzi und Desiree Becker blockieren eine Tür zu einem Sitzungssaal im Bundestag. In ihren Händen Fotos von mutmaßlich zivilen Opfern einer Operation des Mossads - des israelischen Geheimdienstes.

Sie wollen verhindern, dass hinter der Tür ein sogenanntes parlamentarisches Frühstück stattfinden kann. Gebruncht werden soll mit dem Ex-Chef des Geheimdienstes - David Barnea. Stoppen konnten die Linken das Treffen nicht. Ein Nachspiel wird es jetzt trotzdem geben.

Linken droht 2.000-Euro-Strafe

Nach Informationen von ZDFheute hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ihre Verwaltung angewiesen, ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten. Den Abgeordneten droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.000 Euro.

Dass Abgeordnete in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages andere Abgeordnete durch Blockade an ihrer parlamentarischen Arbeit hindern, ist ein neues Ausmaß - ein Tiefpunkt. Als Präsidentin des Hohen Hauses will und werde ich das nicht hinnehmen. „ Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin

Starke Regenfälle und Kälte verschärfen die humanitäre Lage im Gazastreifen vor dem nahenden Winter, aber Israel lässt viele benötigte Hilfsgüter nicht in das Palästinensergebiet. 14.11.2026 | 2:37 min

Auch der grüne Bundestagsvize Omid Nouripour kritisierte die Aktion der Linken-Abgeordneten. "Die Freiheit des Mandates ist keine Narrenfreiheit", sagte er dem "Spiegel". Die Blockade der Linken: "blanker Aktionismus".

Grüner Fraktionsvize hatte Schirmherrschaft übernommen

Eingeladen hatte die proisraelische Organisation "Nahost Friedensforum (Naffo)", ein "Zusammenschluss engagierter Bürger in Deutschland, die sich für eine friedliche politische und gesellschaftliche Entwicklung im Nahen Osten einsetzen", wie es auf deren Website heißt.

Der Verein lädt regelmäßig zu Frühstücksgesprächen mit Abgeordneten ein. Die Schirmherrschaft übernehmen stets Abgeordnete - unter anderem von Union und SPD. Nur so können Vereine wie der "Naffo" einen Raum im Bundestag buchen. Für das Treffen mit Ex-Mossad Chef Barnea hatte der grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz die Schirmherrschaft übernommen.

Aus dem Archiv: Nach seiner Ausrufung ist der Staat Israel umgeben von Feinden. Als Reaktion entsteht der Geheimdienst Mossad: Israels Lebensversicherung gegen einen zweiten Holocaust. 18.08.2020 | 44:35 min

Begründet hatte er das gegenüber dem Nachrichtenportal "table.briefings" damit, dass die Kooperation zwischen deutschen und israelischen Nachrichtendiensten "wichtig und wertvoll, auch für die Sicherheit in Deutschland" sei. An dem Gespräch teilgenommen haben nach ZDFheute-Informationen alle eingeladenen Fraktionen. Die AfD war wohl nicht vor Ort.

Teile der Grünen-Basis fordern Rücktritt

Kritik an der Rolle von von Notz kommt nicht nur aus der Linkspartei, sondern auch von Teilen der Grünen. 185 Basis-Mitglieder haben einen Antrag unterschrieben, der fordert, dass von Notz sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zurückgeben soll. Dieser Ausschuss kontrolliert die deutschen Geheimdienste.

Ziel der Operation Apollo: Es sollen möglichst viele führende Mitglieder der Hisbollah ausgeschaltet werden. Dafür werden die Pager so präpariert, dass sie gezielt und kontrolliert explodieren. 04.11.2025 | 31:50 min

Auch einzelne Bundestagsabgeordnete der Grünen äußerten sich vorher kritisch, ohne aber einen Rücktritt zu fordern. Unterstützung erhält von Notz auf ZDFheute-Anfrage von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Britta Haßelmann.

Für Abgeordnete ist es wichtig, Gespräche mit vielen Akteuren zu führen, gerade auch dann, wenn Positionen kritisch oder kontrovers diskutiert werden müssen. „ Britta Haßelmann, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen

Rücktrittsforderungen an von Notz hält Haßelmann "für absolut abwegig".

Operation von Barnea ist juristisch umstritten

In Barneas Zeit als Direktor des Mossads fällt der Pager-Angriff gegen die Terrormiliz Hisbollah. Im September 2024 waren im Libanon tausende Pager, einen Tag später zahlreiche Funkgeräte explodiert. Mindestens 37 Menschen wurden getötet und Tausende verletzt, darunter auch Zivilisten.

Seit dem 7. Oktober 2023 stärkt Israel seine Militärpräsenz in Gaza. Während Bewohner angrenzender Kibbuze langsam zurückkehren, erzählen palästinensische Familien von täglichen Entbehrungen. 25.11.2026 | 9:49 min

Aktivisten werfen Barnea deswegen Kriegsverbrechen vor. Der Verein European Center for Constitutional and Human Rights hat Strafanzeige gegen den Ex-Mossad-Chef gestellt. Unter Juristen gibt es unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob die Pager-Operation ein Verstoß gegen Völkerrecht war.

Grundsätzlich verbietet das in bewaffneten Konflikten geltende Humanitäre Völkerrecht gezielte Angriffe auf Zivilisten. Die Zivilbevölkerung ist so weit wie möglich vor den Auswirkungen von Kampfhandlungen zu schützen. Das Völkerrecht schließt allerdings auch nicht aus, dass es in bewaffneten Konflikten zu Kollateralschäden kommen kann, solange diese so gering wie möglich gehalten werden.

Johannes Lieber und Jan Henrich berichten aus dem ZDF-Hauptstadio in Berlin.