Blockade von Linken-Abgeordneten:Wirbel um Ex-Mossad-Chef: Was folgt aus der Bundestagsaktion?
von Johannes Lieber und Jan Henrich
Proteste wie gestern kommen im Bundestag selten vor. Abgeordnete stellten sich gegen andere Abgeordnete. Der Grund: ein umstrittener Gast aus Israel.
Kurz vor acht Uhr im Bundestag. Die beiden Linken-Abgeordneten Tamara Mazzi und Desiree Becker blockieren eine Tür zu einem Sitzungssaal im Bundestag. In ihren Händen Fotos von mutmaßlich zivilen Opfern einer Operation des Mossads - des israelischen Geheimdienstes.
Sie wollen verhindern, dass hinter der Tür ein sogenanntes parlamentarisches Frühstück stattfinden kann. Gebruncht werden soll mit dem Ex-Chef des Geheimdienstes - David Barnea. Stoppen konnten die Linken das Treffen nicht. Ein Nachspiel wird es jetzt trotzdem geben.
Linken droht 2.000-Euro-Strafe
Nach Informationen von ZDFheute hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) ihre Verwaltung angewiesen, ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten. Den Abgeordneten droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.000 Euro.
Auch der grüne Bundestagsvize Omid Nouripour kritisierte die Aktion der Linken-Abgeordneten. "Die Freiheit des Mandates ist keine Narrenfreiheit", sagte er dem "Spiegel". Die Blockade der Linken: "blanker Aktionismus".
Grüner Fraktionsvize hatte Schirmherrschaft übernommen
Eingeladen hatte die proisraelische Organisation "Nahost Friedensforum (Naffo)", ein "Zusammenschluss engagierter Bürger in Deutschland, die sich für eine friedliche politische und gesellschaftliche Entwicklung im Nahen Osten einsetzen", wie es auf deren Website heißt.
Der Verein lädt regelmäßig zu Frühstücksgesprächen mit Abgeordneten ein. Die Schirmherrschaft übernehmen stets Abgeordnete - unter anderem von Union und SPD. Nur so können Vereine wie der "Naffo" einen Raum im Bundestag buchen. Für das Treffen mit Ex-Mossad Chef Barnea hatte der grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz die Schirmherrschaft übernommen.
Begründet hatte er das gegenüber dem Nachrichtenportal "table.briefings" damit, dass die Kooperation zwischen deutschen und israelischen Nachrichtendiensten "wichtig und wertvoll, auch für die Sicherheit in Deutschland" sei. An dem Gespräch teilgenommen haben nach ZDFheute-Informationen alle eingeladenen Fraktionen. Die AfD war wohl nicht vor Ort.
Teile der Grünen-Basis fordern Rücktritt
Kritik an der Rolle von von Notz kommt nicht nur aus der Linkspartei, sondern auch von Teilen der Grünen. 185 Basis-Mitglieder haben einen Antrag unterschrieben, der fordert, dass von Notz sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zurückgeben soll. Dieser Ausschuss kontrolliert die deutschen Geheimdienste.
Auch einzelne Bundestagsabgeordnete der Grünen äußerten sich vorher kritisch, ohne aber einen Rücktritt zu fordern. Unterstützung erhält von Notz auf ZDFheute-Anfrage von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Britta Haßelmann.
Rücktrittsforderungen an von Notz hält Haßelmann "für absolut abwegig".
Operation von Barnea ist juristisch umstritten
In Barneas Zeit als Direktor des Mossads fällt der Pager-Angriff gegen die Terrormiliz Hisbollah. Im September 2024 waren im Libanon tausende Pager, einen Tag später zahlreiche Funkgeräte explodiert. Mindestens 37 Menschen wurden getötet und Tausende verletzt, darunter auch Zivilisten.
Aktivisten werfen Barnea deswegen Kriegsverbrechen vor. Der Verein European Center for Constitutional and Human Rights hat Strafanzeige gegen den Ex-Mossad-Chef gestellt. Unter Juristen gibt es unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob die Pager-Operation ein Verstoß gegen Völkerrecht war.
Grundsätzlich verbietet das in bewaffneten Konflikten geltende Humanitäre Völkerrecht gezielte Angriffe auf Zivilisten. Die Zivilbevölkerung ist so weit wie möglich vor den Auswirkungen von Kampfhandlungen zu schützen. Das Völkerrecht schließt allerdings auch nicht aus, dass es in bewaffneten Konflikten zu Kollateralschäden kommen kann, solange diese so gering wie möglich gehalten werden.
Johannes Lieber und Jan Henrich berichten aus dem ZDF-Hauptstadio in Berlin.
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