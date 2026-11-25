Seit dem Terror-Angriff der Hamas überschreitet Israel seine Grenzen an so vielen Fronten wie seit Jahrzehnten nicht. Sein Militär schafft Pufferzonen und vertreibt Menschen.

Wo beginnt, wo endet der Staat Israel? ZDF-Korrespondent Thomas Reichart reist entlang der Grenzen Israels und zeigt, wie politische Linien das Leben der Menschen beeinflussen. 24.11.2026 | 45:00 min

Die berühmteste Linie des Nahen Ostens wird markiert durch ein rostiges Stück Eisenbahnschiene im Gestrüpp. Man muss sie suchen mit einer Karte und dem Historiker Lior Yavne in einem Waldstück bei Modi’in. Die Grüne Linie, die Waffenstillstandslinie von 1949, trennt Israel vom besetzten Westjordanland. Aber warum ist sie so schwer zu finden?

Reise entlang der Grenze

Israels Regierung habe nach dem Sechstagekrieg 1967 einen streng geheimen Beschluss getroffen, sagt Yavne.

Alle Markierungen der Grünen Linie sollten von allen Karten entfernt werden, die in Israel gedruckt werden. „ Lior Yavne, Historiker

Er zeigt eine aktuelle, offizielle Karte der israelischen Regierung. Die Grenzen des Westjordanlands sind darauf nicht eingezeichnet. "Wer nur mit solchen Karten aufgewachsen ist, dem sagt das: Das ist ein Land, das ist ein Israel", so Yavne.

ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf reist ins Westjordanland. Zwischen palästinensischen Dörfern und israelischen Siedlungen sucht sie Antworten in einem eskalierenden Konflikt. 26.11.2026 | 43:29 min

Kochav HaShachar ist eine Siedlung im besetzten Westjordanland, deren Bewohner genau daran glauben. Mit Blick auf das Jordantal frage ich die Siedlerin Anna Simon: "Wo endet Israel?"

"Am Jordan", antwortet Simon. Ich hake nach: "Israel reicht also vom Fluss bis zum Meer?" "Ja", sagt sie. Israel hätte das Westjordanland bereits nach dem Sechstagekrieg 1967 annektieren sollen.

Wie weit geht Israel? Das ist die Frage, die uns auf dieser Reise entlang der Grenzen begleitet.

Die Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland nimmt zu. ZDF-Reporter Timm Kröger spricht mit Betroffenen über ihren Alltag, geprägt von Angst, Drohungen und Angriffen. 06.05.2026 | 2:59 min

Pufferzonen sollen Alarmsignal geben

Auf dem von Israel besetzten Golan lautet die Antwort: Deutlich weiter als der Zaun, der sich über die Hügel schlängelt. Jenseits des Grenzzauns in Syrien hat Israel neun Stellungen errichtet. "Die Pufferzone soll uns eine Vorwarnung geben, genug Zeit, um Alarm zu schlagen", sagt Eyal Dror, Oberstleutnant der israelischen Reserve.

Noch viel größer ist diese Pufferzone im Süden Libanons. Israels Armee hat dort einen bis zu 10 Kilometer breiten Streifen besetzt. Hunderttausende können nicht zurück. Vom Grenzzaun aus sehen wir israelische Tieflader, die im Libanon Panzer transportieren, und Dörfer, von denen kaum etwas übrig ist.

Seit dem 07.10.2023 hat sich das Leben der Menschen im Gazastreifen dramatisch verändert. Trümmer und mangelnde medizinische Versorgung sind dort zum schweren Alltag geworden. 08.10.2026 | 2:36 min

An keinem Ort aber hat Israel seine Grenzen mit so viel militärischer Gewalt überschritten wie in Gaza.

Dort geht es um die sogenannte Gelbe Linie, die den Gazastreifen von Nord nach Süd teilt. Den östlichen Teil hält Israels Armee besetzt und hat diese Grenzlinie immer weiter Richtung Westen verschoben. Und beschießt von ihren Festungen, wer der Linie zu nahe kommt.

Mit zunehmender Gewalt versuchen Siedler aus Israel, im Westjordanland Palästinenser zu vertreiben. Ein neues Siedlungsprojekt könnte nun einen Palästinenserstaat verhindern. 16.09.2026 | 6:06 min

Angst vor Linien

Das Zeltlager Halawa bei Dschabalia liegt ganz nahe an der Gelben Linie. Ghousoun al-Najjar lebt hier mit ihrer Familie und der Furcht: "Siehst du mich hier stehen? Ich stehe hier und habe Angst." Sie zeigt in Richtung der Linie.

Wer dorthin geht, hat Angst, nicht mehr zurückzukommen. „ Ghousoun al-Najjar

Al-Najjars Tochter Khittam ist 16. Im Lager hat sie eine Kugel getroffen. Der Krankenwagen wagte sich nicht her. Erst später konnte ihre Tochter behandelt werden.

Während des Essens sind wieder Schüsse zu hören von der Gelben Linie. Die Waffenruhe klingt, als ginge der Krieg immer weiter.

Israel baut Zäune, Pufferzonen, neue Grenzen. Dauerhafte Sicherheit scheint es damit nicht gewonnen zu haben.