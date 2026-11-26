Wechsel an der Spitze steht bevor:Er kennt die EZB genau: Wofür steht Pablo Hernández de Cos?
von Mischa Ehrhardt
Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden. Wer ist der Mann? Und was bedeutet das für den künftigen Kurs der EZB?
Pablo Hernández de Cos kennt die Europäische Zentralbank genau. 2004 fing er bei der EZB als Berater des Direktoriums an. Mehr Gewicht bekam seine Stimme zwischen 2018 und 2024. Als Chef der spanischen Zentralbank Banco de España saß er im EZB-Rat und wirkte an den Zinsentscheidungen mit. Wenn er im Februar nach Frankfurt zurückkehrt, werden alle ihm genau zuhören.
Hernández de Cos ein erfahrener Notenbanker
Der 55-Jährige wird der erste Spanier sein, der das Präsidentenamt an der Spitze der EZB ausfüllt. Im Rennen um den Chefposten hat Hernández de Cos wenig Werbung in eigener Sache gemacht - im Unterschied zu seinem Hauptkonkurrenten, dem Niederländer Klaas Knot. Während Knot sich bereitwillig öffentlich äußerte, gab der Spanier kaum Interviews und äußerte sich auch sonst kaum.
Die Qualifikation hätte er unbestritten: Der erfahrene Notenbanker leitet seit Juli 2025 als Generaldirektor die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel - das ist gewissermaßen die Zentralbank der Zentralbanken.
Persönlichere Handschrift
"Wir werden nun wieder einen Präsidenten bekommen, der der Geldpolitik eine deutlich persönlichere Handschrift verleihen wird als seine Vorgängerin", sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski gegenüber ZDFheute.
In gewissem Sinn hat das auch Christine Lagarde gesagt, als sie ihren vorzeitigen Rücktritt zum 7. Februar angekündigt hat. "Es gibt viele exzellente Bewerber." Sie zögerte einen Moment und ergänzte dann: "Sie sind sogar um einiges besser als ich, um ehrlich zu sein." Im Gegensatz zu Pablo Hernández de Cos war Christine Lagarde von Haus aus keine Zentralbankerin.
Der gebürtige Madrilene hat Betriebswirtschaft und Jura studiert und in Volkswirtschaft promoviert. Mit Mitte zwanzig fing er bei der Banco de España an. Nach seiner Zeit als Berater in Frankfurt ging er zurück nach Madrid, leitete dort in der Notenbank die Forschung und rückte 2018 an deren Spitze. Als in Spanien die Immobilienblase platzte, musste sich die Notenbank fragen lassen, warum sie die Gefahr unterschätzt hatte. Er erklärte, gab Interviews, mischte sich in wirtschaftspolitische Debatten ein und erklärte die Entscheidungen der Bank in einfachen Worten.
Eine geldpolitische Taube
Und im aktuell politisch tief gespaltenen Spanien brachte er etwas Seltenes zustande. Der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez und sein konservativer Gegenspieler Alberto Núñez Feijóo sprachen sich beide dafür aus, ihm die Führung der EZB anzuvertrauen.
Als Hernández de Cos zum ersten Mal im EZB-Rat saß, war die Inflation so niedrig, dass die Notenbank sie anheben wollte. Als die Preise dann im Zuge der Pandemie in die Höhe schossen, unterschätzte auch er zunächst die Gefahr. Vielen gilt er als geldpolitische Taube, als einer also, der die Zinsen aus Rücksicht auf die Konjunktur lieber niedrig hält.
Doch dürfte er das nicht forcieren nach Amtsantritt im März. "Ich glaube nicht, dass er als erste Amtshandlung den eigentlich angesagten Zinserhöhungszyklus absagen wird", sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, gegenüber ZDFheute.
Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei rund vier Prozent, getrieben vor allem durch hohe Energiepreise infolge des Iran-Kriegs. Deswegen hat die EZB im Juni begonnen, durch Zinsanhebungen entgegenzuwirken.
Hernández de Cos dürfte im Rat versuchen, für Ausgleich zwischen den Lagern zu suchen. In der Geldpolitik dürfte er aber deutlicher zu erkennen geben, welchen Kurs er selbst für richtig hält. Seine Stimme wird künftig hörbar für alle - wenn er alle sechs Wochen in Frankfurt die Zinsentscheidung erklärt und sich den Fragen der Journalisten stellt.
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