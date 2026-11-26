Norwegischer Popmusiker:"a-ha"-Sänger Harket spricht über seine Parkinson-Erkrankung
von Nicolette Feiler-Thull
"a-ha"-Sänger Morten Harket kämpft mit den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Er gibt Einblicke, wie diese seine Musik und Perspektiven beeinflusst.
Morten Harket, die Stimme der norwegischen Popband "a-ha", hat sich zu seiner Parkinson-Erkrankung geäußert. Die Diagnose bekam Harket vor vier Jahren. Heute hält er sich viel in seinem Haus an der norwegischen Küste auf, einem Rückzugsort, der für ihn wichtiger sei denn je, erzählt er 3sat Kulturzeit.
Die Diagnose, so der 67-Jährige, habe ihn nicht aus der Bahn geworfen - jedenfalls nicht so, wie viele vielleicht erwarten würden. "Für mich war die Diagnose nicht so verheerend, wie sie hätte sein können", sagt Harket.
Morten Harkets Stimme schwankt wegen seiner Parkinson-Erkrankung
Besonders spürbar sei seine Parkinson-Erkrankung für ihn dort, wo andere ihn immer erkannt haben: in seiner Stimme. Deren Zustand schwanke stark. An manchen Tagen könne er problemlos singen, an anderen verliere er plötzlich die Kontrolle, erzählt er.
Das eigentliche Problem liege nicht in der Stimme selbst, erklärt er, sondern in der Kommunikation zwischen Gehirn und Körper. Die Signale kämen nicht mehr so an, wie sie sollten.
Morten Harket macht weiter Musik
Trotzdem hat er die Musik nicht aufgegeben. Viele Lieder seines neuen Albums "Human Grace" vollendete er unter den Bedingungen der Krankheit. Manche Songs lagen jahrelang als Entwürfe in der Schublade. Erst jetzt fand Harket die Zeit und vielleicht auch die innere Ruhe, sie abzuschließen. Der Weg dorthin war mühsam.
Dabei war er nicht allein. Eine wichtige Rolle spielten zwei seiner Töchter. Sie begleiteten ihren Vater, hinterfragten Texte und Gedanken. Aus diesen Gesprächen entstand ein kreativer Austausch, der die Songs mitprägte. So wurde die Arbeit an "Human Grace" auch zu einer Familienangelegenheit.
Harket glaubt, Parkinson habe ihm Menschlichkeit beigebracht
Rückblickend erkennt Harket in diesem Prozess etwas Wertvolles: "Die Situation hat nicht nur mich verändert, sondern auch die Menschen, die mit mir arbeiten."
Morten Harket hat neue Werte entdeckt
An Hoffnung mangelt es ihm nicht. Er werde weiterhin an das glauben, woran er immer geglaubt habe, sagt der Musiker. Die wichtigste Aufgabe bestehe darin, neu zu lernen, was im Leben wirklich Wert habe.
Wer Harket an diesem Tag erlebt, hört darin weder Resignation noch Selbstmitleid. Eher die Gelassenheit eines Menschen, der sich den Veränderungen stellt und nach vorne blickt.
Nicolette Feiler-Thull ist Redakteurin bei der 3sat Kulturzeit.
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