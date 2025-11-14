Angriff auf Energiesektor: Drei ukrainische Kraftwerke zerstört

Der massivste russische Angriff seit Kriegsbeginn zerstört wichtige Kraftwerke und zerreißt das Stromnetz. Millionen spüren die Folgen - und der Winter steht erst bevor.

In der Nacht vom 7. auf den 8. November startete Russland den bislang größten kombinierten Angriff auf den Energiesektor der Ukraine. Langsam wird das Ausmaß der Schäden klar. Anders als bei den vorherigen Angriffen wurden gleichzeitig die Stromerzeugung und auch die Stromübertragungsinfrastruktur getroffen. Drei große Kraftwerke des Unternehmens Zentrenerho - Trypillja, Smiwiska und Wuhlehirsk, wurden fast vollständig zerstört.

Alle drei hatten bereits 2024 schwere Schäden erlitten und wurden seitdem von der ukrainischen Bevölkerung wieder aufgebaut. Die jüngsten Angriffe machten alle Wiederaufbauarbeiten zunichte. Der Verlust betrifft die Regionen Kiew, Charkiw und Donezk, in denen diese Anlagen betrieben wurden.

Da es sich um Kombikraftwerke handelte, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugten, wird die betroffene Bevölkerung nicht nur Strom, sondern auch Heizung vermissen - und Letzteres wird mit dem Einzug des Winters immer wichtiger. Ein weiteres Energieunternehmen, DTEK, meldete ebenfalls schwere Schäden: Auch eines ihrer Wärmekraftwerke wurde praktisch zerstört.

Auch Verteilernetz betroffen

Darüber hinaus hat Russland auch die Transformatoren getroffen, die die Kernkraftwerke in Riwne und Chmelnyzkyj mit externem Strom versorgten. Die Kraftwerke selbst sind zwar intakt und können weiterhin Strom produzieren, doch die Treffer auf die eingehenden Transformatoren sind dennoch von Bedeutung, da sie die Betriebssicherheit der Anlagen beeinträchtigen können.

Ukrainische Beamte gaben nicht an, ob die angegriffenen Transformatoren tatsächlich beschädigt wurden. Russische Drohnen beschädigten auch eine Reihe weiterer Transformatorstationen im ganzen Land.

Einheitliches Stromnetz droht zu zerbrechen

Diese kombinierten Angriffe führten dazu, dass das ukrainische Stromnetz "zerbrach" - was bedeutet, dass die Fähigkeit des Netzes, Strom von einem Teil des Landes in einen anderen zu übertragen, schwer beeinträchtigt wurde. Um einige Reparaturen durchführen zu können, musste der größte Teil der Ukraine am Sonntag einen 18-stündigen Stromausfall hinnehmen.

Natürlich reichen ein bis zwei Tage nur aus, um das Netz mehr oder weniger notdürftig zu flicken. Die Reparatur der beschädigten Stromleitungen und zerstörten Kraftwerke wird viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, in einigen Fällen sogar Jahre.

Bahnverkehr wird mit Dieselloks aufrechterhalten

Solch massive strukturelle Schäden am Stromnetz haben sowohl unmittelbare als auch langfristige Auswirkungen. Zu den unmittelbaren Auswirkungen gehörte eine so gravierende Stromknappheit, dass sogar moderne Elektrozüge von alten Diesellokomotiven gezogen werden mussten, um zumindest einen Teil des Bahnverkehrs aufrechtzuerhalten.

Der Zivilbevölkerung in den betroffenen Städten fehlt es nicht nur an Strom und Heizung, sondern auch an Wasserversorgung, da die Pumpen ebenfalls nicht funktionieren. Auch Aufzüge funktionieren nicht, was in 10-20-stöckigen Gebäuden, von denen es in der Ukraine viele gibt, ein echtes Problem darstellt.

"Winterflucht" möglich

Auf längere Sicht ist es sehr wahrscheinlich, dass ähnlich wie in den vergangenen Wintern Hunderttausende Ukrainer beschließen werden, die Wintermonate außerhalb des Landes zu verbringen und zu Verwandten und Freunden in anderen europäischen Ländern zu ziehen. Daher wird die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge sicherlich steigen, zumindest vorübergehend.

Aus russischer Sicht war der Angriff sehr erfolgreich. Russland setzte zwar eine beträchtliche Anzahl von Raketen und Marschflugkörpern ein, insgesamt 45, sowie etwas mehr als 600 Drohnen. Doch im Vergleich zu den jüngsten Drohnenangriffen stellt dies keine außergewöhnliche Zahl dar. Insgesamt konnte Russland mit moderaten Ressourcen der Ukraine erheblichen Schaden zufügen. Daher hat Moskau einfach keinen Grund, nicht weiterzumachen.

