Klimakrise spitzt sich bis 2029 zu - WMO legt Bericht vor

Die weltweiten Durchschnittstemperaturen werden in den kommenden Jahren auf Rekordniveau bleiben. Davon geht die UN-Weltorganisation für Meteorologie in einem neuen Bericht aus.

Die Welt wird sich laut einem UN-Bericht auch in den kommenden Jahren weiter von der 1,5-Grad-Vorgabe im Pariser Klimaabkommen entfernen. Nach dem Rekordjahr 2024 blieben die globalen Durchschnittstemperaturen in den fünf Folgejahren weiterhin auf Rekordniveau, heißt es in einer Prognose, die die Weltmeteorologieorganisation (WMO) an diesem Mittwoch in Genf vorlegte.