Fähre von Barcelona nach Mallorca: 27 Jagdhunde sterben

Bei einer Fährfahrt nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll gestorben. Ermittler prüfen, ob mangelnde Belüftung und Hitze zum Tod der Tiere führten.

Ein Einsatzfahrzeug der Guardia Civil auf Mallorca (Symbolbild). Quelle: dpa | Clara Margais

Auf einer Fährüberfahrt von Barcelona nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll verendet. Die Tiere wurden nach der Ankunft auf der spanischen Urlaubsinsel in einem geschlossenen Transporter im Laderaum des Schiffes tot aufgefunden, wie mallorquinische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Neun Hunde konnten gerettet werden

Neun von insgesamt 36 Hunden seien halb bewusstlos, aber lebend geborgen worden, hieß es. Der Transporter habe nach ersten Erkenntnissen keine ausreichende Belüftung gehabt.

Nach der kontroversen Tötung von zwölf Pavianen im Nürnberger Zoo im Sommer ist es zu Protesten gekommen. Mehrere Aktivisten drangen in den Tiergarten ein, eine Frau klebte sich am Haupteingang fest. 30.07.2025 | 2:25 min

Die Tiere gehörten zu einer Gruppe mallorquinischer Jäger, die zur Waldschnepfen-Saison nach Litauen gereist waren, um dort mit ihren Hunden zu trainieren, wie die Regionalzeitungen "Diario de Mallorca" und "Última Hora" berichteten.

Ermittlungen gegen Transportfirma laufen

Der Naturschutzdienst der Polizeieinheit Guardia Civil (Seprona) nahm eine Untersuchung auf, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Eine Autopsie der Tiere soll zunächst die genaue Todesursache klären.

Eine Tierschutzorganisation hat undercover dokumentiert, wie auf einem Hof im bayerischen Kissing tausende Kaninchen leiden und getötet werden. 22.10.2025 | 1:39 min

Jäger geben Transportfirma die Schuld

Die Jäger weisen derweil jede Schuld von sich und sprechen von "grober Fahrlässigkeit" seitens der Transportfirma. Sie forderten eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen. Der mallorquinische Jagdverband schlug in dieselbe Kerbe und beteuerte, dass die Jäger "keinerlei Verantwortung für das Geschehene tragen".

"Für jeden Jäger sind seine Hunde keine bloßen Arbeitstiere, sondern unzertrennliche Gefährten - das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Ausbildung und täglicher Fürsorge", betonte Verbandspräsidentin Marta Lliteres. Man wolle eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Dating mal anders: Beim Bark Date geht es nicht um die große Liebe zwischen Menschen, sondern zwischen Mensch und Tier. In Berlin treffen sich Tierfreunde und Hunde aus verschiedenen Tierschutzheimen zu einem besonderen Kennenlernen. 23.10.2025 | 6:07 min

Polizei prüft Fahrlässigkeit

Es wird vermutet, dass die Belüftung im Transporter nicht aktiviert war und es dadurch zu Sauerstoffmangel und großer Hitze kam. Seprona schließt aber andere Ursachen bislang nicht aus. Nach spanischem Tierschutzrecht dürfen Jagdhunde im Gegensatz zu anderen Haustieren unter bestimmten Bedingungen in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden.