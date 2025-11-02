Fähre von Barcelona nach Mallorca: 27 Jagdhunde sterben

Tragödie auf See: 27 Jagdhunde sterben auf Fähre nach Mallorca
Bei einer Fährfahrt nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll gestorben. Ermittler prüfen, ob mangelnde Belüftung und Hitze zum Tod der Tiere führten.
Auf einer Fährüberfahrt von Barcelona nach Mallorca sind 27 Jagdhunde qualvoll verendet. Die Tiere wurden nach der Ankunft auf der spanischen Urlaubsinsel in einem geschlossenen Transporter im Laderaum des Schiffes tot aufgefunden, wie mallorquinische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.
Neun Hunde konnten gerettet werden
Neun von insgesamt 36 Hunden seien halb bewusstlos, aber lebend geborgen worden, hieß es. Der Transporter habe nach ersten Erkenntnissen keine ausreichende Belüftung gehabt.
Die Tiere gehörten zu einer Gruppe mallorquinischer Jäger, die zur Waldschnepfen-Saison nach Litauen gereist waren, um dort mit ihren Hunden zu trainieren, wie die Regionalzeitungen "Diario de Mallorca" und "Última Hora" berichteten.
Ermittlungen gegen Transportfirma laufen
Der Naturschutzdienst der Polizeieinheit Guardia Civil (Seprona) nahm eine Untersuchung auf, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Eine Autopsie der Tiere soll zunächst die genaue Todesursache klären.
Jäger geben Transportfirma die Schuld
Die Jäger weisen derweil jede Schuld von sich und sprechen von "grober Fahrlässigkeit" seitens der Transportfirma. Sie forderten eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen. Der mallorquinische Jagdverband schlug in dieselbe Kerbe und beteuerte, dass die Jäger "keinerlei Verantwortung für das Geschehene tragen".
"Für jeden Jäger sind seine Hunde keine bloßen Arbeitstiere, sondern unzertrennliche Gefährten - das Ergebnis jahrelanger Hingabe, Ausbildung und täglicher Fürsorge", betonte Verbandspräsidentin Marta Lliteres. Man wolle eng mit den Ermittlern zusammenarbeiten.
Polizei prüft Fahrlässigkeit
Es wird vermutet, dass die Belüftung im Transporter nicht aktiviert war und es dadurch zu Sauerstoffmangel und großer Hitze kam. Seprona schließt aber andere Ursachen bislang nicht aus. Nach spanischem Tierschutzrecht dürfen Jagdhunde im Gegensatz zu anderen Haustieren unter bestimmten Bedingungen in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden.
Mehr Nachrichten
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt
Nach Festnahme in Berlin:Islamistischer Anschlag geplant? Haftbefehl erlassen
Trainer Simonis vor dem Aus:Wolfsburg verliert auch gegen Hoffenheim
DHB-Team im Angriff zu fehlerhaft:Deutsche Handballer verlieren zweiten Test gegen Islandmit Video
Tragödie auf See: 27 Jagdhunde sterben auf Fähre nach Mallorca
Eliud Kipchoge in New York:Der König des Marathons tritt von der großen Bühne abmit Video
- Grafiken
ZDFheute-KlimaRadar:Daten zum Klimawandel im Überblickvon Moritz Zajonz
- Grafiken
Gasspeicher und Gasverbrauch:Wie es um unsere Gasversorgung stehtvon H. Koberstein, R. Meyer, N. Niedermeier, M. Zajonz
Wichtige Daten im Überblick :Wie geht’s der US-Wirtschaft unter Trump?von Robert Meyermit Video
Dürre-Karte:So trocken ist es aktuell in Deutschlandvon Luisa Billmayermit Video
Virtuelle Restaurantküchen:Wie "Ghost Kitchens" Verbraucher täuschenvon Bettina Blaßmit Video
Dortmund trifft auf Leverkusen:Das sind die DFB-Pokal-Achtelfinal-Paarungenmit Video