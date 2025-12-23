Update am Abend: Trumps Botschaften an Grönland und die Welt

Guten Abend,

US-Präsident Donald Trump beschert der Welt kurz vor Weihnachten von Florida aus keine friedlichen Botschaften: Er bekräftigt das US-Interesse an Grönland und behauptet, es gehe um "nationale Sicherheit". Venezuela verkündet er, dass die beschlagnahmten Öltanker im Besitz der Vereinigten Staaten bleiben werden. Das US-Militär wiederum bekommt nach seinem Willen zwei neue Schlachtschiffe: größer, schneller und schlagkräftiger soll die neue Klasse sein - und seinen Namen tragen.

Trump legt im Streit um Grönland nach

Wer dachte, dass Trump vielleicht das Interesse an Grönland verlieren könnte, hat sich getäuscht: Erst ernannte er einen Sondergesandten für die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik und löste damit empörte Reaktionen aus. Nun bekräftigte er seinen Anspruch und begründete dies mit Sicherheitsinteressen: "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit, nicht für Mineralien." Denn, so der US-Präsident, wenn man sich Grönland ansehe, die Küste rauf und runter blicke, "gibt es russische und chinesische Schiffe überall".

Über die von Trump formulierten Besitzansprüche der USA an Grönland berichtete am 23.12.2025 ZDFheute Xpress. 23.12.2025 | 1:42 min

"Trump Class" für das US-Militär

Als der US-Präsident in seinem Privatanwesen in Mar-a-Lago in Florida den Bau von zwei neuen Schlachtschiffen ankündigte, standen hinter ihm schon zwei Darstellungen - jeweils links unten in Großbuchstaben prangte der Name "Trump Class". Und die Schiffe werden nach seiner Darstellung - wie sollte es auch anders sein - länger, schneller, größer und "100 Mal" schlagkräftiger sein als bisherige Schiffe.

Über die neue "Trump Class" berichtete am 23.12.2025 ZDFheute Xpress. 23.12.2025 | 1:05 min

Die von den USA vor der Küste Venezuelas beschlagnahmten Öltanker bleiben laut Trump im Besitz der Vereinigten Staaten. Er stellte dabei klar, dass dies sowohl für die Schiffe als auch für das Öl gilt.

Hoffen auf weiße Weihnachten

Während die Temperaturen im US-Bundesstaat Florida bei über 20 Grad Celsius liegen, können die Menschen in Deutschland zumindest in einigen Regionen auf weiße Weihnachten hoffen. Wer es genau wissen will, sollte heute um 19.30 Uhr ZDFheute live nicht verpassen. Da erklärt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer, wie wahrscheinlich weiße Weihnachten sind.

Was im Ukraine-Krieg passiert

Beginnender Wiederaufbau in der Ukraine: Während der Krieg in der Ukraine kein Ende nimmt, wird am Wiederaufbau zerstörter Straßen und Häuser gearbeitet. Doch es gibt Herausforderungen.

Melnyk sieht "viele große Brocken" auf dem Weg zum Frieden: Die Ukraine geht in den vierten Kriegswinter. Kiews UN-Botschafter Andrij Melnyk sieht bei den Verhandlungen über eine Friedenslösung weiterhin "große Brocken".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Grafik des Tages

An den Weihnachtsfeiertagen sind die meisten Kirchen in Deutschland zwar wahrscheinlich wieder voll besetzt. Doch immer mehr Menschen haben die großen Kirchen in den vergangenen Jahren verlassen.

Wann besonders viele Menschen austraten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Viele weitere spannende Zahlen rund um die katholische und evangelische Kirche in Deutschland hat meine Kollegin Luisa Billmayer zusammengetragen:

Streaming-Tipps für den Feierabend

Theater, Konzerte, Museen kämpfen mit schrumpfenden Budgets. Warum brauchen wir Kultur? Wie könnten Kunst und Kultur trotz leerer Kassen künftig bestehen? Wer könnte sie unterstützen? Die WISO-Doku "Kultur sucht Geld: Was leisten wir uns noch?" sucht Antworten.

22.12.2025 | 43:27 min

Alle Jahre wieder versammelt Unternehmer Alfons Dahlmann die Familie in der verschneiten Villa. Dieses Weihnachten will er seine Nachfolge verkünden. Doch am nächsten Morgen ist er tot. Zu den Schauspielerinnen und Schauspielern im Krimi "Dahlmanns letzte Bescherung" zählen unter anderen Heino Ferch, Jürgen Vogel, Thomas Thieme, Anja Kling, Margarita Broich und Adele Neuhauser.

22.12.2025 | 97:51 min

