Seit Jahren schrumpfen die Mitgliederzahlen der großen Kirchen in Deutschland. Wann traten die meisten Menschen aus? Und wo sind die Kirchen noch stark? Ein Überblick.

Wie die Kirche Mitglieder verliert und wo sie stark bleibt

An Heiligabend ist auf Deutschlands Kirchenbänken fast jeder Platz besetzt. Doch die Kirchen haben seit 1965 stetig Mitglieder verloren. 23.12.2025 | 0:45 min

Alle 47 Sekunden ist 2024 ein Mensch in Deutschland aus der katholischen oder evangelischen Kirche ausgetreten. Die Daten im Video sind eindeutig: Immer weniger Menschen in Deutschland sind Teil der evangelischen oder katholischen Kirche. Seit 2021 sind die Kirchenmitglieder sogar in der Minderheit. 2024 machen sie mit 37,7 Millionen Menschen noch rund 45 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Höhepunkte der Kirchenaustritte im Überblick

Die Zahlen schrumpfen aus verschiedenen Gründen. So gibt es weniger Taufen, vor allem aber auch mehr Austritte. Erste Höhepunkte zeigen sich vor allem bei evangelischen Mitgliedern in den 1970er- Jahren und in den 1990er-Jahren. Die katholische Kirche verzeichnete die größten Verluste 2022.

Wann besonders viele Menschen austraten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

2022 wurde ein Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlicht, das eine Mitschuld des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. beweist. Auch die Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und sein Umgang mit Missbrauchsfällen waren um 2020 präsent. 2022 traten so viele Menschen aus dem Kölner Erzbistum aus, wie nie zuvor.

Sexueller Missbrauch ist ein tiefsitzendes Problem der katholischen Kirche. Auch der Umgang von Benedikt XVI. mit dem Thema war ambivalent und stand immer wieder in der Kritik. 31.12.2022 | 4:13 min

Warum Menschen aus der Kirche austreten

Hinter jedem Austritt stehen individuelle Gründe. Dabei gibt es kleine Unterschiede zwischen Menschen, die aus der evangelischen und jenen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind.

Der Blick auf die Altersverteilung zeigt: Ganz junge Kinder sind wohl häufig noch nicht getauft. Dann steigt der Anteil bis in die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Bei den 30- bis 49-Jährigen ergibt sich ein deutlicher Knick. Mit steigendem Alter nimmt die Kirchenzugehörigkeit wieder zu.

Wo viele Mitglieder der katholischen und evangelischen in Deutschland leben

Auch wenn die Kirchen deutschlandweit Mitglieder verlieren, gibt es große regionale Unterschiede zwischen den Gemeinden: In Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind die Katholiken-Anteile noch teils sehr hoch. Tippen oder klicken Sie auf die Karte für die Details.

Große Anteile der evangelischen Kirche ziehen sich auf der Deutschlandkarte von Norddeutschland mittig Richtung Süden.

In welchen Regionen wenig Menschen in der Kirche sind

Die Quoten der Nicht-Mitglieder sind in den östlichen Bundesländern am größten.

Im Osten Deutschlands sind die Zahlen der Kirchenmitglieder im Vergleich zum Westen schon seit Jahrzehnten geringer. Die DDR-Politik lehnte die Kirchen gezielt ab. Die Auswirkungen zeigen sich noch heute.