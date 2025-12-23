Entwicklung in Zahlen und Karten:Wie die Kirche Mitglieder verliert und wo sie stark bleibt
von Luisa Billmayer
Seit Jahren schrumpfen die Mitgliederzahlen der großen Kirchen in Deutschland. Wann traten die meisten Menschen aus? Und wo sind die Kirchen noch stark? Ein Überblick.
Alle 47 Sekunden ist 2024 ein Mensch in Deutschland aus der katholischen oder evangelischen Kirche ausgetreten. Die Daten im Video sind eindeutig: Immer weniger Menschen in Deutschland sind Teil der evangelischen oder katholischen Kirche. Seit 2021 sind die Kirchenmitglieder sogar in der Minderheit. 2024 machen sie mit 37,7 Millionen Menschen noch rund 45 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.
Höhepunkte der Kirchenaustritte im Überblick
Die Zahlen schrumpfen aus verschiedenen Gründen. So gibt es weniger Taufen, vor allem aber auch mehr Austritte. Erste Höhepunkte zeigen sich vor allem bei evangelischen Mitgliedern in den 1970er- Jahren und in den 1990er-Jahren. Die katholische Kirche verzeichnete die größten Verluste 2022.
ZDFheute Infografik
2022 wurde ein Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising veröffentlicht, das eine Mitschuld des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. beweist. Auch die Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und sein Umgang mit Missbrauchsfällen waren um 2020 präsent. 2022 traten so viele Menschen aus dem Kölner Erzbistum aus, wie nie zuvor.
Warum Menschen aus der Kirche austreten
Hinter jedem Austritt stehen individuelle Gründe. Dabei gibt es kleine Unterschiede zwischen Menschen, die aus der evangelischen und jenen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind.
ZDFheute Infografik
Der Blick auf die Altersverteilung zeigt: Ganz junge Kinder sind wohl häufig noch nicht getauft. Dann steigt der Anteil bis in die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Bei den 30- bis 49-Jährigen ergibt sich ein deutlicher Knick. Mit steigendem Alter nimmt die Kirchenzugehörigkeit wieder zu.
ZDFheute Infografik
Wo viele Mitglieder der katholischen und evangelischen in Deutschland leben
Auch wenn die Kirchen deutschlandweit Mitglieder verlieren, gibt es große regionale Unterschiede zwischen den Gemeinden: In Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind die Katholiken-Anteile noch teils sehr hoch. Tippen oder klicken Sie auf die Karte für die Details.
ZDFheute Infografik
Große Anteile der evangelischen Kirche ziehen sich auf der Deutschlandkarte von Norddeutschland mittig Richtung Süden.
ZDFheute Infografik
In welchen Regionen wenig Menschen in der Kirche sind
Die Quoten der Nicht-Mitglieder sind in den östlichen Bundesländern am größten.
ZDFheute Infografik
Im Osten Deutschlands sind die Zahlen der Kirchenmitglieder im Vergleich zum Westen schon seit Jahrzehnten geringer. Die DDR-Politik lehnte die Kirchen gezielt ab. Die Auswirkungen zeigen sich noch heute.
Redaktion: Kevin Schubert
