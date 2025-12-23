  3. Merkliste
Zug entgleist bei Elze – Strecke Hannover-Göttingen gesperrt

|

Nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Elze ist die Strecke Hannover-Göttingen mehrere Tage lang gesperrt. Der Regionalverkehr ist stark eingeschränkt.

Entgleiste Güterzug-Waggons bei Elze in Niedersachsen

Bei Elze in Niedersachsen ist ein Güterzug entgleist. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen bleibt mehrere Tage gesperrt.

23.12.2025 | 0:20 min

Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Göttingen kommt es bei Elze zu einer Streckensperrung. Dort ist ein Güterzug entgleist, der Schaden an der Strecke ist nach Angaben des Regionalzuganbieters Metronom umfangreich.

Nach einer ersten Einschätzung bleibt die Strecke in Niedersachsen voraussichtlich mindestens bis zum 26. Dezember gesperrt, möglicherweise auch bis ins neue Jahr.

Karte: Hannover-Göttingen, Elze

Sperrung bei Elze hat Folgen für Strecke Hannover-Hamburg

Der Anbieter wies darauf hin, dass es sich bei dem entgleisten Zug nicht um einen Metronom handelte. Auch auf der Strecke Hamburg-Hannover könne es zu spürbaren Verspätungen durch die Streckensperrung bei Elze kommen.

Auf ZDFheute-Anfrage teilt die Deutsche Bahn mit, dass der Fernverkehr zwischen Hannover und Göttingen von der Einschränkung nicht betroffen sei. Güterzüge würden umgeleitet, außerdem sei der Nahverkehr betroffen.

Aus noch ungeklärter Ursache sei ein Wagen eines Güterzuges aus den Schienen gesprungen, so die Bahn weiter.

Einschränkungen im Regionalverkehr

Die Auswirkungen betreffen aktuell den Verkehr auf der Linie RE2 (Hannover-Göttingen). Züge verkehren derzeit nur eingeschränkt: Aus Richtung Hannover enden die Fahrten in Nordstemmen, aus Richtung Göttingen in Banteln. Zwischen Banteln und Nordstemmen sei bereits ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Fahrgäste müssen mit verlängerten Reisezeiten rechnen. Es wird empfohlen, vor Fahrtantritt die aktuellen Verbindungen über die elektronischen Auskunftssysteme zu prüfen.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Zug entgleist - Strecke bei Elze gesperrt" am 23.12.2025 um 17:33 Uhr.
Themen
NIedersachsenDeutsche Bahn

