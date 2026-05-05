Memmingen: 14-Jähriger getötet, mutmaßlicher Täter tot

Die Polizei bestätigt, dass die in Memmingen gefundene Leiche der vermisste 14-Jährige aus dem Allgäu ist. Ein Tatverdächtiger starb nach Polizeischüssen.

Während der Suche nach einem vermissten 14-Jährigen stößt die Polizei Memmingen in einem leerstehenden Gebäude auf die Leiche eines Minderjährigen. 04.05.2026 | 0:36 min

Der in Memmingen im Allgäu vermisste 14-Jährige ist mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach dem Fund der Leiche des Jugendlichen sei der verdächtige Täter nach Polizeischüssen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Tatverdächtiger hatte sich in Schrank versteckt

Die Leiche des seit Samstag vermissten 14-Jährigen war am Montagvormittag in einem leerstehenden Gebäude in Memmingen gefunden worden. Die Obduktion habe eine Gewalteinwirkung bestätigt, teilten die Ermittler mit.

Bei der Durchsuchung des leerstehenden Gebäudes entdeckten die Ermittler einen Mann, der sich in einem Schrank versteckte. Dieser sei mit einem Messer auf die Beamten losgegangen und anschließend geflüchtet. Verletzt wurde dabei niemand.

37-Jähriger von Polizei nach Verfolgungsjagd angeschossen

Am Montagabend wurde der 37 Jahre alte Verdächtige dann vor einem Hallenbad in Memmingen gestellt. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß. Währenddessen habe sich der Mann abrupt umgedreht und sei schnellen Schrittes mit einem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugegangen.

Da er sich trotz Aufforderungen, das Messer fallen zu lassen, weiter näherte, hätten die Beamten geschossen. Der 37-Jährige wurde mehrfach getroffen. Er konnte schließlich entwaffnet und ärztlich versorgt werden. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen wenig später. Die weiteren Ermittlungen zu den Schüssen aus den Dienstwaffen übernahm das bayerische Landeskriminalamt.

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Quelle: AFP