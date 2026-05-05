Jens Spahn als Unionsfraktionschef wiedergewählt

Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Er wurde von den Abgeordneten im Amt bestätigt - mit etwas weniger Zustimmung als vor einem Jahr.

Unionsfraktionschef Jens Spahn stellte sich am Nachmittag zur Wiederwahl. Dazu kam die Bundestagfraktion von CDU und CSU in Berlin zusammen. 05.05.2026 | 0:28 min

Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier von CDU und CSU wählten den 45-Jährigen mit 86,5 Prozent. Von 196 Abgeordneten stimmten 167 für ihn, 26 gegen ihn, drei enthielten sich. Damit bleibt Spahn bis zum Ende der Legislaturperiode in voraussichtlich drei Jahren Fraktionsvorsitzender.

Spahn hatte den Fraktionsvorsitz vor einem Jahr von Friedrich Merz übernommen, dem heutigen Kanzler. Bei seiner Wahl 2025 erhielt er 91,3 Prozent der Stimmen. Nach seiner Wiederwahl dankte der CDU-Politiker den Abgeordneten für den Vertrauensbeweis, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Ziel sei, dass die Fraktion ein Stabilitätsanker bleibe, man habe noch viel vor.

Spahn: Schwarz-Rot hat Politikwechsel eingeleitet

Unmittelbar vor seiner Wiederwahl hatte Spahn zu einem Jahr Schwarz-Rot Bilanz gezogen. In vielen Bereichen habe die Koalition geliefert und einen Politikwechsel eingeleitet.

Wir diskutieren gelegentlich, aber dann entscheiden wir und machen damit einen Unterschied. „ Jens Spahn, CDU

Vor einem Jahr wurde der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung unterschrieben. Doch die Bilanz fällt ernüchternd aus. Innenminister Dobrindt sieht Erfolge bei der Migrationspolitik und auch die SPD zeigt sich weiter zuversichtlich. 05.05.2026 | 1:47 min

Wiederwahl trotz Kritik, etwa wegen Masken

Spahns Wahl galt im Vorfeld als sicher, trotz einiger Kritik an ihm - etwa wegen der gescheiterten Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht. Im vergangenen Jahr hatte Spahn den Widerstand gegen die von der SPD nominierte Richterin in den eigenen Reihen unterschätzt und musste eine zuvor getätigte Zusage an den Koalitionspartner zurücknehmen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie kaufte Spahn laut Kritikern das Zwanzigfache der benötigten Masken, trat von Kaufverträgen zurück. Den Steuerzahler kostete das knapp 400 Millionen Euro. Ein Verfahren gegen Spahn wurde im März 2026 eingestellt.

Aus dem Archiv: Kritik an Ex-Gesundheitsminister Spahn wegen der Beschaffung von Masken während Corona. 29.06.2025 | 4:28 min

Die wohl schwierigste Nagelprobe hatte Spahn im Herbst zu meistern, als die Junge Union den Aufstand gegen das Rentengesetz von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas probte. Merz zeigte sich trotzig und ging auf Konfrontationskurs. Spahn musste die notwendigen Stimmen organisieren und nahm sich jeden Einzelnen der jungen Rebellen in seiner Fraktion vor.

Inzwischen bescheinigen Spahn Unionspolitiker intern, seine Stellung an der Fraktionsspitze gefestigt zu haben - und durch seine enge Zusammenarbeit mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Koalition zu spielen.

Andere Fraktionen wählen erst im nächsten Jahr

Bei den anderen Fraktionen im Bundestag - SPD, Grüne, AfD und Linke - standen am Dienstag keine Neuwahlen auf der Tagesordnung. Ihre Fraktionsführungen sind bis kommendes Jahr gewählt.

In der Unionsfraktion gilt eine andere Regelung: Der Vorsitzende muss sich bereits nach einem Jahr der Wiederwahl stellen, ist dann aber bis zum Rest der Legislaturperiode im Amt. Die CSU-Mitglieder im Fraktionsvorstand - unter ihnen Landesgruppenchef Alexander Hoffmann - werden gleich auf vier Jahre gewählt und müssen sich nicht der Wiederwahl stellen.

Quelle: ZDF, AFP, dpa