"Ku'damm 77": Wie gelang die Zeitreise? Blick hinter die Kulissen

Blick hinter die Kulissen:"Ku'damm 77": Wie gelang die Zeitreise?
von Nadia Nasser und Stephanie Paersch
Die ZDF-Serie "Ku'damm 77" spiegelt das Bild der 70er Jahre wider, dafür muss das Team am Set eine entsprechende Atmosphäre schaffen. Wie macht man das?
Es herrscht reger Verkehr auf der Richard-Wagner-Straße in der Nähe des Kurfürstendamms in Berlin. Aber was hier fährt, sind alles Oldtimer aus den 1970er Jahren - alte Busse, Pkw, Taxis und Polizeiautos. Es laufen Dreharbeiten am Außen-Set für die vierte Staffel der Ku’damm-Reihe - mit vielen Komparsinnen und Komparsen.
Wir sind - wenigstens für ein paar Tage und auf einem kurzen Straßenstück - wieder zurück im Jahr 1977. Für das Team ist es eine logistische Herausforderung.
Seit "Ku'damm 56" wird in Berlin auf der Richard-Wagner-Straße gedreht
Seit der ersten Staffel wird auf der Richard-Wagner-Straße der Ku’damm gedreht, weil die Architektur zeithistorisch passt. Trotzdem muss nachgeholfen werden.
Kay Delventhal, Visual Effects Supervisor, erklärt, wie das geht:
Zum Beispiel setzten sie im Hintergrund am Computer die Gedächtniskirche ein oder nehmen die grünen Fahrradweg-Markierungen weg, um dem historischen Stadtbild zu entsprechen. Und fertig ist der Ku’damm im 70er-Jahre-Look.
Die meisten Szenen in "Ku'damm" kommen aus dem Studio
Gedreht wurden die meisten Innenszenen in einem Filmstudio in Berlin. Die Wohnung der Familie Schöllack wird hier mehr als sechs Wochen lang auf- und dann später zur Tanzschule umgebaut.
Für die Innenausstattung hat sich das Team der Setdekoration viele Gedanken gemacht, wie man den Zeitsprung der Serie von 1963, dem Jahr, in dem die vorherige Staffel spielte, in die späten Siebziger auch anhand der Einrichtung erzählen kann.
Aus einem großen Kamin im Wohnzimmer der Familie Schöllack machte Set-Dekorateurin Iris Schilhab mit ihrem Team zum Beispiel eine hölzerne Schrankwand mit integriertem TV-Gerät. Weil man früher vor dem Kamin gemeinsam gesessen habe, erklärt Schilhab, und jetzt in den 70ern eher vor dem Fernseher.
Eine Wohnung wie 1970ern
Alles in der Wohnung sei so ausgesucht, dass es genau in die Zeit passe. Bis ins kleinste Detail, sagt Schilhab: Die Dekorateurin war lange auf der Suche nach historisch korrekten Tapeten.
Sehen Sie hier die ganze Staffel "Ku'damm 77"
Schauspieler von "Ku'damm 77" fühlen sich wie zu Hause
Vor zehn Jahren wurde die erste "Ku'damm"-Staffel gedreht - für die Stars der Serie fühlt sich das Set fast wie ein zweites Zuhause an. August Wittgenstein, der wieder Wolfgang von Boost spielt, freut sich, zurück in der aufwändig gestalteten Deko zu sein: Wenn man diesen Boden betrete, sei es ein sehr nostalgisches und schönes Gefühl.
Ähnlich geht es auch Maria Ehrich, die ebenfalls in der Rolle der Helga von Boost seit der 1. Staffel dabei ist.
Da werde sie schon fast emotional.
"Ku'damm 77" will auch die emanzipierte Frau zeigen
Die Kostümabteilung hat unzählige Kleidungsstücke, Accessoires und Schuhe aus der Zeit zusammengetragen. Die meisten sind Originalstücke aus den 1970ern und sollen auch die Darstellerinnen und Darsteller in ihrem Spiel unterstützen.
Caterina Schöllack, die Matriarchin der Familie, die von Claudia Michelsen gespielt wird, trägt in der neuen Staffel vermehrt Hosenanzüge.
Alles rund um die Familie Schöllack gibt es in den neuen Folgen zu sehen. Mit viel Liebe zum Detail gedreht. Damit der Zauber der "Ku’damm"-Reihe auch in der vierten Staffel wieder funktioniert.
