"Ku'damm 77": Wie gelang die Zeitreise? Blick hinter die Kulissen

von Nadia Nasser und Stephanie Paersch

|

Die ZDF-Serie "Ku'damm 77" spiegelt das Bild der 70er Jahre wider, dafür muss das Team am Set eine entsprechende Atmosphäre schaffen. Wie macht man das?

Hinter den Kulissen bei "Ku' Damm 77"

Die Reise in eine vergangene Zeit erweist sich am Set der Serie "Ku'damm" nicht als einfach. Denn Familie Schöllack lebt im Jahr 1977 und das muss glaubhaft auf die Bildschirme gebracht werden.

12.01.2026 | 9:50 min

Es herrscht reger Verkehr auf der Richard-Wagner-Straße in der Nähe des Kurfürstendamms in Berlin. Aber was hier fährt, sind alles Oldtimer aus den 1970er Jahren - alte Busse, Pkw, Taxis und Polizeiautos. Es laufen Dreharbeiten am Außen-Set für die vierte Staffel der Ku’damm-Reihe - mit vielen Komparsinnen und Komparsen.

Wir sind - wenigstens für ein paar Tage und auf einem kurzen Straßenstück - wieder zurück im Jahr 1977. Für das Team ist es eine logistische Herausforderung.

Setbesuch bei ZDF-Erfolgfsserie "Ku'damm 77"

Die Dreharbeiten in der Tanzschule Galant sind gestartet – die 4. Staffel der ZDF-Erfolgsserie "Ku'damm" spielt diesmal im Jahr 1977. Mit dabei altbekannte Stars wie Sonja Gerhardt.

01.04.2025 | 2:37 min

Seit "Ku'damm 56" wird in Berlin auf der Richard-Wagner-Straße gedreht

Seit der ersten Staffel wird auf der Richard-Wagner-Straße der Ku’damm gedreht, weil die Architektur zeithistorisch passt. Trotzdem muss nachgeholfen werden.

Kay Delventhal, Visual Effects Supervisor, erklärt, wie das geht:

Wir ersetzen die Straße, auf der wir gerade drehen, die nicht der Ku'damm ist, durch den Ku'damm, aber digital.

Kay Delventhal, Visual Effects Supervisor

Zum Beispiel setzten sie im Hintergrund am Computer die Gedächtniskirche ein oder nehmen die grünen Fahrradweg-Markierungen weg, um dem historischen Stadtbild zu entsprechen. Und fertig ist der Ku’damm im 70er-Jahre-Look.

Die meisten Szenen in "Ku'damm" kommen aus dem Studio

Gedreht wurden die meisten Innenszenen in einem Filmstudio in Berlin. Die Wohnung der Familie Schöllack wird hier mehr als sechs Wochen lang auf- und dann später zur Tanzschule umgebaut.

Für die Innenausstattung hat sich das Team der Setdekoration viele Gedanken gemacht, wie man den Zeitsprung der Serie von 1963, dem Jahr, in dem die vorherige Staffel spielte, in die späten Siebziger auch anhand der Einrichtung erzählen kann.

Aus einem großen Kamin im Wohnzimmer der Familie Schöllack machte Set-Dekorateurin Iris Schilhab mit ihrem Team zum Beispiel eine hölzerne Schrankwand mit integriertem TV-Gerät. Weil man früher vor dem Kamin gemeinsam gesessen habe, erklärt Schilhab, und jetzt in den 70ern eher vor dem Fernseher.

Eva Fassbender geb. Schöllack (Emilia Schüle, l.), Helga von Boost (Maria Ehrich, 2.v.l.), Monika Schöllack (Sonja Gerhardt, 3.v.l.) und Caterina Schöllack (Claudia Michelsen, 4.v.l.) auf dem Weg zum Standesamt. "Ku'damm 59"; Teil 3: Eva Fassbender geb. Schöllack (Emilia Schüle), Caterina Schöllack (Claudia Michelsen), Helga von Boost (Maria Ehrich )und Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) gehen gemeinsam die Straße vor der Tanzschule entlang zu einem Auto

Zum Start der neuen Staffel "Ku’damm 77" gibt es hier einen Überblick über die Handlungen der vorherigen Staffeln.

22.12.2025 | 9:57 min

Eine Wohnung wie 1970ern

Alles in der Wohnung sei so ausgesucht, dass es genau in die Zeit passe. Bis ins kleinste Detail, sagt Schilhab: Die Dekorateurin war lange auf der Suche nach historisch korrekten Tapeten.

Die findet man noch, aber dann halt natürlich nicht in der Anzahl, wie es notwendig ist für die großen Räume, und dann haben wir die genommen, eingescannt und nochmal neu ausgedruckt.

Iris Schilhab, Dekorateurin

Sehen Sie hier die ganze Staffel "Ku'damm 77"

Serien
:Ku'damm

Drei Schwestern im engen Korsett ihrer Zeit: Monika, Helga und Eva stoßen an konventionelle Grenzen. Aber sie sind mutiger geworden.
Berlin, 1977: Die Familie Schöllack steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Während Caterina um den Erhalt ihrer traditionsreichen Tanzschule kämpft, geraten ihre Töchter in persönliche und gesellschaftliche Konflikte.

Schauspieler von "Ku'damm 77" fühlen sich wie zu Hause

Vor zehn Jahren wurde die erste "Ku'damm"-Staffel gedreht - für die Stars der Serie fühlt sich das Set fast wie ein zweites Zuhause an. August Wittgenstein, der wieder Wolfgang von Boost spielt, freut sich, zurück in der aufwändig gestalteten Deko zu sein: Wenn man diesen Boden betrete, sei es ein sehr nostalgisches und schönes Gefühl.

Ähnlich geht es auch Maria Ehrich, die ebenfalls in der Rolle der Helga von Boost seit der 1. Staffel dabei ist.

Man kommt rein und erinnert sich an die Schlägerei, die wir hier irgendwann mal gedreht haben oder die Partys, die wir hier gefeiert haben.

Maria Ehrich, Schauspielerin

Da werde sie schon fast emotional.

"Ku'damm 77" will auch die emanzipierte Frau zeigen

Die Kostümabteilung hat unzählige Kleidungsstücke, Accessoires und Schuhe aus der Zeit zusammengetragen. Die meisten sind Originalstücke aus den 1970ern und sollen auch die Darstellerinnen und Darsteller in ihrem Spiel unterstützen.

Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

In der neuen "Ku'damm"-Staffel spielen Carlotta Bähre, Marie Louise Albertine Becker und Massiamy Diaby ihre ersten großen Rollen. Zu sehen sind auch die bekannten Gesichter.

10.01.2026 | 29:57 min

Caterina Schöllack, die Matriarchin der Familie, die von Claudia Michelsen gespielt wird, trägt in der neuen Staffel vermehrt Hosenanzüge.

Es war auch die Idee, sie als starke, emanzipierte Frau zu zeigen.

Alexandra Wasserthal-Zuccar, Kostüm Supervisorin

Alles rund um die Familie Schöllack gibt es in den neuen Folgen zu sehen. Mit viel Liebe zum Detail gedreht. Damit der Zauber der "Ku’damm"-Reihe auch in der vierten Staffel wieder funktioniert.

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 12.01. 2026 um 17:10 Uhr.

