Update am Morgen: Reisen über dünnes Eis

... und "welcome back" den vorübergehend gestrandeten Touristen, die heute mit dem ersten von der Bundesregierung initiierten Evakuierungsflug nach Hause finden. Mancher mag dabei sein, der im Urlaub das gut choreografierte Abenteuer sucht. Diesmal gab es aber unorganisiertes, abenteuerliches Chaos frei Haus.

Bestürzt hat mich die Vollkasko-Mentalität, die in mancher Diskussion mit anklang: Holt die Leute gefälligst raus aus dem geopolitischen Dschungelcamp, wenn da die Raketen regnen! Es ist aber nicht die Aufgabe von Staaten, die globale Rundumsicherheit ihrer Bürger zu garantieren. Wir Menschen bewegen uns öfter auf dünnem Eis, als wir es im Alltag wahrnehmen. Ist auch besser, wenn man es nicht merken muss. Manchmal werden wir aber unsanft erinnert.

Die heute-Sendung berichtete am 03.03.2026 um 19 Uhr.

Auch aus sicheren Verhältnissen kann man ohne viel eigenes Verschulden in eine prekäre Situation geraten. Im Bundestag wird heute über die Bürgergeldreform abgestimmt. Die Zeiten sind härter geworden, das Geld knapper, das Klima rauer.

Schlupflöcher zu schließen für die, die das System ausnutzen, ist richtig. Gleichzeitig aber erfordern gerade so herausfordernde Zeiten wie diese die Solidarität untereinander. Die der Starken mit den Schwächeren. So stützt sich eine Gesellschaft. Donald Trumps Verachtung für alles, was schwach daherkommt, sollte nicht unser Vorbild werden. Da geht dann doch zu viel kaputt.

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Was Modschtaba Chameneis Machtübernahme bedeuten würde: Nahost-Experte Guido Steinberg sieht in Modschtaba Chameneis möglichem Aufstieg zum obersten Führer Irans ein Signal der Kontinuität. Ersetzen könne er Ali Chamenei aber nicht.

CDU-Politiker spricht von Angriff auf Iran als kleineres Übel: CDU-Politiker Röttgen sagt, beim Bewerten des Iran-Angriffs gehe es um das Abwägen von "Übeln". Völkerrechtskonforme Mittel seien entglitten, so Politikwissenschaftlerin Scheller.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

BND - Russland geht es deutlich schlechter als gedacht: Laut Bundesnachrichtendienst ist die wirtschaftliche Lage Russlands deutlich schlechter als offiziell dargestellt. Sanktionen und Kriegskosten belasteten den Staatshaushalt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

04.03.2026

Bundestag stimmt über Bürgergeld-Reform ab: Empfänger von Sozialleistungen müssen damit rechnen, künftig bei Nicht-Einhaltung von Terminen härter bestraft zu werden. Über eine entsprechende Reform entscheidet der Bundestag heute. Demnach soll der Name Bürgergeld gestrichen werden. Empfänger sollen dann künftig eine Grundsicherung erhalten.

Phoenix berichtet heute von 08:45 -17:30 Uhr durchgehend aus dem Bundestag.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu "Dublin"-Überstellungen nach Italien: Nach der Dublin-Verordnung ist in der Regel der EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig, in dem ein Flüchtling erstmals europäischen Boden betritt. Ein Syrer klagte jedoch dagegen, dass Deutschland ihn deshalb nach Italien abschieben wollte, weil Italien derzeit keine sogenannten Dublin-Rückkehrer aufnimmt. Nun soll der Europäische Gerichtshof klären, welcher Staat in solchen Fällen das Asylverfahren führen muss.

Prozessbeginn gegen rechtsextreme Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle": Vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg müssen sich ab heute sieben mutmaßliche Mitglieder und ein Unterstützer der rechtsextremistischen Gruppe "Letzte Verteidigungswelle" verantworten. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Brandanschläge geplant zu haben.

Zahl des Tages

Derzeit beziehen rund 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Der Regelsatz für Alleinstehende liegt bei rund 560 Euro. Etwas mehr als die Hälfte der Bezieher sind deutsche Staatsbürger. Unter den Empfängern mit ausländischem Pass stammt der größte Anteil mit rund 700.000 aus der Ukraine.

Sport

Linn Kazmaier gehört zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen bei den Paralympics in Mailand und Cortina. Die sehgeschädigte Para-Athletin gewann bereits in Peking vor vier Jahren gemeinsam mit ihrem Guide Florian Baumann Gold. Ihr Vertrauen ist noch gewachsen - und damit auch Tempo, Mut und Reife.

Paralympics: Im Duo mit dem Guide : Absolutes Vertrauen: Wie Linn Kazmaier aufs Podest will von Johannes Fischer

Ein Lichtblick

Sich lange in der Downing Street 10 zu halten, ist für britische Premierminister nicht einfach. Anders liegen die Dinge bei Kater Larry: Er feiert dieser Tage sein 15. Dienstjubiläum im Amtssitz der britischen Regierungschefs. Als erster Kater Großbritanniens trägt er das offizielle Amt des "Chief Mouser to the Cabinet Office" - Oberster Mausefänger des Kabinettsamtes.

Über das Thema berichtete heute in Europa am 04.03.2026 ab 16:00 Uhr.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.03.2026

So wird das Wetter heute

Heute kann sich im Osten und Süden anfangs Nebel halten, der sich aber bis Mittag meist auflöst. Sonst ist es sonnig. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 19 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier.

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld