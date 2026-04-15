Türkei: Schüsse an Schule in Kahramanmaras - Mindestens vier Tote

Bei Schüssen an einer Schule in der Südost-Türkei sind vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 Menschen seien verletzt worden, teilten die lokalen Behörden mit.

In der türkischen Provinz Kahramanmaras gab es Schüsse an einer Schule. Vier Menschen starben. Quelle: AFP

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule im Bezirk Onikisuba sind mindestens vier Menschen getötet worden.

Bei den Todesopfern handele es sich um drei Schüler und einen Lehrer, sagte der Gouverneur der türkischen Provinz Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, nach dem Vorfall am Mittwoch. Mindestens 20 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Gouverneur: Angreifer war Schüler

Der Angreifer sei tot, sagte Ünlüer. Unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmaßlich Waffen abgenommen habe.

Von der Nachrichtenagentur IHA verbreitete Aufnahmen zeigten, wie ein zugedeckter Körper in einem Krankenwagen weggebracht wurde, an der Schule waren weinende Eltern zu sehen.

Provinz Sanliurfa: Bereits am Dienstag Schüsse an Schule

Bereits am Dienstag waren an einem Gymnasium in der südöstlichen Stadt Sanliurfa - nicht weit entfernt von Kahramanmaras - Schüsse gefallen. 16 Menschen wurden dabei verletzt, darunter zehn Schüler.

Der Angreifer war dort nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler der Schule. Er habe sich das Leben genommen.

Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten.