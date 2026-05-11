Update am Abend: Bafög, Sondervermögen und keine Libanon-Reise

Guten Abend,

wofür Steuergeld ausgeben? Diese Frage ist berechtigter Zankapfel zwischen zwei Regierungspartnern. Eine zwischen SPD und Union vereinbarte Bafög-Erhöhung steht nun zur Disposition. Ums Geld geht's auch im ersten Bericht über das Sondervermögen. Im Libanon spitzt sich derweil die Lage weiter zu: Nach der Einnahme einer bedeutenden Festung und der Ausweitung des israelischen Einsatzes hat die Entwicklungsministerin heute einen Besuch in dem Land abgesagt.

Mal wieder Streit ums Geld, diesmal: Bafög

Das ist passiert: Eine im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbarte Bafög-Reform, die für eine Erhöhung der Bezüge sorgen sollte, steht auf der Kippe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt.

Eine im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbarte Bafög-Reform, die für eine Erhöhung der Bezüge sorgen sollte, steht auf der Kippe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt. Das ist der Hintergrund: Ausgelöst hat die jüngste Debatte die zuständige Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU). In einem Interview äußerte sie Zweifel, ob die Erhöhung angesichts des allgemeinen Spardrucks durchsetzbar sei. Es sei auch "kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben".

Ausgelöst hat die jüngste Debatte die zuständige Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU). In einem Interview äußerte sie Zweifel, ob die Erhöhung angesichts des allgemeinen Spardrucks durchsetzbar sei. Es sei auch "kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben". Das sagt die Gegenseite: Der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, Philipp Türmer, ging auf Bär los. Er bezeichnete ihre Äußerungen als "skandalös". Er kenne "keine einzige Person" in der SPD, die nicht mit voller Überzeugung hinter der Erhöhung stehe. Mit ihrer Forderung an Studierende, mehr zu arbeiten, bediene sie "saudumm Klischees". Auch der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, forderte, dass die Erhöhung wie vereinbart umgesetzt wird.

heute journal, 31.05.2026, 21:30 Uhr 31.05.2026 | 1:53 min

Sondervermögen nicht voll ausgeschöpft

Das ist passiert: Die Mittel aus dem milliardenschweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sind im vergangenen Jahr nur zu rund zwei Dritteln abgeflossen. Das zeigt der erste Monitoringbericht.

Die Mittel aus dem milliardenschweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sind im vergangenen Jahr nur zu rund zwei Dritteln abgeflossen. Das zeigt der erste Monitoringbericht. Das sagen die Zahlen: Die Gesamtsumme aus dem Sondervermögen beträgt 500 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwölf Jahren. 2025 waren Ausgaben von 37,3 Milliarden Euro geplant, knapp 24 Milliarden Euro flossen ab - also gut 64 Prozent.

Die Gesamtsumme aus dem Sondervermögen beträgt 500 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwölf Jahren. 2025 waren Ausgaben von 37,3 Milliarden Euro geplant, knapp 24 Milliarden Euro flossen ab - also gut 64 Prozent. Das sagt Ökonom Clemens Fuest: "Infrastruktur-Investitionen sind kompliziert, das sind komplexe Projekte und man möchte ja, dass das Ganze sorgfältig geplant wird und das Geld gut ausgegeben wird. Da ist es nicht so wichtig, ob das Geld jetzt in diesem oder im nächsten Jahr fließt, sondern es ist viel wichtiger, dass es gut ausgegeben wird."

Wie Fuest die Ausgaben bewertet, sehen Sie bei ZDFheute live:

ZDFheute live, 01.06.2026, 15:00 Uhr 01.06.2026 | 10:51 min

Alabali Radovan bricht Libanon-Reise ab

Das ist passiert: Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat ihre Reise nach Beirut abgebrochen. Von ihrem Ministerium hieß es dazu: "Aufgrund laufender Bewertung der Entwicklungen der sich akut zuspitzenden Lage in Beirut wurde diese Entscheidung aus militärischen Gründen getroffen."

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat ihre Reise nach Beirut abgebrochen. Von ihrem Ministerium hieß es dazu: "Aufgrund laufender Bewertung der Entwicklungen der sich akut zuspitzenden Lage in Beirut wurde diese Entscheidung aus militärischen Gründen getroffen." Das ist der Hintergrund: Die Ministerin reagiert auf Ankündigungen aus Israel. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz hatten Luftschläge auf Vororte von Beirut angeordnet, die als Hochburg der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz gelten, aber auch dicht bewohnt sind. In der Nacht zu Sonntag hatte die Armee bereits die Kreuzfahrerfestung Beaufort eingenommen.

ZDFheute Xpress, 01.06.2026, 12:10 Uhr 01.06.2026 | 0:22 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran.

Grafik des Tages

Die Zahl der bei der Techniker Krankenkasse (TK) registrierten Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie nie zuvor. Insgesamt wurden mehr als 7.500 solcher Fälle gemeldet, 2024 waren es rund 6.500.

Quelle: ZDF

Ratgeber: Entspannter Einkaufen

Volle Kanne, 19.05.2026, ab 09:05 Uhr 19.05.2026 | 5:48 min

Sogenannte Quengelware ist bewusst platziert und soll zum Kauf verleiten. Wie Sie sich und Ihr Kind darauf vorbereiten - und welche schnellen Maßnahmen an der Kasse funktionieren.

Fußball

Noch elf Tage bis zur Fußball-WM: Das ikonische Aztekenstadion in Mexico City ist Schauplatz des Eröffnungsspiels am 11. Juni. Die Partie gegen Südafrika hat eine immense Bedeutung für den Co-Gastgeber Mexiko:

Aufbruchstimmung im DFB-Campus in Frankfurt am Main: Nach dem 4:0-Sieg gegen Finnland wächst die Zuversicht beim deutschen Team. Am Dienstag steht der Abflug in die USA an.

Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2026 | 8:06 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDF-Mittagsmagazin, 01.06.2026, 12:00 Uhr 01.06.2026 | 2:00 min

Ein "Drive-in" für Erdbeeren: Bestellen, bezahlen, mitnehmen - ganz ohne Aussteigen: Im Emsland gibt es Erdbeeren jetzt wie am Fast-Food-Schalter. Egal ob im Körbchen, mit Schokoüberzug, als Eis oder Shake.

Ein Lichtblick

... zumindest für alle, die nicht rauchen. Baden-Württemberg weitet sein Rauchverbot aus: Auf Spielplätzen, in Freibädern oder an Haltestellen gelten strengere Regeln. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

ZDFheute Xpress, 01.06.2026, 12:08 Uhr 01.06.2026 | 0:35 min

Streaming-Tipp für den Abend

01.06.2026 | 102:59 min

Als der ehemalige SPD-Hoffnungsträger Thomas Geisel für das neue BSW antritt, überrascht er nicht nur die Presse, sondern auch seinen Vater, der seit 1965 loyal für die SPD kämpft. ZDF-Dokumentarfilm über eine Politikerfamilie: "Politik ist persönlich". (103 Minuten)

01.06.2026 | 17:22 min

"Anstoß Zukunft": Um Nachwuchsförderung, Talententwicklung, Leistungsdruck, Ausstieg von Jugendlichen, gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs und regionale Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie Ost und West geht es in einer ZDF-Doku-Reihe. Die fünfteilige Reportage von Amelie Stiefvatter "Anstoß Zukunft" beleuchtet den deutschen Jugendfußball aus verschiedenen Perspektiven.

Rezept des Tages: Spargel-Nuggets im Malzbierteig

Volle Kanne, 01.06.2026, ab 09:05 Uhr 01.06.2026 | 5:40 min

Spargel mal anders: Mario Kotaska frittiert ihn im Malzbierteig. Dazu gibt es eine Zitronen-Knoblauch-Creme. Klingt lecker? Das Rezept gibt's hier.

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