Juso-Chef pocht auf geplante Bafög-Reform

Juso-Chef Türmer geht Ministerin Bär für skeptische Einschätzung zur Bafög-Reform scharf an: Statt auf der Seite der Studierenden zu stehen, wiederhole sie "saudumm Klischees".

Juso-Chef Philipp Türmer kritisiert Forschungsministerin Bär für ihre Aussagen zur Bafög-Reform. (Archivbild) Quelle: dpa | Kappeler, Michael

Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hat skeptische Äußerungen von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zur geplanten Bafög-Reform als "skandalös" bezeichnet. Statt sich auf die Seite der Studierenden zu stellen, wiederhole sie "ehrlicherweise saudumm Klischees", indem sie sage, die Studierenden sollten doch mal arbeiten, kritisierte der Chef der SPD-Jugendorganisation im Deutschlandfunk.

Türmer: 65 Prozent der Studierenden arbeiten schon

Tatsächlich arbeiteten 65 Prozent der Studierenden jetzt schon. "Das ist mehr als in den gesamten Generationen davor", sagte Türmer. Aber trotzdem lebten fast 50 Prozent der Studierenden, die nicht mehr zu Hause wohnen, in Armut, weil die Kosten so stark gestiegen seien und das Bafög eben nicht reiche.

Neuer Ärger in der Regierungskoalition: Die SPD im Bundestag widerspricht Aussagen von Forschungsministerin Bär (CSU), die nicht mehr mit einer schnellen Bafög-Reform rechnet. 31.05.2026 | 1:53 min

Auch der Studierendenverband "Freier Zusammenschluss von Student*innenschaften" (fzs) kritisierte die Abkehr der Forschungsministerin als "Frechheit" und kündigte für den Nachmittag eine Kundgebung vor dem Konrad-Adenauer-Haus an. Obwohl zwei Drittel der Studierenden einen Nebenjob hätten, sei die Armutsquote unter Studierenden so hoch wie in kaum einer anderen Gesellschaftsgruppe, sagte die fzs-Vorsitzende Katharina Rummenhöller.

Bär zeichne bewusst das Bild der privilegierten Studierenden, ergänzte fzs-Referentin Rahel Schüssler. "Hierbei verkennt sie, wofür das Bafög einst dienen sollte: einer Chancengerechtigkeit im Bildungssystem."

Bär: "Kein Drama", wenn Studierende jobben

Die Ministerin hatte am Sonntag in einem Interview deutlich gemacht, dass sie nicht mehr mit einer baldigen Reform der Ausbildungsförderung rechne. Der Funke-Mediengruppe sagte sie: "Mein Haus hat alle Weichen gestellt für die Bafög-Reform, und wir sind auch im Zeitplan. Ich habe aber auch gehört, dass die Reform von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt wird."

Gleichzeitig beschrieb sie die Situation für Studenten in Deutschland angesichts fehlender Studiengebühren als sehr privilegiert. Es sei "kein Drama", wenn Studierende neben dem Studium jobbten.

Später hieß es dann aus Kreisen ihres Ministeriums, es werde "mit Nachdruck daran gearbeitet, dass die Bafög-Reform Ende Juli im Kabinett verabschiedet wird und zum Wintersemester 2026/27 in Kraft treten kann".

Eine umstrittene Aussage von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär zur Bafög-Reform sorgt für Unruhe in der Koalition. ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen berichtet. 31.05.2026 | 1:07 min

Türmer: Kenne keinen in der SPD, der nicht hinter Reform steht

Türmer sagte, er kenne niemanden in der SPD, der nicht mit voller Überzeugung hinter der Bafög-Reform stehe.

Das Bafög muss steigen. Es liegt derzeit unterhalb der Armutsgrenze. Das kann man ja niemandem erklären. „ Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD auf eine Bafög-Novelle geeinigt, die zum Wintersemester 2026/2027 eine Erhöhung der Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro pro Monat vorsieht. Der Grundbedarf für Studierende soll in zwei Schritten zum Wintersemester 2027/28 und 2028/29 an das Grundsicherungsniveau angepasst werden.

Quelle: dpa, AFP