Dresden: Mann verletzt Fahrgast mit Messer in Straßenbahn

In einer Dresdner Straßenbahn wurde in der Nacht zum Sonntag ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte gefasst werden - die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann in Dresden durch Messerstiche verletzt. (Symbolbild) Quelle: dpa

Ein 21-jähriger Mann aus den USA ist bei einer Auseinandersetzung in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer verletzt worden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Polizeibericht geschah die Tat in der Nacht zum Sonntag in der Straßenbahnlinie 7 Richtung Gorbitz. Zunächst hätten zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt. Der 21-Jährige US-Bürger sei dazwischengegangen und daraufhin von einem der beiden Täter attackiert worden. Danach flüchteten sie.

Polizei konnten einen Verdächtigen stellen

Herbeigerufene Beamte konnten einen der beiden flüchtigen mutmaßlichen Täter in der Nähe fassen. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Syrer. Gegen ihn und den zunächst unbekannten zweiten Täter wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizeidirektion Dresden sucht Zeugen, vor allem unter den zahlreichen Fahrgästen der Bahn.

