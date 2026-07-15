Kelkheim: Mann ersticht Frau auf offener Straße mit Machete

Auf offener Straße soll ein Mann im hessischen Kelkheim seine Frau erstochen haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er sie mit einer Machete attackiert.

In Kelkheim hat ein Mann seine Ehefrau auf offener Straße mit einer Schnittwaffe erstochen. Zeugen hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. 15.07.2026 | 2:14 min

Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau auf offener Straße in Kelkheim in Hessen sind grausame Details bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt nach eigenen Angaben wegen Mordes gegen einen 60-jährigen kroatischen Staatsangehörigen.

Der Mann soll am Dienstagabend seiner 58-jährigen Ehefrau, bei der es sich ebenfalls um eine kroatische Staatsangehörige handelte, mit einer Machete "mindestens 30 abgrenzbare Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Kopfes, Halses, Nackens und Oberkörpers zugefügt haben", so die Staatsanwaltschaft.

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Angreifer von Zeugen überwältigt - soll aus Eifersucht gehandelt haben

Die Tat ereignete sich vor einer Vielzahl von Zeugen. Die Ehefrau starb noch am Tatort. Der Mann habe "aus übersteigertem Besitzdenken und Eifersucht, in der Annahme, sie gehe ihm fremd", gehandelt, so die Staatsanwaltschaft.

Der Angreifer sei von Zeugen überwältigt und festgehalten worden, bis die Polizei kam, hieß es weiter. Der Tatverdächtige wurde den Angaben nach bei seiner Festnahme verletzt.

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Vorher mehrfache Drohungen

Das Ehepaar war seit 1991 verheiratet, lebte aber seit etwa drei Jahren in Trennung, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau habe den Mann aber zwischenzeitlich wieder in der ehelichen Wohnung aufgenommen. Den Wunsch der Frau, sich scheiden zu lassen, habe der Beschuldigte nicht akzeptiert. Er habe wiederholt gedroht, seine Ehefrau im Falle der Scheidung umzubringen.

"Seitens der Polizei unterbreitete Hilfsangebote lehnte die später Getötete in der Vorstellung, der Beschuldigte werde ihr nichts antun, da er sie noch liebe, ab", schildert die Staatsanwaltschaft die Vorgeschichte. Der Tatverdächtige wurde der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Frankfurt vorgeführt, die Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes aus niedrigen Beweggründen erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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Quelle: dpa, AFP