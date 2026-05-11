Update am Abend: Koalition im Tritt und Jugend unter Druck

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die Koalition hat Tritt gefasst - davon ist Kanzler Friedrich Merz überzeugt. Nicht nur persönlich sei das Verhältnis sehr gut, betonte er in der Sommerpressekonferenz. Der CDU-Politiker zog auch eine positive Bilanz des eingeschlagenen Reformkurses von Schwarz-Rot und richtete seinen Blick nach vorne. Doch hier wird die Koalition zeigen müssen, ob die Geschlossenheit auch unter wachsendem politischen Druck, etwa durch die Landtagswahlen im Herbst, Stand hält.

Druck ganz anderer Art empfinden hingegen viele Jugendliche, die soziale Medien nutzen. Zwar sind sie teils exzessiv auf den Plattformen unterwegs, empfinden das aber auch als belastend. Und auf Iran macht US-Präsident Donald Trump weiter Druck - und droht mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken.

Merz' Botschaften zur Sommerpause: Einigkeit, Reformen, Kampf gegen AfD

Das ist passiert: Kanzler Merz sieht die schwarz-rote Koalition gestärkt und verweist in seiner Sommerpressekonferenz auf erste Reformen sowie weitere geplante Vorhaben. Er zeigt sich zudem zuversichtlich, dass der Reformweg eine positive Wirkung für die Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben werde.

Kanzler Merz sieht die schwarz-rote Koalition gestärkt und verweist in seiner Sommerpressekonferenz auf erste Reformen sowie weitere geplante Vorhaben. Er zeigt sich zudem zuversichtlich, dass der Reformweg eine positive Wirkung für die Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben werde. Das ist der Hintergrund: Trotz beschlossener Maßnahmen etwa bei Gesundheit, Steuern und Bürokratieabbau bleibt die öffentliche Zustimmung gering, viele Bürger sehen die Regierung weiterhin kritisch.

Trotz beschlossener Maßnahmen etwa bei Gesundheit, Steuern und Bürokratieabbau bleibt die öffentliche Zustimmung gering, viele Bürger sehen die Regierung weiterhin kritisch. Das sagen unsere Korrespondenten: Anders als im Vorjahr habe Merz bei seiner diesjährigen Sommerpressekonferenz darauf geachtet, nicht zu hohe Erwartungen zu wecken und mehr die eigene Motivation herauszustellen, so ZDFheute-Korrespondent Jan Henrich. Insgesamt sei der Kanzler vorsichtiger geworden in seiner Kommunikation.

ZDFheute live vom 15.07.2026 um 14:47 Uhr. 15.07.2026 | 88:15 min

Viele Jugendliche beneiden Eltern um Kindheit ohne Social Media

Das ist passiert: Eine neue JIM-Plus-Studie zeigt, dass Jugendliche Social Media als Mischung aus Inspiration und Belastung erleben, mit häufigem Kontakt zu problematischen Inhalten. Besonders Nacktbilder, Mobbing und Gewalt werden als belastend empfunden.

Eine neue JIM-Plus-Studie zeigt, dass Jugendliche Social Media als Mischung aus Inspiration und Belastung erleben, mit häufigem Kontakt zu problematischen Inhalten. Besonders Nacktbilder, Mobbing und Gewalt werden als belastend empfunden. Das ist der Hintergrund: Für das Wohlbefinden sind vor allem reale soziale Kontakte entscheidend, während Social Media eher zur Ablenkung genutzt wird und oft zu Zeitdruck, Vergleichsstress und Unsicherheit beiträgt. Gleichzeitig bieten Plattformen Zugang zu Wissen und Gemeinschaftsgefühl.

Für das Wohlbefinden sind vor allem reale soziale Kontakte entscheidend, während Social Media eher zur Ablenkung genutzt wird und oft zu Zeitdruck, Vergleichsstress und Unsicherheit beiträgt. Gleichzeitig bieten Plattformen Zugang zu Wissen und Gemeinschaftsgefühl. Das sagen Experten: Fachleute sprechen von einem "Drahtseilakt" im Umgang mit sozialen Medien und diskutieren strengere Altersregeln in der EU. Die Ergebnisse zeigen, wie stark digitale Inhalte den Alltag prägen - und wie groß der Bedarf an Schutz, Medienkompetenz und klaren Regeln ist.

In unserem Artikel zum Thema finden Sie viele Grafiken und Statistiken zum Thema, die detailliert zeigen, wo Probleme liegen:

Mittagsmagazin vom 15.07.2026 um 12 Uhr. 15.07.2026 | 2:21 min

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump droht Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur. Beide Seiten setzten indes ihre Angriffe in der Region fort. Die Amerikaner schlossen am Mittag eine "90-minütige Angriffswelle" ab.

US-Präsident Donald Trump droht Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur. Beide Seiten setzten indes ihre Angriffe in der Region fort. Die Amerikaner schlossen am Mittag eine "90-minütige Angriffswelle" ab. Das ist der Hintergrund: Der Konflikt war nach Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus erneut eskaliert, obwohl zuvor ein Rahmenabkommen und eine Waffenruhe bestanden. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor.

Der Konflikt war nach Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus erneut eskaliert, obwohl zuvor ein Rahmenabkommen und eine Waffenruhe bestanden. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor. Darum ist das wichtig: Die Drohungen und Angriffe erhöhen die Gefahr einer weiteren Eskalation in einer strategisch wichtigen Region für den globalen Energiehandel. Einschränkungen in der Straße von Hormus könnten weltweite Folgen für Öl- und Gaslieferungen haben.

heute Xpress vom 15.07.2026 um 09:55 Uhr. 15.07.2026 | 1:28 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Grafiken des Tages

Die Hitzewelle endet - und in Teilen Deutschlands drohen bis Freitag erneut heftige Gewitter. Heute kann laut DWD etwa von der Schwäbischen Alb ostwärts südlich der Donau bis in die Alpen am Nachmittag und Abend großer Hagel - teils so groß wie Golfbälle - vom Himmel prasseln. Wo wird vor Unwettern und Regen gewarnt? Machen Sie sich mit unseren Grafiken einen Überblick:

Karten zu Extremwetter : In diesen Regionen wird vor Unwettern gewarnt Wo warnt der DWD vor Gewittern? Unsere sich live aktualisierenden Karten zeigen, ob auch Ihre Region aktuell von Unwetter und starkem Regen betroffen ist. von Robert Meyer mit Video 1:14

Ratgeber: Last-Minute-Tipps für die Steuererklärung

Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2025 rückt näher. Worauf Sie bei der Bearbeitung achten sollten, um auch auf den letzten Drücker das Beste herauszuholen - wir haben es für Sie zusammengefasst:

Fußball-WM 2026

England träumt wieder mal vom WM-Titel: Verantwortlich dafür ist auch Trainer Thomas Tuchel. Der Coach der Three Lions pusht sein Team durch das Turnier und spart auch nach Siegen nicht mit Kritik an den Stars. Für viele Experten ein probates Mittel zum Zweck - auch vor dem Halbfinale gegen Argentinien am Abend? (21 Uhr, ARD)

Der Mann, der es Diego Maradona zeigte: Lionel Scaloni sollte eine Notlösung sein, ist nun aber schon seit acht Jahren Nationaltrainer Argentiniens. Zu drei Titeln hat er das Land geführt. Der vierte könnte bald folgen.

Sportstudio vom 15.07.2026 um 22:56 Uhr. 14.07.2026 | 3:33 min

Und wie geht’s weiter mit dem deutschen Fußball und wann steht fest, ob Wunschkandidat Jürgen Klopp tatsächlich Julian Nagelsmann beerbt? Die Verhandlungen zwischen DFB und Red Bull, dem Noch-Arbeitgeber von Klopp, gehen auf die Zielgerade.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

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Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Planschen im Schwimmbad - das gelingt immer. Aber gut Kraulen? Nicht so einfach. Unser Reporter lässt sich von Ex-Olympioniken zeigen, wie es richtig geht.

Mittagsmagazin vom 15.07.2026 ab 12 Uhr. 15.07.2026 | 3:30 min

Ein Lichtblick

Die hohen Temperaturen setzen nicht nur Menschen zu - auch Tieren. Im Tierheim bringen Pfleger mit Eis, nassen Tüchern und viel Improvisation den Hunden, Katzen und Kleintieren etwas Abkühlung.

Mittagsmagazin vom 15.07.2026 ab 12 Uhr. 15.07.2026 | 2:30 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Challenge Hausbau": Dazu braucht es Mut und Tatkraft. Zwei Paare und eine alleinerziehende Mutter zeigen, wie es geht - mit viel Eigenleistung und kleinem Budget. Drei Folgen à 28 Minuten. Hier sehen Sie die erste Episode:

Challenge Hausbau, 15.07.2026 um 00:08 Uhr. 12.07.2026 | 27:07 min

Und im Duell der Gartenprofis sind unsere Experten zur Stelle, wenn Familien ihren Außenbereich in wahre Gartenparadiese verwandeln wollen. Heute packt Familie Eder die Umgestaltung an und will ein wenig Partyfeeling hineinbringen (44 Minuten):

Duell der Gartenprofis vom 15.07.2026 um 6 Uhr. 15.07.2026 | 43:30 min

Rezept des Tages: Kabeljau mit Pancetta und Erbsenpüree

Volle Kanne vom 15.07.2026 ab 09:05 Uhr. 15.07.2026 | 5:46 min

Ein Püree aus frischen Erbsen, verfeinert mit Minzblättern, dazu ein selbst hergestelltes Zitronenöl: Das passt wunderbar zu Kabeljau. Für den Crunch sorgt bei Mario Kotaska kross gebratener Pancetta. Den Download zum Rezept finden Sie hier.

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