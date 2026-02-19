Großglockner-Fall: Mann schuldig - grob fahrlässige Tötung

Ein Paar bestieg im Januar 2025 den Großglockner - die Frau erfror kurz vor dem Gipfel. Ihr Freund ist nun wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden.

Im Januar 2025 endete eine Bergtour am Großglockner für ein Paar tragisch: Während der Mann gerettet werden konnte, kam seine Partnerin ums Leben. Der Bergsteiger wurde nun wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Richter am Landesgericht Innsbruck verhängte eine fünfmonatige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe.

Angeklagter: "Keinerlei Alpin-Ausbildung"

Der Angeklagte hatte sich in dem Verfahren als "nicht schuldig" bekannt, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Der 37-Jährige sagte, es täte ihm "unendlich leid". Er beteuerte, er habe seine Freundin "geliebt". Zudem betonte der Angeklagte mehrfach, über "keinerlei Alpin-Ausbildung" zu verfügen und somit keinesfalls in der Rolle des Bergführers gewesen zu sein.

Die beiden waren nach seinen Angaben im Januar 2025 auf dem Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs, in eine "Ausnahmesituation" geraten, wie APA weiter berichtete. Er habe in Absprache mit ihr den Abstieg auf die Adlersruhe gewagt. Als er noch einmal umkehren wollte, habe sie ihn weggeschickt und damit sein Leben gerettet.

Bei einer privaten Tour seien die Bergsteiger eigentlich für sich selbst verantwortlich. Bei unterschiedlicher Vorerfahrung sei das anders, sagt ZDF-Korrespondent Rechenberg bei ZDFheute live. 19.02.2026 | 8:56 min

Staatsanwalt: "Vielzahl an Fehlern"

Der Staatsanwalt Johann Frischmann erklärte, der Mann hätte "gar nie in die Situation kommen dürfen, die Frau zurückzulassen". Er prangerte "eine Vielzahl an Fehlern" an. Die Verteidigung argumentierte, die 33-Jährige sei nicht unerfahren gewesen und habe "gewusst, worauf sie sich einlässt".

Eine Gerichtsmedizinerin bestätigte, dass die am Berg zurückgelassene 33-Jährige an Unterkühlung starb. Zudem soll sie an einer Lungenentzündung gelitten haben.

Quelle: dpa, AFP