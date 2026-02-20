Merz-Rede auf dem CDU-Parteitag: Alles nichts Konkretes

Friedrich Merz hielt beim CDU-Parteitag seine mit Spannung erwartete Rede. Mit dabei: Angela Merkel. Merz wirbt für seine Politik und mehr Optimismus. Viel Neues hört man nicht.

Wie guckt Angela Merkel? Wann klatscht sie und wann nicht? Und gibt es gar ein Zeichen von Missfallen bei der Rede ihres Partei-Nach-Nach-Nach-Folgers Friedrich Merz? Seit Angela Merkel angekündigt hat, erstmals als Kanzlerin a.D. auf einen CDU-Parteitag zu kommen, werden diese Fragen mit Genuss gewälzt.

Die Antworten sind nun recht unspektakulär. Sie guckt, wie man sie kennt. Sie klatscht bei den Stellen, die zum Klatschen einladen. Nur einmal klatscht sie nicht, sondern schaut nachdenklich - als Friedrich Merz sagt, er habe entschieden, die Zustimmung zur Politik der CDU ausschließlich in der politischen Mitte zu suchen. Den Grundsatz teilt sie.

Gleichzeitig hatte sie Merz deutlich kritisiert, als der im Frühjahr 2025 in der Migrationspolitik erstmals eine Mehrheit mithilfe der AfD provoziert hatte.

Friedrich Merz: Eine Rede als Best-of

Über eine Stunde redet Friedrich Merz zu den 1.001 Delegierten in der Stuttgarter Messe. Nach den parteiinternen Patzern der letzten Wochen (Stichwort: "Lifestyle-Freizeit") war die Rede mit Spannung erwartet worden. Geliefert hat Friedrich Merz dann eine Art Best-of seiner letzten Reden. Konkretes und Neues aber suchte man vergebens.

Merz zählt Erfolge auf, oft verbunden mit dem Dank an die zuständigen CDU-Ministerinnen und Minister. Er würdigt die Wählkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, bedenkt auch viele andere Landesverbände mit Lob und erntet den erhofften Applaus.

Besonders laut geklatscht wird, als er die Grünen für die Mercosur-Blockade im Europaparlament kritisiert. Gegen die Grünen - das kommt in der Halle sehr gut an, gerade hier in Baden-Württemberg, wo man bald den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ablösen will.

Politologe Uwe Jun sagte, Merz habe in seiner Rede Herausforderungen skizziert, aber keine Lösungen geboten. Die Umsetzung vieler Themen stocke, trotzdem habe Merz die CDU hinter sich.

Außenkanzler als Kompliment

Den ersten Teil seiner Rede, ziemlich genau 30 Minuten, widmet Merz der Außenpolitik. Das Label "Außenkanzler" fasse er klar als Kompliment auf. Merz legt nochmals sein ambivalentes Verhältnis zur Trump-regierten USA dar. Die transatlantische Partnerschaft habe große Teile seines Lebens geprägt und er wolle sie auch heute nicht aufgeben.

Aber die USA verlieren zunehmend das Interesse an der Rolle als Garantiemacht der internationalen Ordnung und verlässlicher Taktgeber. „ Friedrich Merz

Vor seiner bald anstehenden China-Reise kritisiert Merz dagegen China. Das Land sei zwar ein wichtiger Handelspartner, gleichzeitig aber warnt Merz vor Illusionen und zu viel Partnerschafts-Optimismus:

Der Einsatz für die universelle Geltung der Menschenrechte wird dort als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurückgewiesen. „ Friedrich Merz

Merz werde alles geben, um die Reformen schnell umzusetzen, so die CDU-Politikerin Wiebke Winter. Die junge Generation brauche Optimismus und den habe er vermittelt.

Innenpolitisch wenig Konkretes

Den zweiten Teil seiner Rede widmet Merz dann der Innenpolitik. Aber wer auf konkrete Ansagen und Reformvorschläge gehofft hat, wird enttäuscht. Es bleibt der Grundsatz: Erst die Kommission, dann (vielleicht) die Reform. Immerhin räumt Merz ein, er habe mehr Geschwindigkeit versprochen, als er letztlich liefern konnte.

Er wolle sich aber "nicht von Pessimismus, Fatalismus und Denkfaulheit herunterziehen lassen". Deutschland müsse jetzt "zur Höchstform auflaufen". Das genaue Trainingsprogramm für diese Form freilich bleibt Merz schuldig, bittet seine Partei aber um Solidarität und Geduld.

Aufbruchsstimmung auf dem CDU-Parteitag – "wichtig", sagt der parlamentarische Staatssekretär für Digitales und Modernisierung, Philipp Amthor (CDU). Es sei "Zeit für eine Reform-Regierungskoalition".

Welches Ergebnis holt Merz?

Irgendwann ist es mal zum Sport geworden, die Applaus-Zeit nach einer solchen Parteitagsrede zu stoppen. Auf zehn Minuten und 40 Sekunden kommt Merz - das ist in etwa der Merkel-Schnitt. Bleibt aber die Frage, wie viel Applaus der Qualität der Rede galt und wie stark sich die Halle selbst Mut zugeklatscht hat.

Der deutlich bessere Gradmesser dafür, wie gut Merz die Delegierten erreicht hat, folgt am Nachmittag. Dann stellt sich Merz zur Wiederwahl als Parteivorsitzender.

Bernd Benthin ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.