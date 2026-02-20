CDU-Parteitag: Merz stellt sich zur Wiederwahl, Merkel kommt

Auf dem CDU-Parteitag stellt sich Friedrich Merz heute zur Wiederwahl als Parteichef - vor den Augen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Kann Merz sein Ergebnis von 2024 halten?

Merz stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Chef, Merkel kommt

Die Christdemokraten bereiten sich auf ihren Bundesparteitag in Stuttgart vor. Hier möchte die Partei Reformkompetenz beweisen - und Bundeskanzler Merz Führungsstärke. 19.02.2026 | 2:58 min

Die Messlatte für Friedrich Merz liegt bei knapp 90 Prozent. So viele Stimmen hat Merz bei der vergangenen Wahl zum CDU-Vorsitzenden im Mai 2024 bekommen. Und heute? Um kurz nach 15 Uhr stellt sich Merz, inzwischen Bundeskanzler, zur Wiederwahl.

Sollten es deutlich weniger als 90 Prozent werden, wäre das ein Dämpfer für den Parteichef. Dass sich auch Bürger in Umfragen unzufrieden über seine Arbeit äußern, kommentiert Merz am Donnerstag so:

Ich kenne natürlich auch manche Unzufriedenheit, auch manche Kritik. Das ist in einer Demokratie im Übrigen auch einigermaßen normal, dass nicht alle gleich zufrieden sind. „ Friedrich Merz, CDU

Einen Dämpfer hatte zuletzt auch CSU-Chef Markus Söder bei seiner Wiederwahl mit 83,6 Prozent erhalten und Lars Klingbeil, der auf dem vergangenen SPD-Parteitag mit nur knapp 65 Prozent gewählt wurde.

CDU-Parteitag in Stuttgart - aus zahlreichen Einzelthemen soll eine Reformagenda wachsen. Generalsekretär Carsten Linnemann dazu: “Wenn eine CDU - als Volkspartei - nicht debattiert, wer dann?“ 19.02.2026 | 6:07 min

Besonderes Augenmerk auf Merkel

Vor der Wahl wird Merz ans Rednerpult in der Messehalle Stuttgart treten. Im Publikum wird Angela Merkel sitzen, zum ersten Mal nach Ende ihrer Regierungszeit.

Nach wie vor sympathisieren vor allem Jüngere sowie Frauen mit Merkel, sagt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach:

Es sind vor allem Frauen (aber auch nicht nur die), die mit Merkel eben auch einen Mitte-Kurs der CDU verbinden, also ein Stück ein Gegenbild zu dem, was wir aktuell sehen. „ Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin

Merkel als Gegenentwurf zu Merz? Auf diesem Parteitag spielt Merkel keine offizielle Rolle, hält zum Beispiel keine Rede. Und doch werden sich die Kameras auf sie richten, steht sie unter besonderer Beobachtung.

Zum ersten Mal seit ihrer Zeit als Bundeskanzlerin wird Angela Merkel wieder an einem CDU-Parteitag teilnehmen. Ihr Verhältnis zum aktuellen Kanzler Merz gilt allerdings als zerrüttet. 09.02.2026 | 0:30 min

Nimmt Merz den Kindern TikTok weg?

Inhaltlich steht vor allem ein Antrag des schleswig-holsteinischen Landesverbands im Fokus. Beschließt der Parteitag ein Social Media-Verbot für Kinder und Jugendliche?

Merz selbst hatte sich gerade erst offen für ein Verbot gezeigt. Auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) unterstützt ein Verbot. Die Politik habe die Aufgabe, junge Menschen zu schützen, sagt er:

Ich glaube, es gibt eine große Übereinkunft darin, dass Social Media ein großes Risiko darstellt in der Entwicklung von jungen Menschen. „ Karsten Wildberger, CDU

Ähnlich äußern sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Allerdings dürfte Schwarz-Rot erst nach der Sommerpause über ein Verbot entscheiden, nachdem eine Kommission Empfehlungen präsentiert hat.

10- bis 17-Jährige verbringen täglich mehrere Stunden in sozialen Medien. Über 1,3 Millionen von ihnen zeigen laut Studie bereits ernsthafte Probleme im Alltag. 17.02.2026 | 1:59 min

Wie reformfreudig ist die CDU?

Ein weiteres Thema: Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales. Während die Wahlkämpfer in den Ländern darauf drängen, erst einmal die Ergebnisse der Kommissionen abzuwarten, mahnen die Jüngeren zu schnellen Entscheidungen.

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hatte im ZDF gesagt:

Wir erwarten, dass der Bundesparteitag nicht nur ein Verwaltungsparteitag, sondern vor allen Dingen ein Reformparteitag wird, dass klar wird, mit welcher Botschaft gehen wir in die Zukunft. „ Johannes Winkel, CDU

Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt, am 22. März in Rheinland-Pfalz. Im Herbst stehen Landtagswahlen im Osten an, bei denen die AfD stärkste Kraft werden könnte.

Quelle: Mit Material von dpa