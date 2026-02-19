heute journal - der Podcast: Merz und CDU: Wo sind die Visionen?

In der CDU herrscht zum Bundesparteitag Unruhe: Kanzler Merz wird kritisiert, dass er bei Reformen nicht mutig genug sei. Die Junge Union pocht auf ein Gesamtkonzept für zukunftsweisende Reformen – weg vom Klein-Klein einzelner Vorschläge.

Wohin steuert die CDU, wo liegen die Fallstricke und welche Rolle spielt Koalitionspartner SPD dabei? Darüber spricht Host Helene Reiner mit "Renten-Rebell" Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unions-Bundestagsfraktion und mit ZDF- Hauptstadtstudio-Korrespondent Mathis Feldhoff.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die CDU den versprochenen Aufbruch liefert – oder erneut an zentralen Konfliktthemen scheitert. Pascal Reddig, einer der jüngsten CDU-Abgeordneten im Bundestag, fordert Reformbereitschaft: von einer generationengerechten Rentenpolitik bis hin zu einer ehrlichen Debatte über Arbeitszeit, Produktivität und Wirtschaftswachstum.

Friedrich Merz steht dabei unter besonderer Beobachtung. Kann der Kanzler die unterschiedlichen Strömungen der Union zusammenführen und eine klare Linie präsentieren? Oder dominiert weiter der Eindruck, dass einzelne impulsive Vorschläge die großen Linien ersetzen?

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".