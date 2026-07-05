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Kriminalität

Essen: Streit auf Party eskaliert: Ein Toter - mehrere Verletzte

Essen im Ruhrgebiet:Streit auf Party eskaliert: Ein Toter - mehrere Verletzte

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In Essen ist ein Streit unter Partybesuchern eskaliert. Ein Sicherheitsmitarbeiter kam dabei ums Leben, mehrere Männer wurden verletzt.

Ein Notarzt-Fahrzeug und mehrere Polizeiwagen stehen in der Nähe eines Tatorts in Essen.

Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen ist ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger soll zudem mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben.

05.07.2026 | 0:26 min

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen in Nordrhein-Westfalen ist ein 56 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter gestorben.

Mehrere Stichverletzungen - eine Festnahme

Der Mann habe im Verlauf des eskalierenden Streits vor einer Eventlocation das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Drei Männer im Alter zwischen 40 und 48 Jahren erlitten demnach Stichverletzungen. Ein 46-Jähriger, der die drei Männer mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sei festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben waren am Rande der Veranstaltung mit etwa 150 Personen in der Nacht zum Sonntag mehrere Gäste in Streit geraten. Im Laufe der Eskalation verlor der Sicherheitsmitarbeiter das Bewusstsein. Er sei nicht Teil der ursprünglichen Auseinandersetzung gewesen, erklärte die Polizei.

Todesursache noch unbekannt

Beamte und Zeugen hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren. Die genaue Todesursache müsse nun ermittelt werden. Die drei verletzten Männer seien ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei sind sie außer Lebensgefahr.

Toter nach Familienstreit in Nienburg

In Nienburg kam es zu einem Schusswechsel zwischen zwei verfeindeten Familien. Hintergrund ist offenbar ein Gerichtsprozess zu einer Auseinandersetzung in der Vergangenheit.

06.05.2026 | 1:32 min

Auch der 46 Jahre alte Tatverdächtige sei verletzt worden und in eine Klinik gekommen. Er sollte am Sonntag vor den Haftrichter kommen. Das Messer sei sichergestellt worden.

Mordkommission ermittelt

Die Beamten waren in der Nacht mit vielen Kräften vor Ort und sicherten Spuren. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute xpress am 05.07.2026 ab 18:58 Uhr in dem Beitrag "Essen: Ein Toter und mehrere Verletzte nach Party"
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