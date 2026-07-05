Essen: Streit auf Party eskaliert: Ein Toter - mehrere Verletzte

In Essen ist ein Streit unter Partybesuchern eskaliert. Ein Sicherheitsmitarbeiter kam dabei ums Leben, mehrere Männer wurden verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen ist ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger soll zudem mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben. 05.07.2026 | 0:26 min

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung am Rande einer Party in Essen in Nordrhein-Westfalen ist ein 56 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter gestorben.

Mehrere Stichverletzungen - eine Festnahme

Der Mann habe im Verlauf des eskalierenden Streits vor einer Eventlocation das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Drei Männer im Alter zwischen 40 und 48 Jahren erlitten demnach Stichverletzungen. Ein 46-Jähriger, der die drei Männer mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sei festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben waren am Rande der Veranstaltung mit etwa 150 Personen in der Nacht zum Sonntag mehrere Gäste in Streit geraten. Im Laufe der Eskalation verlor der Sicherheitsmitarbeiter das Bewusstsein. Er sei nicht Teil der ursprünglichen Auseinandersetzung gewesen, erklärte die Polizei.

Todesursache noch unbekannt

Beamte und Zeugen hätten noch versucht, den Mann zu reanimieren. Die genaue Todesursache müsse nun ermittelt werden. Die drei verletzten Männer seien ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei sind sie außer Lebensgefahr.

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Auch der 46 Jahre alte Tatverdächtige sei verletzt worden und in eine Klinik gekommen. Er sollte am Sonntag vor den Haftrichter kommen. Das Messer sei sichergestellt worden.

Mordkommission ermittelt

Die Beamten waren in der Nacht mit vielen Kräften vor Ort und sicherten Spuren. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

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