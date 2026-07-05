AfD-Parteitag in Erfurt: Alles auf Regierungskurs

Nur die Wahlergebnisse auf dem Parteitag zeigen die internen Machtkämpfe. Denn die AfD sieht sich auf dem Weg in die Regierungsverantwortung und setzt auf Disziplin statt Debatten.

Beim AfD-Bundesparteitag in Erfurt sind Alice Weidel und Tino Chrupalla als Vorsitzende bestätigt worden. 30.000 Menschen protestierten gegen den Parteitag. 04.07.2026 | 2:59 min

Frauen mit Kränzen im Haar servieren schwarz-rot-goldene Torte am Stand der AfD-Jugendorganisation, nebenan gibt es "Send them back"-Plakate der Europa-Fraktion und T-Shirts mit dem Aufdruck "Subversives Element - Powered by Verfassungsschutz" im offiziellen AfD-Fanshop Thüringen.

Vor der Halle das Angebot der Aussteller auf dem AfD-Parteitag, in der Halle das Angebot der Redner, die die Partei auf Regierungsverantwortung einschwören: "Wir sind auf Erfolgskurs, wir sind auf der Siegerstraße der Geschichte unterwegs", ruft der Gastgeber, Thüringens AfD-Chef Björn Höcke.

Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt Anfang September, wird hier gefeiert wie ein Popstar, Selfies inklusive. Er will erster AfD-Ministerpräsident werden.

Angesichts guter Umfragewerte bei den kommenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands sieht sich die Partei auf dem Weg zur Macht:

Wir wollen regieren, wir wollen dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen, ... „

... unterstreicht Parteichef Tino Chrupalla. In Erfurt wurde er nur mit einem schwachen Ergebnis von 70 Prozent im Amt bestätigt. Chrupalla hatte zuvor Teile der Partei mit seiner Kritik an der Verwandtenaffäre verärgert. Alice Weidel hingegen konnte ihr Ergebnis von vor zwei Jahren mit gut 81 Prozent knapp verbessern.

„Die Brandmauer schadet nur der CDU und macht die AfD stärker“, sagt Alice Weidel. Für mögliche Koalitionen sei man gesprächsbereit. Von den eigenen Kernpositionen aber weiche die AfD nicht ab. 05.07.2026 | 8:33 min

Heimspiel für Höcke

Der größte Gewinner von Erfurt dürfte aber AfD-Rechtsaußen Björn Höcke sein. Der Parteitag wurde sein Heimspiel, nicht nur räumlich. Höckes engster Vertrauter Stefan Möller wurde mit dem besten Ergebnis der neuen Partei-Vizes gewählt. Möller kokettiert vor den Delegierten mit seiner "dicken Akte beim Verfassungsschutz". Auch Katrin Ebner-Steiner aus Bayern, ebenfalls von Höcke unterstützt, ist nun Partei-Vize.

Andere Vorstandskandidaten kamen nur knapp mit Kampfkandidaturen ins Amt, etwa Sven Tritschler aus Nordrhein-Westfalen, jetzt dritter Partei-Vize: "Ihr kauft mir den Schneid nicht ab", ging er seine parteiinternen Gegner vom Rednerpult aus an. Es war einer der wenigen Momente, in denen die AfD-internen Machtkämpfe offenbar wurden. Und offen bleibt die Frage, ob angesichts manch knapper Ergebnisse - Tritschler schaffte gerade mal die 50 Prozent - das unterlegene Lager nicht auf Revanche sinnt.

Proteste gegen AfD-Parteitag in Erfurt: Rund 50.000 Gegendemonstranten werden erwartet, das Bündnis "Widersetzen" wollte das Treffen durch Blockaden verhindern. Die Polizei ist im Großeinsatz. 04.07.2026 | 25:52 min

Disziplin statt Debatte

In Erfurt hieß es erstmal Disziplin statt Disharmonie - oder gar Debatte. Inhaltliche Fragen will die AfD erst auf dem Programmparteitag im nächsten Jahr besprechen. Auf ihrem erklärten Weg zur Macht will die Partei nichts riskieren und stellt sich in Erfurt organisatorisch auf. Etwa mit dem Beschluss, dass Landesverbände künftig ab einer Mitgliederzahl von 8.000 nur noch Delegiertenparteitage durchführen sollen statt der bislang möglichen Mitgliederparteitage.

Außerdem will sie im Superwahljahr 2029, in dem auch die nächste Bundestagswahl stattfinden soll, keinen Parteitag abhalten: Zu teuer, zu aufwändig - es brauche Geld und Personal für Wahlkämpfe.

Zugleich betonen Chrupalla und Weidel in ihrem abschließenden Statement, die AfD bereite sich auf vorgezogene Neuwahlen im Bund vor. "Wir sind Volkspartei, wir wollen Verantwortung übernehmen für unser Land", ruft Weidel am Ende des Parteitags ins schwarz-rot-goldene Fahnenmeer des Saals.