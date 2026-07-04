AfD-Parteitag Erfurt: Proteste und Blockaden am Morgen

In Erfurt versammeln sich Tausende aus Protest gegen den AfD-Parteitag. Blockaden führen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Viele Delegierte erreichten indes bereits den Tagungsort.

Die A71 wurde wegen der Proteste auf einem Teilstück gesperrt.

Zum Bundesparteitag der AfD in Erfurt werden heute Tausende Gegendemonstranten erwartet. Schon am frühen Morgen gab es Verkehrsbehinderungen durch Protestaktionen von Gegendemonstranten.

So blockierten laut Polizei rund 300 Menschen die Autobahn A 71, sie wurde auf einer Teilstrecke komplett gesperrt. Der MDR sprach sogar von 1.000 Protestierenden. Zudem waren nach Angaben der Polizei mehrere Zufahrtsstraßen in die Stadt durch Demonstranten blockiert. Der öffentliche Nahverkehr kam teilweise zum Erliegen.

Nach Polizeiangaben kamen bereits mehr als 200 Reisebusse mit Protestteilnehmern in Erfurt an. Es gebe mehrere Sitzblockaden auch im Zentrum der Stadt. Allein im Bereich Gothaer Platz beteiligten sich den Angaben zufolge 800 Menschen an einer Sitzblockade. Teilweise musste deshalb der Straßenbahnverkehr eingestellt werden.

Am Samstag startet der AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Es sind zahlreiche Protestaktionen angekündigt, bis zu 50.000 Protestierende werden in der Stadt erwartet. 03.07.2026 | 1:36 min

Schon viele AfD-Delegierte in Messehalle

Auf dem Messegelände trafen unterdessen AfD-Delegierte ein, die um 10 Uhr mit dem Parteitag beginnen wollen. Der Generalsekretär der AfD Thüringen, Daniel Haseloff, erklärte auf dpa-Anfrage, er gehe davon aus, dass sich inzwischen mehr als die Hälfte der Delegierten in der Messe aufhalte.

Mehrere AfD-Politiker berichteten auf Social-Media-Kanälen, dass sie schon vor Ort seien. Nach Angaben aus Parteikreisen soll der zweitägige Parteitag beginnen, wenn mindestens 50 Prozent der rund 600 Delegierten eingetroffen sind.

Vor dem AfD-Parteitag in Erfurt demonstriert Björn Höcke seine Macht mit einem Antrag. Einschätzungen von ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann. 18.06.2026 | 0:44 min

Bündnis will Parteitag verhindern

Die Behörden erwarten rund 50.000 Gegendemonstranten. Das sich als antifaschistisch verstehende Bündnis "Widersetzen" hat sich zum Ziel gesetzt, den Parteitag durch Blockaden komplett zu verhindern. Die Polizei will dagegen vorgehen, um das AfD-Treffen zu ermöglichen. Sie rief die Protestteilnehmer am Samstagmorgen nochmals auf, bei den Demonstrationen friedlich zu bleiben.

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Quelle: dpa, AFP, ZDF