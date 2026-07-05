Christopher Street Day: Mehr als eine Million feiern in Köln

Erkämpfte Rechte verteidigen, wachsende Queerfeindlichkeit anprangern - in Köln wird der Christopher Street Day gefeiert. Laut Veranstalter kamen 1,5 Millionen Menschen.

"Noch nie so voll" - mehr als eine Million Menschen beim CSD

In Köln findet der Christopher-Street-Day statt - deutschlandweit gehen Hunderttausende für queere Rechte auf die Straße. 05.07.2026 | 0:21 min

In Köln feiern nach Angaben des Veranstalters rund 1,5 Millionen Menschen den Christopher Street Day (CSD). Allein für den farbenfrohen Umzug mit rund hundert Festwagen durch die Innenstadt waren rund 60.000 Teilnehmende angemeldet, er wird von Hunderttausenden Schaulustigen und Feiernden gesäumt.

Sie alle demonstrieren "friedlich, aber laut für die Rechte und Anliegen der queeren Community", erklärte der veranstaltende Verein Cologne Pride. "Nach Einschätzung unserer Demoleitung war die Stadt zur CSD-Demonstration noch nie so voll wie in diesem Jahr."

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CSD in Köln einer der größten Europas

Die Demonstration stand diesmal unter dem Motto "Für Queerrechte - Viele. Gemeinsam. Stark!". Begleitet wurde die Veranstaltung von einem mehrtägigen Straßenfest in der Kölner Innenstadt. Nach Angaben der Polizei gab es bis zum Sonntagnachmittag keinerlei Zwischenfälle.

Die Kölner CSD-Demonstration im Zeichen der Forderung gleicher Rechte für homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland und Europa.

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Reul besorgt

Viele Beteiligte berichteten von einem zunehmend rauen Wind, der der LGBTQ-Community im Alltag ins Gesicht wehe. Das betonte auch NRW-Innenminister Herbert Reul, der zum ersten Mal in Köln dabei war. "Ich bin dabei, weil ich mir zunehmend Sorgen mache", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Wir haben zunehmend Menschen, die den Anspruch erheben, zu bestimmen, wie man leben muss. Und das ist ein Irrtum. „ Herbert Reul, Innenminister Nordrhein-Westfalen

Er wolle zeigen: "Der Teil des Staates, für den ich stehe, die Polizei, der schützt alle." Dies sei unabhängig von der Lebensform, die man gewählt habe, so Reul. Es sei eindrucksvoll, welche Kreativität die Menschen beim CSD entfalteten und mit welcher Fröhlichkeit sie dies täten. "Und eine Million Menschen, die an den Straßenrändern stehen und damit ein Statement abgeben - auch nicht schlecht."

Entwicklung queerer Rechte in Europa ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

CSD als Gegenpol zum AfD-Parteitag in Erfurt

Die ehemalige Kultur-Staatsministerin Claudia Roth von den Grünen forderte, es müsse verteidigt werden, was mühsam aufgebaut worden sei. "Wir sind heute auch hier in Köln als die größte Demonstration für die Demokratie in unserem Land, und dieses Signal schicken wir nach Erfurt zu den Demokratiefeinden", sagte sie mit Blick auf den dort stattfindenden Parteitag der AfD.

Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, so wichtig wie derzeit sei der CSD noch nie gewesen, weil die Rechte queerer Menschen zunehmend unter Druck stünden.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und beendeten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.

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