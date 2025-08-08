Bei einem Busunglück in Kenia sind 20 Männer, Frauen und ein Kind gestorben. Laut Polizei habe sich die Gruppe auf dem Rückweg von einer Beerdigung befunden.

Im Südwesten Kenias starben 21 Menschen bei einem Busunglück. Quelle: AP

Bei einem Busunglück im Südwesten Kenias sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei mit Trauernden auf dem Rückweg von einer Beerdigung besetzt gewesen, teilte die Polizei mit.

Zehn Frauen, zehn Männer und ein zehnjähriges Mädchen seien getötet worden, als sich das Fahrzeug überschlug und in einem Graben landete. Das Unglück ereignete sich kurz vor dem Ziel in der Stadt Kisumu auf dem Rückweg vom Begräbnisort Kakamega im Westen Kenias.

Tote bei Unglück in Kenia: Bus hatte wohl hohe Geschwindigkeit

Ein Verkehrspolizist in der Provinz Nyanza, berichtete, der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kreisverkehr zugesteuert und habe dabei die Kontrolle verloren. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unglück schwer verletzt, wie ein Polizeivertreter sagte.

In dem ostafrikanischen Land kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Erst am Donnerstag waren beim Absturz eines Rettungsflugzeugs nahe der kenianischen Hauptstadt Nairobi sechs Menschen ums Leben gekommen. Ebenfalls am Donnerstag starben acht Menschen beim Zusammenprall zwischen einem Bus und einem Zug.