Das Jugendwort 2026 steht fest: "Ragebait" gewinnt knapp. Das steckt hinter dem Social-Media-Trend.

"Raigebait" ist das Jugendwort des Jahres 2026. Knapp dahinter landen "Peak" und "Crashout". Was sagt die ältere Generation dazu? 10.10.2026 | 1:00 min

"Ragebait" ist zum Jugendwort des Jahres 2026 gewählt worden. Das teilte der Langenscheidt-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse mit. "Ragebait" seien Inhalte, die online in den sozialen Medien absichtlich Zorn oder Empörung auslösen sollen. Häufig handele es sich dabei um Falschmeldungen oder abstruse Meinungen, die viele Likes, Kommentare und somit eine hohe Reichweite erzielen sollten. Direkt übersetzt bedeutet der Begriff "Wut-Köder".

Sprachforscher Jannis Androutsopoulos von der Universität Hamburg betont, dass der Begriff in der Jugendsprache über seinen Ursprung im Social-Media-Bereich hinausgehe. Also wenn beispielsweise jemand im Alltag seine Eltern nervt, um sie auf die Palme zu bringen. "Solche Wörter können eigentlich erst für sich beanspruchen, Jugendwörter zu sein, wenn sie ihre ursprünglichen Themenfelder verlassen."

Knappe Wahl zwischen den drei Finalisten

"Ragebait" setzte sich den Angaben zufolge mit 36,5 Prozent der Stimmen durch. Gleich dahinter folgte "Peak" mit 33,8 Prozent und auf Platz drei landete "Crashout" mit 29,7 Prozent. Artur Raiser von PONS Langenscheidt kommentiert das Ergebnis so:

Das knappe Ergebnis zeigt, dass alle drei Begriffe einen festen Platz im Vokabular der Generationen Z und Alpha haben. „ Artur Raiser, PONS Langenscheidt

"Ragebait" habe von Beginn an die Nase leicht vorne gehabt, so Raiser. Bis zuletzt sei nicht eindeutig gewesen, welches Wort aus dem diesjährigen Vorting als Gewinner hervorgehen würde. "So blieb es auch für uns im Verlag bis zuletzt spannend", sagt Raiser.

Die Top drei Finalisten für das Jugendwort des Jahres sind: Crashout, Peak und Ragebait. Damit beginnt die Endausscheidung zur Wahl des Jugendwortes 2026. 28.08.2026 | 2:01 min

Das bedeuten die Jugendwort-Finalisten

"Ragebait": Zu deutsch: "Wut-Köder". Damit sind Inhalte in den sozialen Medien gemeint, die absichtlich Zorn oder Empörung auslösen sollen.

Zu deutsch: "Wut-Köder". Damit sind Inhalte in den sozialen Medien gemeint, die absichtlich Zorn oder Empörung auslösen sollen. "Crashout": Einen Crashout hat man, wenn man vollkommen die Fassung verliert.

Einen Crashout hat man, wenn man vollkommen die Fassung verliert. "Peak": Slangwort, wenn man sagen möchte, dass etwas extrem positiv ist bzw. das "Beste vom Besten". Beispiel: "Das Konzert war peak gut."

Elf- bis 20-Jährige waren aufgerufen über das Siegerwort abzustimmen, zuvor konnte für die Finalisten gevotet werden. An der Kampagne hatten sich seit dem Start Ende Mai fast eine Million Jugendliche beteiligt und ihre Stimme abgegeben.

"Jugendwort" 2026 - die Top Ten : "Crashout", "67", "Digga" ... und was es bedeutet Von "67" bis "Süper": Diese zehn Begriffe haben es in die Top Ten der "Jugendwort"-Wahl geschafft. Und das bedeuten sie. mit Video 0:35

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