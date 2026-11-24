Im südafrikanischen Kariega baut Volkswagen den Polo für den Weltmarkt. Das Werk sichert tausende Arbeitsplätze: ein Beispiel für Investitionen in Afrika - und ihre Abhängigkeiten.

In Kariega in Südafrika baut Volkswagen den VW Polo für den Weltmarkt – und sichert tausende Arbeitsplätze. Das Werk ist wichtig für die Region und ihre Zukunft. 24.11.2026 | 2:04 min

Seit 26 Jahren arbeitet Chuma Mase im Volkswagen-Werk im südafrikanischen Kariega in der Provinz Eastern Cape. Ihr Arbeitsplatz: der sogenannte "Body-Shop", die Karosseriebau-Abteilung. Aus einzelnen Blechteilen entsteht hier die Rohkarosserie eines Autos. Ihr Gehalt ist für Chuma Mase weit mehr als ein eigenes Einkommen: Sie unterstützt damit ihre Familie, finanzierte ihren Geschwistern eine Ausbildung: "Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen", erzählt sie.

Als ich bei VW anfing, übernahm ich automatisch die Rolle eines zweiten Elternteils für meine Geschwister. Sie alle haben von meiner Arbeit bei Volkswagen profitiert. „ Chuma Mase, Mitarbeiterin im Volkswagen-Werk in Kariega

VW in Südafrika - mehr als ein Arbeitgeber

Für die meisten Familien hier in der Region ist das Werk wichtiger wirtschaftlicher Anker. Das Eastern Cape gehört zu den strukturschwächsten Provinzen Südafrikas. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei über 44 Prozent.

Seit 1951 produziert Volkswagen in Südafrika - sowohl für den afrikanischen Markt als auch für den Export. Täglich laufen in Kariega 710 Fahrzeuge vom Band. Knapp 80 Prozent der Fahrzeuge gehen ins Ausland. Seit 1996 wird hier der Polo gebaut. Seit Sommer 2024 beliefert Kariega auch den gesamten europäischen Markt. Wichtigster Exportmarkt ist Deutschland: Zwischen 2020 und 2026 wurden mehr als 124.000 Polos dorthin geliefert.

Oliver Blume, Chef des VW-Konzerns, spricht im ZDFheute-Interview über den Existenzkampf der Autobranche und welche Rolle autonomes Fahren dabei spielt. 17.11.2026 | 11:30 min

Eine ganze Region ist auf das Werk angewiesen

An VW hängt hier viel. Rund um das Werk hat sich eine ganze Zulieferindustrie angesiedelt. Hinzu kommen Dienstleister und kleinere Betriebe, deren Aufträge direkt oder indirekt von VW abhängen. Einer davon ist EBOR Automotive Systems. Das südafrikanische Unternehmen produziert Kunststoffteile für Autos, etwa für den Innenraum oder den Motorraum.

140 Menschen arbeiten für EBOR in Kariega. Die Hälfte der Produktion geht an Volkswagen.

Ohne Volkswagen wäre dieser Betrieb wirtschaftlich nicht tragfähig. Ohne VW würden wir hier nicht existieren. „ Wesley Strydom, Geschäftsführer EBOR

In Baden-Württemberg hängt etwa jeder zehnte Arbeitsplatz an der Autoindustrie. Hinter den Herstellern stehen große und kleine Zulieferer im ganzen Land - sie alle spüren die aktuelle Krise. 30.07.2026 | 2:31 min

Wie wichtig der Autobauer für die gesamte Region ist, bestätigt auch Automobilökonomin Dr. Kgathane Paulina Mamogobo: "Jede weitere wirtschaftliche Aktivität in der Region hängt am Automobilsektor - von den Zulieferern und ihren Beschäftigten bis hin zu kleinen Unternehmen im Umfeld."

Volkswagen ist ein entscheidender Motor für die industrielle Entwicklung der Region. „ Dr. Kgathane Paulina Mamogobo, Automobilökonomin

Deutschland und Afrika: ein wachsendes Geschäft

Auch auf politischer Ebene soll die Zusammenarbeit wachsen. Beim German-African Business Summit in Accra, Ghana, geht es bis zum 25. November um mehr Handel, Investitionen und industrielle Partnerschaften.

German-African Business Summit 2026 Vom 23. bis 25. November 2026 findet in Accra, der Hauptstadt Ghanas, der sechste German-African Business Summit statt. Veranstalter ist die Subsahara-Afrika-Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI). Rund 600 Vertreter aus Wirtschaft und Politik kommen zusammen, um über den Ausbau der deutsch- afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu beraten. Im Mittelpunkt stehen Investitionen, Handel und industrielle Zusammenarbeit sowie Themen wie Energie, Rohstoffe, Infrastruktur und Digitalisierung.

Nach einer Analyse der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) dürften die deutschen Exporte nach Afrika 2026 um mehr als sechs Prozent auf rund 30,3 Milliarden Euro steigen - ein Rekord. Südafrika gehört neben Ägypten, Tunesien, Nigeria, Angola und Kenia zu den wichtigsten Wachstumstreibern.

Außenminister Wadephul hat seine Afrika-Reise in Mauretanien begonnen. Dort ging es um mögliche Lieferungen von Flüssiggas und grünem Wasserstoff. Anschließend besucht er Nigeria und Südafrika. 21.07.2026 | 0:28 min

Doch im Verhältnis zum gesamten deutschen Außenhandel bleibt Afrika ein kleiner Markt: Nur 1,8 Prozent der deutschen Ausfuhren gehen auf den Kontinent.

Gleichzeitig wächst die Konkurrenz. Vor allem chinesische und indische Anbieter können häufig günstigere Produkte anbieten und profitieren von der steigenden Nachfrage.

Die deutsche Autoindustrie steckt in ihrer tiefsten Krise. Was ist schiefgelaufen? Und was könnte jetzt noch helfen? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 07.11.2026 | 10:13 min

Die Zukunft der Autoindustrie

Das Erfolgsmodell Kariega steht vor enormen Herausforderungen, denn produziert werden hier - bislang - nur Verbrenner. Die internationale Automobilindustrie befindet sich im Wandel - Elektromobilität und neue Lieferketten stellen auch Südafrika vor Entscheidungen. Im VW-Werk spielt die vollständige Elektrifizierung bislang kaum eine Rolle. Die lokale Nachfrage nach Elektroautos ist gering, auch die Infrastruktur ist vielerorts nicht darauf ausgelegt.

"Der erste teilelektrifizierte Polo kommt im nächsten Jahr", sagt VW- Produktionsdirektor Marc Stephan. "Und danach muss man die nächste Entscheidung treffen zum Thema Vollelektrifizierung oder Elektrifizierung des Werkes. Aber davon sind wir noch weit entfernt."

Fünf bis zehn Jahre wird das Verbrennergeschäft hier gut weiterlaufen. „ Marc Stephan, VW-Produktionsdirektor Kariega

Die entscheidende Frage ist, ob aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit ein Modell für die Zukunft werden kann - mit neuen Technologien, qualifizierten Fachkräften und einer Industrie, die den Wandel zur Elektromobilität nicht nur übersteht, sondern davon profitiert. Für Südafrika steht dabei viel auf dem Spiel.

Bei Rohstoffkriegen denken wir schnell an Öl oder Gold, aber selten ans Wasser. Dabei haben die globalen Wasserkonflikte längst begonnen, Wasser wird zunehmend zum politisch umkämpften Gut. 17.11.2026 | 15:50 min

Verena Garrett ist Leiterin des ZDF- Studios Johannesburg.