Deutsche Investitionen in Südafrika:Wie VW eine Region in Südafrika prägt
von Verena Garrett, Kariega
Im südafrikanischen Kariega baut Volkswagen den Polo für den Weltmarkt. Das Werk sichert tausende Arbeitsplätze: ein Beispiel für Investitionen in Afrika - und ihre Abhängigkeiten.
Seit 26 Jahren arbeitet Chuma Mase im Volkswagen-Werk im südafrikanischen Kariega in der Provinz Eastern Cape. Ihr Arbeitsplatz: der sogenannte "Body-Shop", die Karosseriebau-Abteilung. Aus einzelnen Blechteilen entsteht hier die Rohkarosserie eines Autos. Ihr Gehalt ist für Chuma Mase weit mehr als ein eigenes Einkommen: Sie unterstützt damit ihre Familie, finanzierte ihren Geschwistern eine Ausbildung: "Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen", erzählt sie.
VW in Südafrika - mehr als ein Arbeitgeber
Für die meisten Familien hier in der Region ist das Werk wichtiger wirtschaftlicher Anker. Das Eastern Cape gehört zu den strukturschwächsten Provinzen Südafrikas. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei über 44 Prozent.
Seit 1951 produziert Volkswagen in Südafrika - sowohl für den afrikanischen Markt als auch für den Export. Täglich laufen in Kariega 710 Fahrzeuge vom Band. Knapp 80 Prozent der Fahrzeuge gehen ins Ausland. Seit 1996 wird hier der Polo gebaut. Seit Sommer 2024 beliefert Kariega auch den gesamten europäischen Markt. Wichtigster Exportmarkt ist Deutschland: Zwischen 2020 und 2026 wurden mehr als 124.000 Polos dorthin geliefert.
Eine ganze Region ist auf das Werk angewiesen
An VW hängt hier viel. Rund um das Werk hat sich eine ganze Zulieferindustrie angesiedelt. Hinzu kommen Dienstleister und kleinere Betriebe, deren Aufträge direkt oder indirekt von VW abhängen. Einer davon ist EBOR Automotive Systems. Das südafrikanische Unternehmen produziert Kunststoffteile für Autos, etwa für den Innenraum oder den Motorraum.
140 Menschen arbeiten für EBOR in Kariega. Die Hälfte der Produktion geht an Volkswagen.
Wie wichtig der Autobauer für die gesamte Region ist, bestätigt auch Automobilökonomin Dr. Kgathane Paulina Mamogobo: "Jede weitere wirtschaftliche Aktivität in der Region hängt am Automobilsektor - von den Zulieferern und ihren Beschäftigten bis hin zu kleinen Unternehmen im Umfeld."
Deutschland und Afrika: ein wachsendes Geschäft
Auch auf politischer Ebene soll die Zusammenarbeit wachsen. Beim German-African Business Summit in Accra, Ghana, geht es bis zum 25. November um mehr Handel, Investitionen und industrielle Partnerschaften.
Vom 23. bis 25. November 2026 findet in Accra, der Hauptstadt Ghanas, der sechste German-African Business Summit statt. Veranstalter ist die Subsahara-Afrika-Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI). Rund 600 Vertreter aus Wirtschaft und Politik kommen zusammen, um über den Ausbau der deutsch- afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu beraten. Im Mittelpunkt stehen Investitionen, Handel und industrielle Zusammenarbeit sowie Themen wie Energie, Rohstoffe, Infrastruktur und Digitalisierung.
Nach einer Analyse der bundeseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) dürften die deutschen Exporte nach Afrika 2026 um mehr als sechs Prozent auf rund 30,3 Milliarden Euro steigen - ein Rekord. Südafrika gehört neben Ägypten, Tunesien, Nigeria, Angola und Kenia zu den wichtigsten Wachstumstreibern.
Doch im Verhältnis zum gesamten deutschen Außenhandel bleibt Afrika ein kleiner Markt: Nur 1,8 Prozent der deutschen Ausfuhren gehen auf den Kontinent.
Gleichzeitig wächst die Konkurrenz. Vor allem chinesische und indische Anbieter können häufig günstigere Produkte anbieten und profitieren von der steigenden Nachfrage.
Die Zukunft der Autoindustrie
Das Erfolgsmodell Kariega steht vor enormen Herausforderungen, denn produziert werden hier - bislang - nur Verbrenner. Die internationale Automobilindustrie befindet sich im Wandel - Elektromobilität und neue Lieferketten stellen auch Südafrika vor Entscheidungen. Im VW-Werk spielt die vollständige Elektrifizierung bislang kaum eine Rolle. Die lokale Nachfrage nach Elektroautos ist gering, auch die Infrastruktur ist vielerorts nicht darauf ausgelegt.
"Der erste teilelektrifizierte Polo kommt im nächsten Jahr", sagt VW- Produktionsdirektor Marc Stephan. "Und danach muss man die nächste Entscheidung treffen zum Thema Vollelektrifizierung oder Elektrifizierung des Werkes. Aber davon sind wir noch weit entfernt."
Die entscheidende Frage ist, ob aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit ein Modell für die Zukunft werden kann - mit neuen Technologien, qualifizierten Fachkräften und einer Industrie, die den Wandel zur Elektromobilität nicht nur übersteht, sondern davon profitiert. Für Südafrika steht dabei viel auf dem Spiel.
Verena Garrett ist Leiterin des ZDF- Studios Johannesburg.
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