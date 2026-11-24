Vanessa Emde galt in ihrer Fraktion wegen antiisraelischer Positionen und ihrem Verhalten nach der Wahl als umstritten. Nun wurde sie aus der Fraktion ausgeschlossen.

Vanessa Emde ist nicht mehr Teil der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Die wegen antiisraelischer Positionen kritisierte Abgeordnete Vanessa Emde ist nicht mehr Teil der Berliner Linksfraktion. 33 der 44 Mitglieder stimmten am Dienstag für einen Ausschluss Emdes aus der Abgeordnetenhausfraktion, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Damit wurde die Zweidrittelmehrheit erreicht. Emde kritisierte den Ausschluss in einer ersten Reaktion heftig und sprach von einer "Zäsur für die Linke".

Linken-Fraktionschef: "Nicht leicht", aber "folgerichtig"

Tobias Schulze, Fraktionsvorsitzender der Berliner Linken, betonte, man habe sich "diesen Schritt nicht leicht gemacht". Trotzdem sei er "folgerichtig", sagte Schulze auf einer Pressekonferenz nach der Fraktionssitzung. Man habe "keine Möglichkeit mehr gesehen", die Zusammenarbeit mit Vanessa Emde fortzusetzen.

"Das heute war keine Abstimmung über ein Ja oder Nein zu Palästina-Solidarität", sagte die Landesvorsitzende der Berliner Linken, Kerstin Wolter. Man verteidige auch "das Recht, für die Palästinenserinnen und Palästinenser zu streiten". "Niemand, und auch nicht Jüdinnen und Juden, dürfen Angst haben in dieser Stadt", ergänzte Wolter. Beides seien "linke Selbstverständlichkeiten", für die man sich weiter "mit aller Kraft" einsetzen werde.

Für den Ausschluss Emdes aus der Berliner Linksfraktion wurde eine Zweidrittelmehrheit benötigt. 24.11.2026 | 1:26 min

Emde: "Mediale Hetzkampagne"

Emde bekräftigte nach der Entscheidung, ihr Mandat als fraktionslose Abgeordnete behalten zu wollen. "Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist", sagte Emde in Berlin. Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren.

Kritik am Ausschluss Emdes aus der Fraktion übte auch der Co-Vorsitzende der Neuköllner Linken. "Wir halten das für einen Fehler", sagte Jorinde Schulz.

Berlin: SPD und Grüne begrüßen Ausschluss

Der Berliner SPD-Landesvorsitzende Steffen Krach reagierte positiv auf die Entscheidung. Es sei "eine gute Nachricht für die laufenden Koalitionsverhandlungen". Man habe "jetzt eine klare Entscheidung der Linksfraktion zu Frau Emde". Das sei von Beginn an die "Grundvoraussetzung für die weiteren Gespräche" und eine Abstimmung der Berliner SPD-Mitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag gewesen, so Krach.

Auch die Berliner Grünen begrüßten den Ausschluss Emdes aus der Fraktion.

"Man geht hier davon aus, dass es für die Zweidrittelmehrheit reichen wird", berichtete ZDF-Reporter Merseburger vor der Bekanntgabe des Ergebnisses. 24.11.2026 | 1:03 min

Kritik an Emde überschattete Regierungsbildung

Emde stand seit Wochen wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Der Fraktionsvorstand hält ihr allerdings vor allem ihr Verhalten seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September vor: Wie alle übrigen Linke-Abgeordneten hatte Emde eine Erklärung zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Im Oktober nahm die 45-Jährige dann am Rand eines Linke-Landesparteitags an einer Demonstration gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung teil.

Emdes Thesen und ihr Auftreten, aber auch die langen Diskussionen von Partei- und Fraktionsführung über den richtigen Umgang mit ihr hatten den Prozess zur Bildung einer rot-grün-roten Regierung in Berlin überschattet.

Mit ihrer radikalen propalästinensischen Haltung ist Emde zur Belastung für die rot-grün-roten Koalitionsgespräche in Berlin geworden. 15.11.2026 | 3:51 min

Fraktionsvorstand sah Vertrauensverlust

Der Fraktionsvorstand hatte zur Begründung für den Antrag erklärt, Emde zeige keine Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. "Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (...) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen." Die Aufforderung des Linke-Landesvorstands, ihr Mandat freiwillig zurückzugeben, hatte Emde zuvor zurückgewiesen.

Linke will Bürgermeisterin in Berlin stellen

Die Linke verhandelt seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Der Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen.

Quelle: dpa, AFP