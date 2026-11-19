Bei "Markus Lanz" verteidigt Manfred Weber (CSU) den Remmo-Auftritt in Brüssel als kaum vermeidbar und wehrt sich gegen den Vorwurf der Doppelmoral von CDU/CSU.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 18. November 2026 in voller Länge. 19.11.2026 | 76:41 min

Als der Berliner Clan-Chef Issa Remmo im September unangekündigt auf einer Wahlparty der Berliner Linken erschien, war die Empörung besonders in der Union groß. Obwohl Remmo nicht eingeladen war und die Veranstaltung nach kurzer Zeit wieder verlassen musste, folgte scharfe Kritik aus CDU und CSU.

Zwei Auftritte von Issa Remmo, zwei Reaktionen der Union

Knapp zwei Monate später nahm derselbe Clan-Chef an einer Veranstaltung im Europaparlament in Brüssel teil, die von einer EVP-Abgeordneten mitorganisiert worden war. Während die Union den ersten Vorfall vehement kritisierte, reagierte sie auf den Auftritt in Brüssel deutlich zurückhaltender. Nicht nur Die Linke wirft CDU und CSU deshalb Doppelmoral vor.

Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), versuchte am Mittwochabend bei "Markus Lanz", die beiden Auftritte von Issa Remmo voneinander abzugrenzen. Remmos Teilnahme an der Veranstaltung in Brüssel erklärte Weber damit, dass dieser von einer französischen Europaabgeordneten eingeladen worden sei, "die nicht jeden Tag mitkriegt, was in der Berliner Stadtpolitik passiert". In Deutschland sei Issa Remmo inzwischen vielen Menschen ein Begriff, in Frankreich hingegen dürfte sein Name deutlich weniger bekannt sein.

Nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin erschien der berüchtigte Clan-Chef Issa Remmo auf der Wahlparty. Zudem gibt es scharfe Kritik an antisemitischen Tendenzen. 23.09.2026 | 2:12 min

Laut Weber sei Remmo vor seiner Teilnahme an der Tagung im Europaparlament einem regulären Sicherheitscheck unterzogen worden. Dabei habe es keine Auffälligkeiten gegeben: Remmo stehe auf keiner Fahndungsliste und sei nicht vorbestraft. Deshalb habe es aus Sicht der Sicherheitsbehörden auch keinen Hinweis gegeben, der eine Teilnahme verhindert hätte.

Weber: Berlin ganz andere Dimension als Brüssel

Weber bezeichnete den Auftritt als "einen Vorgang, der ärgerlich ist. Ein Vorgang, der jetzt in Deutschland skandalisiert werden kann, aber in Europa nicht vermeidbar ist." Der CSU-Politiker zeigt kein Verständnis dafür, dass die beiden Auftritte des Clan-Chefs miteinander verglichen werden und der Union Doppelmoral vorgeworfen werde.

Wir reden ja in Berlin über eine ganz andere Dimension und deswegen finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen verstörend, dass [man beide Fälle] in die gleiche Diskussions-Ebene stellt. „ Manfred Weber, EVP-Fraktionschef im Europaparlament

Aus Webers Sicht unterscheide sich der Vorfall in Berlin deshalb grundlegend von Remmos Auftritt im Europaparlament: "Wir müssen die Substanz diskutieren und da ist die Frage: Schafft es die Linke, sich klar abzugrenzen von antisemitischen Strömungen? Schafft sie es, ein sehr klares Bekenntnis zur Sicherheitslage in Berlin aufzubauen? Und da gibt es offensichtlich viele, viele Sorgen."

Die Berliner Linken-Politikerin Elif Eralp hat Angst vor Terrorsympathisanten - was bedeutet das für eine mögliche Koalition? Steht Rot-Grün-Rot vor dem Aus? 01.11.2026 | 3:58 min

Rehbein: Vorfall bekommt in Deutschland deutlich mehr Aufmerksamkeit

Der Hagener Oberbürgermeister Dennis Rehbein (CDU) stimmte Manfred Weber zwar grundsätzlich zu, dass die beiden Fälle nicht unmittelbar miteinander vergleichbar seien. Zugleich betonte er, dass der Vorfall in Berlin aufgrund seiner politischen Tragweite in Deutschland deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahre. Im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern begegne ihm allerdings häufig eine andere Sichtweise:

Den Menschen vor Ort, denen ich jeden Tag auf der Straße begegne, ist das, gelinde gesagt, egal. Die sagen, die CDU, die CSU verteufelt etwas in Berlin und macht im Prinzip das Gleiche. „ Dennis Rehbein, CDU-Politiker

Die Menschen wüssten zwar, dass die EVP-Fraktion nicht mit der CDU/CSU gleichzusetzen sei. "Aber das kommt bei den Menschen schon nicht mehr an, weil es am Ende die Menschen gar nicht bis in die Tiefe interessiert, sondern die sagen: 'Die [CDU/CSU] verurteilen das und sind selber nicht besser.'"

Manfred Weber warnte in diesem Zusammenhang: "Wenn es nicht mehr gelingt, die Sachverhalte einfach zu vermitteln, dann wird die Demokratie in Schwierigkeiten kommen."