Eralp: Clan-Mitglied auf Linken-Party "war nicht eingeladen"

Linken-Spitzenkandidatin Eralp im ZDF:Clan-Mitglied auf Linken-Party: "War nicht eingeladen"
Der Besuch von Clan-Chef Remmo bei der Linken-Wahlparty sorgt für Wirbel. "Er war nicht eingeladen und wurde wieder rausgeschickt", sagte Linken-Spitzenkandidatin Eralp im ZDF.
Ein Besuch des berüchtigten Clan-Chefs Isso Remmo auf einer Wahlparty der Linkspartei in Berlin hat für Wirbel gesorgt. "Er war nicht eingeladen und wurde wieder rausgeschickt", sagte Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp am Sonntagabend im ZDF.
Wegner über Remmo-Besuch: "Verstörendes Signal"
Remmo war zuvor bei einer Wahlparty der Linken im Bezirk Neukölln erschienen. Berlins scheidender Regierender Bürgermeister Kai Wegner hatte auf der Plattform X geschrieben, Remmos Auftauchen auf der Wahlparty sei "ein verstörendes Signal". "Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören."
X-Post von Kai Wegner
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Mitgliedern des Remmo-Clans werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, einige wurden in spektakulären Fällen verurteilt - darunter war eine Beteiligung am Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Berliner Bode-Museum 2017 und der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden 2019.
Neuköllner Linke distanziert sich von Remmo-Besuch
Eine Sprecherin der Neuköllner Linken distanzierte sich von dem Remmo-Besuch auf der Wahlparty. "Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste", erklärte die Sprecherin auf AFP-Anfrage. Es gebe "weder politische noch persönliche Beziehungen" zu Remmo, das Auftauchen auf der Party habe daran "selbstverständlich" nichts geändert.
Den Angaben zufolge handelte es sich bei der Wahlparty um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Menschen Zutritt hatten.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Wahl in Berlin
- Grafiken
Wählerwanderung:Woher kommen die Wähler der Linken in Berlin?
- Grafiken
Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:Fast die Hälfte der jungen Berliner wählt die Linkevon Kathrin Wolff
- Grafiken
Probleme und Parteikompetenzen:Miete Topthema in Berlin: Welche Partei womit punkten konnte
- Grafiken
Evers, Graf, Eralp, Brinker:So schwach werden die Spitzenkandidaten in Berlin bewertet