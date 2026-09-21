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Eralp: Clan-Mitglied auf Linken-Party "war nicht eingeladen"

Linken-Spitzenkandidatin Eralp im ZDF:Clan-Mitglied auf Linken-Party: "War nicht eingeladen"

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Der Besuch von Clan-Chef Remmo bei der Linken-Wahlparty sorgt für Wirbel. "Er war nicht eingeladen und wurde wieder rausgeschickt", sagte Linken-Spitzenkandidatin Eralp im ZDF.

SGS Slomka Elap

Clan-Chef Remmo besuchte die Wahlparty der Linken in Neukölln. "Ist Ihnen das peinlich?", fragte ZDF-Moderatorin Marietta Slomka die Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp im heute journal (ab Minute 03:10).

20.09.2026 | 4:06 min

Ein Besuch des berüchtigten Clan-Chefs Isso Remmo auf einer Wahlparty der Linkspartei in Berlin hat für Wirbel gesorgt. "Er war nicht eingeladen und wurde wieder rausgeschickt", sagte Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp am Sonntagabend im ZDF.

Mit organisierter Kriminalität haben wir nichts zu tun, die bekämpfen wir.

Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp

20.09.2026, Berlin: Blick auf das Abgeordnetenhaus in den frühen Morgenstunden. Heute findet die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses sowie die der Bezirksparlamente in der Bundeshauptstadt, statt. Foto: Annette Riedl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erstmals liegt die Linke ganz vorne, eine Partei, die mit großen, in Teilen radikalen Versprechen antrat. Bei der Wiederholungs-Wahl 2023 war die CDU noch strahlender Sieger.

20.09.2026 | 2:25 min

Wegner über Remmo-Besuch: "Verstörendes Signal"

Remmo war zuvor bei einer Wahlparty der Linken im Bezirk Neukölln erschienen. Berlins scheidender Regierender Bürgermeister Kai Wegner hatte auf der Plattform X geschrieben, Remmos Auftauchen auf der Wahlparty sei "ein verstörendes Signal". "Gerade eine Partei, die Verantwortung für unsere Stadt übernehmen will, muss unmissverständlich deutlich machen, dass es keinerlei Nähe zu Strukturen geben darf, die zur organisierten Kriminalität gehören."

X-Post von Kai Wegner

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Mitgliedern des Remmo-Clans werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, einige wurden in spektakulären Fällen verurteilt - darunter war eine Beteiligung am Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Berliner Bode-Museum 2017 und der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden 2019.

Zwei Vermummte Polizisten stehen neben einem geparktem Pkw, in dem sich mutmaßlich eine Waffe befindet. Einer von ihnen öffnet die Seitenscheibe des Fahrzeuges gewaltsam mit einer Ramme

Bewaffnete Gruppen tragen ihre Konflikte immer häufiger auf offener Straße aus – mit Schüssen auf Menschen, Autos und Gebäude oder Angriffen auf Lokale. Es geht um Revierkämpfe und Schutzgeld.

10.03.2026 | 11:52 min

Neuköllner Linke distanziert sich von Remmo-Besuch

Eine Sprecherin der Neuköllner Linken distanzierte sich von dem Remmo-Besuch auf der Wahlparty. "Uns war die Person und ihre Anwesenheit im Speziellen nicht bekannt, sie steht nicht auf unserer Anmeldeliste", erklärte die Sprecherin auf AFP-Anfrage. Es gebe "weder politische noch persönliche Beziehungen" zu Remmo, das Auftauchen auf der Party habe daran "selbstverständlich" nichts geändert.

Den Angaben zufolge handelte es sich bei der Wahlparty um eine öffentliche Veranstaltung, zu der auch ungeladene Menschen Zutritt hatten.

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Quelle: AFP, ZDF
Über das Thema berichtete das ZDF heute journal am 20.09.2026 ab 21:45 Uhr.
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