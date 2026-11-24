Die AfD will die Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt auf den 8. Dezember terminieren. Wie läuft die Wahl ab und wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? Ein Überblick.

In Sachsen-Anhalt steht die Wahl des Ministerpräsidenten bevor. Die AfD plant, Ulrich Siegmund am 8. Dezember zur Wahl zu stellen. Welche Mehrheiten im Landtag möglich sind, bleibt noch offen. Quelle: dpa

Etwa drei Monate nach der Landtagswahl dürften sich am 8. Dezember wieder viele Augen auf Sachsen-Anhalt richten. An diesem Tag soll im Magdeburger Landtag ein neuer Regierungschef gewählt werden. Ulrich Siegmund möchte der erste AfD-Ministerpräsident überhaupt werden. Die AfD ist die stärkste Kraft im Magdeburger Landtag, eine absolute Mehrheit hat sie allerdings nicht.

Die Ministerpräsidentenwahl könnte also kompliziert werden - und einige Zeit in Anspruch nehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Sachsen-Anhalt: Wie sind die politischen Verhältnisse vor der Wahl?

Die AfD verfügt im Landtag über 39 Stimmen. CDU, Grüne, Linke und SPD kommen gemeinsam ebenfalls auf 39 Stimmen, das BSW auf fünf.

Sitzverteilung im Landtag von Sachsen-Anhalt. Quelle: Landeswahlleitung. CC-BY-NC-ND

Stand jetzt dürften bei einem ersten Wahlgang AfD-Kandidat Ulrich Siegmund und die Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern zur Wahl stehen. Ob zusätzlich oder anstelle von Eva von Angern noch ein überparteilicher Kandidat aufgestellt wird, ist offen. Die SPD in Sachsen-Anhalt forderte zuletzt Gespräche darüber. Das BSW hat angekündigt, sich bei einer Ministerpräsidentenwahl zu enthalten.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die CDU-Fraktion verhalten wird. Sie hatte beschlossen, einem ersten Wahlgang fernzubleiben, um zu verhindern, dass einzelne Abgeordnete für den AfD-Kandidaten Siegmund stimmen. Der CDU-Abgeordnete Guido Heuer hat allerdings schon angekündigt, bei der Wahl doch anwesend sein zu wollen.

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Wie läuft die Wahl ab?

Am 8. Dezember könnte zunächst ein erster Wahlgang stattfinden.

Die große Frage ist, ob Ulrich Siegmund dabei mindestens drei Abgeordnete aus anderen Parteien dazu bringen kann, für ihn zu stimmen. Denn wer Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden will, braucht mindestens 42 Stimmen - die Mehrheit der Mitglieder des Landtags.

Durfte die AfD die MP-Wahl vorziehen? Eigentlich war der 15. Dezember als Termin geplant, nun drängt die AfD aber auf eine Vorverlegung auf den 8. Dezember. Das hat Spitzenkandidat Siegmund in einem Video auf Social Media angekündigt.



Dafür möchte die AfD eine Sondersitzung des Landtages einberufen. Das ist gemäß Artikel 45 Absatz 2 der Landesverfassung "auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Landtages" möglich. Diese Zahl erreicht die AfD-Fraktion mit ihren 39 Abgeordneten.



Verfassungsrechtler Robert Böttner von der Universität Halle-Wittenberg hat gewisse juristische Zweifel an dem Vorgehen. Artikel 45 Absatz 2 sei eigentlich für eilbedürftige Situationen gedacht: "Ob das bei einer Wahl des Ministerpräsidenten, die ohnehin eine Woche später stattfinden sollte, gegeben ist, kann man schon hinterfragen."



Eindeutige Vorgaben aus der Landesverfassung gebe es dazu aber nicht.

Die Wahl zum Ministerpräsidenten ist geheim. Die Abgeordneten setzen also während der Sitzung einzeln in einer Wahlkabine ihr Kreuz. Wer für wen gestimmt hat, bleibt unbekannt, wie schon bei der Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober.

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Wie geht es weiter, wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat gewählt wird?

Bleibt der erste Wahlgang erfolglos, laufen nach der Landesverfassung Fristen. Denn die Verfassung ist darauf ausgelegt, möglichst zügig zu einer Regierung zu kommen. Innerhalb von sieben Tagen, das heißt spätestens am 15. Dezember, muss daher ein zweiter Wahlgang stattfinden. Hier gilt das gleiche Mehrheitserfordernis wie im ersten Wahlgang.

Wird auch im zweiten Wahlgang kein Ministerpräsident gewählt, sieht die Verfassung einen Zwischenschritt vor: Der Landtag muss innerhalb von 14 Tagen entscheiden, ob er sich auflöst und es Neuwahlen gibt. Dafür wären wiederum mindestens 42 Stimmen erforderlich. Erst wenn der Landtag gegen die Auflösung stimmt, kommt es "unverzüglich", also voraussichtlich in derselben Sitzung, zum dritten Wahlgang.

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Was ist das Besondere im dritten Wahlgang?

Anders als zuvor genügt im dritten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Ein Kandidat braucht also mehr Zustimmung als Ablehnung. Sollte AfD-Kandidat Siegmund in einem möglichen dritten Wahlgang antreten, bedeutet das: Schon eine Stimme Mehrheit für ihn würde ausreichen, um ihn ins Amt zu bringen - ein Unentschieden hingegen nicht.

Enthaltungen werden dabei nicht mitgezählt. Im dritten Wahlgang wäre daher mitentscheidend, ob die CDU-Fraktion mitstimmt. Würde sie fernbleiben, hätte die AfD mit ihren 39 Stimmen allein die nötige Mehrheit. Stimmt die CDU mit ab und geschlossen gegen Siegmund oder für einen anderen Wahlvorschlag und bliebe das BSW geschlossen bei einer Enthaltung, stünde es 39:39. Siegmund hätte die Mehrheit der abgegebenen Stimmen dann verpasst. Schon eine Enthaltung aus dem Block von CDU, SPD, Grünen und Linken würde jedoch wiederum die Wahl Siegmunds bedeuten.

Dritter Wahlgang - Gestaltung des Stimmzettels entscheidend



"Siegmund"

"von Angern" oder

"Enthaltung"

aber ohne die Option "Nein" hinter den Kandidaten

müssten sie dann "Enthaltung" ankreuzen. Das aber würde dazu führen, dass ihre Stimmen nicht mitzählen. Dann würden Siegmund die 39 Stimmen der AfD zur erforderlichen Mehrheit ausreichen.



Eine "Nein"-Stimme hingegen, wenn es diese auf dem Stimmzettel gäbe, würde gezählt. Sollten hypothetisch alle 15 CDU-Abgeordneten sowohl bei Siegmund als auch bei von Angern "Nein" ankreuzen, könnte sich folgendes Bild ergeben:



· 39 Stimmen aus der AfD für Siegmund

· 39 Stimmen aus allen anderen Fraktionen außer BSW gegen ihn: 24 für Gegenkandidatin von Angern (von Linken, Grünen und SPD) und 15 "reine Nein-Stimmen" aus der CDU

· Fünf Enthaltungen des BSW



Damit würde niemand die erforderliche Mehrheit erreichen.



Verfassungsrechtler Robert Böttner hält es für rechtlich zwingend, dass die Stimmzettel auch eine "Nein"-Option enthalten müssen: "Nur so können Abgeordnete, wenn mehrere Kandidaten zur Wahl stehen, beide ablehnen. Anderenfalls wäre die Wahl aus meiner Sicht verfassungswidrig und könnte vor dem Landesverfassungsgericht angegriffen werden." In einem dritten Wahlgang könnte es entscheidend darauf ankommen, wie der Stimmzettel aussieht. Dies betrifft zumindest den Fall, dass mehrere Kandidaten sich zur Wahl stellen, zum Beispiel Siegmund und von Angern. Hier könnten insbesondere CDU-Abgeordnete möglicherweise weder für den AfD-Mann noch für die Linken-Frau stimmen wollen. Auf einem Stimmzettel mit den Optionenmüssten sie dann "Enthaltung" ankreuzen. Das aber würde dazu führen, dass ihre Stimmen nicht mitzählen. Dann würden Siegmund die 39 Stimmen der AfD zur erforderlichen Mehrheit ausreichen.Eine "Nein"-Stimme hingegen, wenn es diese auf dem Stimmzettel gäbe, würde gezählt. Sollten hypothetisch alle 15 CDU-Abgeordneten sowohl bei Siegmund als auch bei von Angern "Nein" ankreuzen, könnte sich folgendes Bild ergeben:· 39 Stimmen aus der AfD für Siegmund· 39 Stimmen aus allen anderen Fraktionen außer BSW gegen ihn: 24 für Gegenkandidatin von Angern (von Linken, Grünen und SPD) und 15 "reine Nein-Stimmen" aus der CDU· Fünf Enthaltungen des BSWDamit würde niemand die erforderliche Mehrheit erreichen.Verfassungsrechtler Robert Böttner hält es für rechtlich zwingend, dass die Stimmzettel auch eine "Nein"-Option enthalten müssen: "Nur so können Abgeordnete, wenn mehrere Kandidaten zur Wahl stehen, beide ablehnen. Anderenfalls wäre die Wahl aus meiner Sicht verfassungswidrig und könnte vor dem Landesverfassungsgericht angegriffen werden."

Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Das ist abhängig vom Abstimmungsverhalten und der Terminierung möglicher weiterer Wahlgänge. Bleibt es bei nur einem Wahlgang, hätte Sachsen-Anhalt bereits am 8. Dezember einen neuen Ministerpräsidenten oder eine neue Ministerpräsidentin.

Sollten weitere Wahlgänge erforderlich werden, vereinbart das Landtagspräsidium mit dem Ältestenrat, wann diese stattfinden. Die Fristen in der Landesverfassung sind Maximalfristen, sie müssen nicht ausgeschöpft werden. Möglich wäre es auch, sämtliche Wahlgänge und die Entscheidung über die Auflösung des Landtags in einer Sitzung ablaufen zu lassen.

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Was passiert, wenn kein Ministerpräsident gewählt wird?

Sollte es auch in einem dritten Wahlgang auf ein 39:39 hinauslaufen, wäre kein Ministerpräsident gewählt. Die bisherige Landesregierung unter CDU-Politiker Sven Schulze bliebe dann weiter geschäftsführend im Amt.

Nach Ansicht der meisten Juristen dürften danach beliebig viele weitere Wahlgänge stattfinden, bei denen jeweils eine einfache Mehrheit ausreichen würde.

Theoretisch könnte das bis zum Ablauf der Legislaturperiode so weitergehen. Allerdings kann der Landtag sechs Monate nach seinem Zusammentritt, also ab Mitte April 2027, entscheiden, sich aufzulösen. Dazu bräuchte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Dann gäbe es Neuwahlen. „ Dr. Robert Böttner, Verfassungsrechtler Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Zumindest eines dürfte für die Wahl klar sein: Es wird knapp und auf wenige einzelne Stimmen ankommen für die Frage, ob es Ulrich Siegmund gelingen wird, der erste AfD-Ministerpräsident zu werden.

Sachsen-Anhalt : Linke erwägt Gegenkandidatin zu AfD-Mann Siegmund In Sachsen-Anhalt könnte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern bei der Ministerpräsidentenwahl gegen AfD-Politiker Siegmund antreten. Eine Entscheidung soll nächste Woche fallen. mit Video 2:01

Samuel Kirsch und Daniel Heymann berichten für die ZDF-Redaktion Recht und Justiz.