Präsident des Zentralrats der Juden:Schuster: Ausschluss von Emde "nur ein erster Schritt"
Nach dem Ausschluss von Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion fordert Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, weitere Schritte.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, reagiert zurückhaltend auf den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion.
"Der Ausschluss von Frau Emde aus der Linksfraktion ist zwar vollzogen. Aber damit wurde nur ein erster Schritt getan", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Im Zuge der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach müssten weitere Schritte gegangen werden. "Ansonsten bliebe eine Koalition aus der Linken, den Grünen und der SPD auch weiterhin den Beweis schuldig, dass sie willens und fähig ist, jüdisches Leben zu schützen und Antisemitismus wirksam zu bekämpfen", sagte Schuster.
CDU-Landeschef sieht "strukturelles Antisemitismusproblem"
Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers warf der Linken nach dem Fraktionsausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde ein strukturelles Antisemitismusproblem vor. "Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden", teilte Evers mit.
Die Berliner Linke habe kein Problem mit "Ego-Shows", sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem. Die Spitzen von SPD und Grünen müssten jüdischen Menschen und ihren eigenen Mitgliedern erklären, "wie sie es politisch und moralisch verantworten, einer Partei mit solchen Positionen noch immer den Weg ins Rote Rathaus ebnen zu wollen".
Die vielen Abweichler zeigten zudem, wie hauchdünn die eigentliche Mehrheit von Rot-Grün-Rot in Wahrheit sei, sagte Evers.
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